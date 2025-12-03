Išvydę, kaip garsi moteris pasipuošė namus Kalėdoms, žmonės nesusilaikė: „Beskonybė“

Ankstyvą antradienio rytą realybės šou žvaigždė savo „Instagram“ istorijose pasidalijo vaizdo įrašais, kuriuose – naujos šventinės puošmenos jos namuose. Klipuose matyti koridorius, nusėtas daugybe šviečiančių, dirbtiniu sniegu padengtų eglučių.
Sulaukė kritikos
„Gerai, ką tik baigėme puošti namus šventėms Net negaliu apsakyti, kaip čia kvepia ir kaip gera būti šioje erdvėje. Tai tiesiog beprotiška. Pažiūrėkite į tą koridorių“, – sakė K. Kardashian.
Vis dėlto daliai sekėjų šis įspūdingas dekoracijų skaičius pasirodė pernelyg perdėtas.
„Kam namuose reikia tiek daug Kalėdų eglučių?“ – klausė vienas komentatorius.
„Tai tokia beskonybė, o visi vis dar apsimeta, kad ji diktuoja madas“, – rėžė dar vienas internautas.
Kiti kritikavo, kad dekoracijos labiau primena „eglaičių sandėlį“, o ne prabangiai išpuoštus namus.
Dar vienas vartotojas pasiūlė K. Kardashian dalį dekoracijų paaukoti „šeimoms, kurios net eglutės negali sau leisti.“
Kiekvienais metais K. Kardashian ir visa garsi šeima ypatingai pasipuošia šventėms. 2023 m. „Skims“ bendraįkūrėja rodė vaizdus iš savo kiemo, kuriame – ryškiomis baltomis girliandomis nusagstytos eglės.
Tais pačiais metais ji su vyriausiąja dukra North West socialiniuose tinkluose pristatė dar vieną, „Chanel“ tematika – juodai baltais žaisliukais – papuoštą eglutę.
