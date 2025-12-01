 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

„Brave CF“ čempionas Pavelas Dailidko kandžiai atsikirto Ignui Pauliukevičiui: bus organizuojama jų dvikova?

2025-12-01 21:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 21:24

Šių metų spalį Vilniuje vykusiame „Brave CF“ ir UTMA organizacijų mišrių kovos menų turnyre lietuvis Pavelas Dailidko (11-2) vos per 3 min. 17 sek. nugalėjo prancūzą Gregory Robinetą (8-5) ir apgy nė „Brave CF“ sunkiasvorių čempiono titulą.

Pavelas Dailidko ir Ignas Pauliukevičius | BNS nuotr.

Šių metų spalį Vilniuje vykusiame „Brave CF“ ir UTMA organizacijų mišrių kovos menų turnyre lietuvis Pavelas Dailidko (11-2) vos per 3 min. 17 sek. nugalėjo prancūzą Gregory Robinetą (8-5) ir apgy nė „Brave CF“ sunkiasvorių čempiono titulą.

0

Nors kol kas nėra žinoma, kada P. Dailidko sugrįš į narvą, tačiau jis jau planuoja intriguojančią kovą su UTMA kylančia žvaigžde Ignu Pauliukevičiumi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po praėjusį penktadienį vykusio „UTMA 15“ turnyro su žurnlaistu Mantu Stankevičiumi kalbėjęs I. Pauliukevičius

„Gali būti bet kuris lietuvis, nes pasirodo, kad jie visi yra „myžniai“, – apie galimus varžovus kalbėjo I. Pauliukevičius. – Dalediko (Pavelas Dailidko, – aut. past.) komentuoja, kad jam niekas nesiūlė, bet ką žinau, jis muša letenas kaip 12 metų mergaitė.“

Į tai P. Dailidko sureagavo „instagram“ socialiniame tinkle, kur taip pat pašiepė Mike‘u Tysonu vadinamą I. Pauliukevičių ir svarstė, kad galbūt galėtų su juo susikauti 2026 m.

„Taik Maisonas tikrai yra giliai įsijautęs į Mike Tysono vaidmenį, gaila kad jis kol kas nėra susitikęs su tikru sunkiasvoriu. Nori Manto Rimdeikos arba Sergejaus Maslobojevo. Manau, po vieno iš jų visai nesugebės sakinio rišliai surinkti, ką sakyt kai dabar jau nelabai gaunasi.

Pabaigoje pridūrė kad barzdą man nuplėš.

Tai va UTMA, Viktorai Gecai, šių metų pabaigoje žinosiu, ką planuoja „Brave“ federacija dėl manęs, nes paskutinė kova ant kontrakto, tada galima bus pasitarti dėl Taik Maisono“, – rašė P. Dailidko.

Komentaruose V. Gecas parašė, kad nebūtų jokių kliūčių bet kuriuo metu suorganizuoti tokią dvikovą.

