Melania Trump atvėrė namų duris: sužibo daugiau nei 50 šventinių eglučių

Pirmoji ponia Melania Trump atveria duris į Kalėdų karalystę Baltuosiuose rūmuose. Juose sužibo daugiau nei 50 eglučių.
Eglutė Mėlynojoje salėje išpuošta kiekvienos valstijos simboliais ir auksinėmis žvaigždėmis, skirtomis atminti karius, kurie žuvo atlikdami tarnybą. O pačios Melanijos eglė padabinta mėlynais drugeliais, kurie simbolizuoja virsmą, jai pasinėrus į socialines iniciatyvas.
Salėse galima išvysti bent keletą Donaldo Trumpo portretų, visiems primenančių, kad jis – Baltųjų rūmų šeimininkas. Vienas jų vaizduoja ir po pasikėsinimo nužudyti kovingai kumštį iškėlusį D. Trumpą.
Pati Melania sako, kad Kalėdinių dekoracijų temą „Namai ten, kur širdis“ įkvėpė ją gyvenime lydėję džiaugsmai, iššūkiai ir motinystės patirtys.
Pirmoji ponia taip pat atiduoda duoklę ir Jungtinių Valstijų istorijai – kitąmet Nepriklausomybės deklaracijai sukaks 250 metų, tad tarp puošmenų galima išvysti ir įvairių patriotinių elementų.
Jaukią atmosferą prezidento rezidencijoje kurti padeda ir muzikantai, atliekantys šventinius kūrinius. Beje, papuošti Baltuosius rūmus Melaniai padėjo ir ją pačią puošiantis dizaineris Herve Pierras, kuriuo pirmoji ponia labai pasitiki.
