Po rajonus važinės autobusas su nemokamais saldumynais: štai kada aplankys jus

„Tęsdami prieš dvejus metus pradėtą šventinio laikotarpio iniciatyvą „Kaimynų Kalėdos“ kviečiame vilniečius sutikti gražiausias metų šventes ne tik prie pagrindinės eglės Katedros aikštėje, bet ir arčiau namų.
Visą gruodžio mėnesį seniūnijas lankys šventinis autobusiukas su nemokamais skanėstais ir karštais gėrimais, taip skatindamas gyventojus susiburti, daugiau laiko skirti gyvam bendravimui ir pokalbiams kartu su kaimynais“, – sako Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
„Kaimynų Kalėdų“ autobusiukas į šventinę kelionę po visas 21-ą Vilniaus seniūniją leisis jau lapkričio 30 d., sekmadienį. Pirmoji stotelė – Naujoji Vilnia, iš jos autobusiukas keliaus į Grigiškes, Pašilaičius, Žirmūnus, Karoliniškes ir kitas seniūnijas, rašoma pranešime spaudai.
Kasdien iki gruodžio 20 d. vis kitą miesto rajoną aplankysiančio autobusiuko grafikas sutampa su seniūnijose organizuojamų eglučių įžiebimo švenčių datomis (yra kelios išimtys). Bendruomenėse vyks susitikimai su Kalėdų seneliu, įvairūs muzikiniai ir teatro pasirodymai, ugnies šou ir kt.
Kaimynų Kalėdų autobusiuko grafikas:
NAUJOJI VILNIA, lapkričio 30 d., sekmadienį, 17–19 val. | Gerovės g. 1, aikštėje priešais Naujosios Vilnios kultūros centrą
GRIGIŠKĖS, gruodžio 1 d., pirmadienį, 18–20 val. | Kovo 11-osios g. 36, aikštė prie bažnyčios
PAŠILAIČIAI, gruodžio 2 d., antradienį, 18–20 val. | Žemynos g. 1
ŽIRMŪNAI, gruodžio 3 d., trečiadienį, 18–20 val. | Žirmūnų g. 143, prie seniūnijos
KAROLINIŠKĖS, gruodžio 4 d., ketvirtadienį, 17–19 val. | L. Asanavičiūtės ir Sausio 13-osios g. sankirta, Joensū skveras
VIRŠULIŠKĖS, gruodžio 5 d., penktadienį, 18–20 val. | Laisvės pr. 60, A. Sacharovo skveras
PANERIAI, gruodžio 6 d., šeštadienį, 17–19 val. | E. Andrė g. 19, aikštė priešais Raudonuosius vartus
RASOS, gruodžio 7 d., sekmadienį, 17–19 val. | Subačiaus g. 124, Markučių dvaro muziejaus parkas
ŽVĖRYNAS, gruodžio 8 d., pirmadienį, 18–20 val. | Kęstučio g. 13, Tbilisio skveras
JUSTINIŠKĖS, gruodžio 9 d., antradienį, 18–20 val. | Rygos g. 15, prie seniūnijos
NAUJININKAI, gruodžio 10 d., trečiadienį, 18–20 val. | Dariaus ir Girėno g. 11, prie natūralios eglės
FABIJONIŠKĖS, gruodžio 11 d., ketvirtadienį, 18–20 val. | S. Stanevičiaus g. 24
PILAITĖ, gruodžio 12 d., penktadienį, 17–19 val. | Vydūno g. 17A
ANTAKALNIS, gruodžio 13 d., šeštadienį, 17–19 val. | Antakalnio g. 17, Sapiegų rūmų parkas
NAUJAMIESTIS, gruodžio 14 d., sekmadienį, 17–19 val. | M. K. Čiurlionio ir J. Basanavičiaus g. sankirta, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės skveras
LAZDYNAI, gruodžio 15 d., pirmadienį, 18–20 val. | Architektų g. 152
ŠNIPIŠKĖS, gruodžio 16 d., antradienį, 18–20 val. | Kintų g. 5, Šnipiškių aikštė
ŠEŠKINĖ, gruodžio 17 d., trečiadienį, 18–20 val. | Šeškinės g. tarp 26 ir 32 namų
VERKIAI, gruodžio 18 d., ketvirtadienį, 18–20 val. | Rugių g. 1A, prie seniūnijos
VILKPĖDĖ, gruodžio 19 d., penktadienį, 18–20 val. | Savanorių pr. 42, skveras priešais Maxima
SENAMIESTIS, gruodžio 20 d., šeštadienį, 17–19 val. | Užupio g. 9, Užupio Angelo aikštė
