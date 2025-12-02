 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Po rajonus važinės autobusas su nemokamais saldumynais: štai kada aplankys jus

2025-12-02 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 12:50

Šių metų Europos Kalėdų sostine tituluotame Vilniuje šventinė nuotaika jaučiama ne tik miesto centre, bet ir nutolusiuose rajonuose. Jau trečius metus iš eilės „Kaimynų Kalėdos“ kvies vilniečius susiburti prie seniūnijose įžiebtų eglučių, gražiausias žiemos šventes sutikti bendraujant su kaimynais ir drauge vaišintis nemokamais saldėsiais.

L. Giros gatvė (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Šių metų Europos Kalėdų sostine tituluotame Vilniuje šventinė nuotaika jaučiama ne tik miesto centre, bet ir nutolusiuose rajonuose. Jau trečius metus iš eilės „Kaimynų Kalėdos“ kvies vilniečius susiburti prie seniūnijose įžiebtų eglučių, gražiausias žiemos šventes sutikti bendraujant su kaimynais ir drauge vaišintis nemokamais saldėsiais.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tęsdami prieš dvejus metus pradėtą šventinio laikotarpio iniciatyvą „Kaimynų Kalėdos“ kviečiame vilniečius sutikti gražiausias metų šventes ne tik prie pagrindinės eglės Katedros aikštėje, bet ir arčiau namų.

REKLAMA
REKLAMA

Visą gruodžio mėnesį seniūnijas lankys šventinis autobusiukas su nemokamais skanėstais ir karštais gėrimais, taip skatindamas gyventojus susiburti, daugiau laiko skirti gyvam bendravimui ir pokalbiams kartu su kaimynais“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.

REKLAMA

„Kaimynų Kalėdų“ autobusiukas į šventinę kelionę po visas 21-ą Vilniaus seniūniją leisis jau lapkričio 30 d., sekmadienį. Pirmoji stotelė – Naujoji Vilnia, iš jos autobusiukas keliaus į Grigiškes, Pašilaičius, Žirmūnus, Karoliniškes ir kitas seniūnijas, rašoma pranešime spaudai. 

Kasdien iki gruodžio 20 d. vis kitą miesto rajoną aplankysiančio autobusiuko grafikas sutampa su seniūnijose organizuojamų eglučių įžiebimo švenčių datomis (yra kelios išimtys). Bendruomenėse vyks susitikimai su Kalėdų seneliu, įvairūs muzikiniai ir teatro pasirodymai, ugnies šou ir kt.

REKLAMA
REKLAMA

 

Kalėdinio autobusiuko grafikas

Kaimynų Kalėdų autobusiuko grafikas:

NAUJOJI VILNIA, lapkričio 30 d., sekmadienį, 17–19 val. | Gerovės g. 1, aikštėje priešais Naujosios Vilnios kultūros centrą 

GRIGIŠKĖS, gruodžio 1 d., pirmadienį, 18–20 val. | Kovo 11-osios g. 36, aikštė prie bažnyčios

PAŠILAIČIAI, gruodžio 2 d., antradienį, 18–20 val. | Žemynos g. 1 

ŽIRMŪNAI, gruodžio 3 d., trečiadienį, 18–20 val. | Žirmūnų g. 143, prie seniūnijos 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

KAROLINIŠKĖS, gruodžio 4 d., ketvirtadienį, 17–19 val. | L. Asanavičiūtės ir Sausio 13-osios g. sankirta, Joensū skveras 

VIRŠULIŠKĖS, gruodžio 5 d., penktadienį, 18–20 val. | Laisvės pr. 60, A. Sacharovo skveras

PANERIAI, gruodžio 6 d., šeštadienį, 17–19 val. | E. Andrė g. 19, aikštė priešais Raudonuosius vartus 

REKLAMA

RASOS, gruodžio 7 d., sekmadienį, 17–19 val. | Subačiaus g. 124, Markučių dvaro muziejaus parkas 

ŽVĖRYNAS, gruodžio 8 d., pirmadienį, 18–20 val. | Kęstučio g. 13, Tbilisio skveras 

JUSTINIŠKĖS, gruodžio 9 d., antradienį, 18–20 val. | Rygos g. 15, prie seniūnijos

NAUJININKAI, gruodžio 10 d., trečiadienį, 18–20 val. | Dariaus ir Girėno g. 11, prie natūralios eglės

REKLAMA

FABIJONIŠKĖS, gruodžio 11 d., ketvirtadienį, 18–20 val. | S. Stanevičiaus g. 24  

PILAITĖ, gruodžio 12 d., penktadienį, 17–19 val. | Vydūno g. 17A 

ANTAKALNIS, gruodžio 13 d., šeštadienį, 17–19 val. | Antakalnio g. 17, Sapiegų rūmų parkas 

NAUJAMIESTIS, gruodžio 14 d., sekmadienį, 17–19 val. | M. K. Čiurlionio ir J. Basanavičiaus g. sankirta, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės skveras 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

LAZDYNAI, gruodžio 15 d., pirmadienį, 18–20 val. | Architektų g. 152 

ŠNIPIŠKĖS, gruodžio 16 d., antradienį, 18–20 val. | Kintų g. 5, Šnipiškių aikštė

ŠEŠKINĖ, gruodžio 17 d., trečiadienį, 18–20 val. | Šeškinės g. tarp 26 ir 32 namų 

VERKIAI, gruodžio 18 d., ketvirtadienį, 18–20 val. | Rugių g. 1A, prie seniūnijos 

VILKPĖDĖ, gruodžio 19 d., penktadienį, 18–20 val. | Savanorių pr. 42, skveras priešais Maxima 

SENAMIESTIS, gruodžio 20 d., šeštadienį, 17–19 val. | Užupio g. 9, Užupio Angelo aikštė 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Šildymas, pinigai (tv3.lt koliažas)
Vilniečių nerimas: kaip iš tikrųjų keisis NT mokesčiai ir šildymo kainos nuo 2026-ųjų? (18)
Kalėdų seneliai ir jų kainos 2025 (tv3.lt koliažas)
Artėjant žiemos šventėms, ruošiasi ir Kalėdų seneliai – štai kiek teks pakloti pinigų (7)
Vilniaus eglė
Beveik pusė milijono už Kalėdas Vilniuje: paaiškino, kur išleidžiami pinigai (21)
Vilniaus, Kauno, Marijampolės ir Širvintų 2024-ųjų Kalėdų eglės (nuotr. Robertas Riabovas / BNS, Erikas Ovčarenko / BNS, organizatorių)
Miestai jau ruošiasi šventėms: štai kaip atrodys ir kiek kainuos jų Kalėdinės eglės (6)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų