  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Kalėdų dvasia jau alsuoja Baltuosiuose rūmuose: pasižvalgykite viduje

2025-12-01 20:03
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 20:03

Pirmadienį Melania Trump pristatė Baltųjų rūmų šventines dekoracijas, o jos tema – „Namai yra ten, kur širdis“, tai pirmasis jos toks renginys nuo tada, kai ji vėl ėmėsi pirmosios ponios vaidmens.

Kalėdų dvasia Baltuosiuose rūmuose: pasižvalgykite viduje (nuotr. SCANPIX)
6

Jos dekoracijos taip pat paminėjo kitų metų 250-ąsias nepriklausomybės deklaracijos pasirašymo 1776 m. ir Jungtinių Amerikos Valstijų įkūrimo metines, skelbė abcnews.go.com.

Kalėdų dvasia Baltuosiuose rūmuose: pasižvalgykite viduje
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kalėdų dvasia Baltuosiuose rūmuose: pasižvalgykite viduje

Parodė, kaip atrodo

Oficiali Baltųjų rūmų Kalėdų eglė pagerbia „Auksinės žvaigždės“ šeimas – tas, kurios prarado narius aktyvioje karinėje tarnyboje.

Rytų kambarys papuoštas patriotinėmis raudona, balta ir mėlyna spalvomis bei nacionaliniais simboliais, įskaitant auksinius erelių viršūnių ornamentus, kad pabrėžtų artėjantį „America250“ nacionalinį renginį. Eglutės taip pat puoštos žvaigždėmis, rožėmis ir ąžuolo lapais.

Baltųjų rūmų išplatintame pareiškime sakoma, kad Kalėdos – tai metas švęsti tai, kas daro JAV ypatinga, ir kad, nors kiekvienuose namuose yra savos tradicijos, bendros vertybės vienija amerikiečius.

„Kiekvienoje bendruomenėje mus pakylėja paprasti gerumo veiksmai, kurie atspindi tvirtą amerikietišką dosnumo, patriotizmo ir dėkingumo dvasią,“ – teigiama pareiškime.

„Šie momentai primena, kad Amerikos širdis yra stipri, o namai yra ten, kur širdis.“

Baltųjų rūmų teigimu, pirmoji ponia pasirinkti kiekvieną dekoracijos detalę. Šventėms planuoti pradedama kelis mėnesius iš anksto.

Vieši Baltųjų rūmų turai buvo sustabdyti prieš kelis mėnesius dėl šokių salės statybos, tačiau pirmosios ponios biuras spalį paskelbė, kad jie bus atnaujinti antradienį. 

Šį mėnesį tikimasi dešimčių tūkstančių lankytojų, atvykstančių į šventinius turus, priėmimus ir vakarėlius. 

Maža savanorių dekoratorių armija ir kiti padėjo papuošti rezidenciją, naudodami 75 vainikus, 51 Kalėdų eglutę, daugiau nei 213 metrų girliandų, daugiau nei 2 000 švieselių girliandų, daugiau nei 7 620 metrų juostelių, daugiau nei 2 800 auksinių žvaigždžių, daugiau nei 10 000 drugelių ir 54 kilogramus meduolių.

Dauguma darbų buvo atlikti po to, kai Trumpai lapkričio 25 d. išvyko į savo namus Palm Byče, Floridoje, švęsti Padėkos dienos. Jie į Baltuosius rūmus sugrįžo sekmadienį.

Oficiali Baltųjų rūmų Kalėdų eglė Mėlyname kambaryje puošta auksinėmis žvaigždėmis.

Pirmosios ponios firminiai Kalėdiniai vainikai su raudonomis juostelėmis puošia Baltųjų rūmų išorinius langus.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

