Kimi Antonelli sulaukė užgauliojimų dėl klaidos lemiamu metu – Toto Wolffas stojo ginti jaunąjį pilotą

Italas lenktynių pabaigoje ilgai gynėsi nuo brito Lando Norriso („McLaren“) atakų, bet liko vos porai ratų K. Antonelli paslydo ir prarado 4-ą poziciją britui.
Harto rara la maniobra de Antonelli, de la nada se hizo un lado para que lo pase blando Norris— Ampuerismo (@_JorgeV__) November 30, 2025
pic.twitter.com/aI77ZF4QqP
Tas epizodas įtarimų sukėlė ne vienam „Red Bull“ atstovui. Maxo Verstappeno inžinierius Gianpiero Lambiase radijo ryšiu olandui pateikė savo versiją apie tai, jog K. Antonelli neva sąmoningai pasitraukė ir praleido L. Norrisą į priekį. Vėliau ir „Red Bull“ patarėjo pareigas einantis Helmutas Marko aiškino, kad K. Antonelli pats atidavė 4-ą vietą L. Norrisui.
Tokie „Red Bull“ atstovų komentarai įaudrino internautus. Jie užsipuolė K. Antonelli, kuris sulaukė daugybės užgaulių žinučių. Tuomet neatlaikė „Mercedes“ vadovo Toto Wolffo nervai.
„Mes kovojame dėl antros vietos konstruktorių taurėje, o Kimi Katare siekė vietos ant podiumo. Aš jau ir taip esu piktas dėl lenktynių baigties, o kai dar išgirstu tokius komentarus apie neva sąmoningus praleidinėjimus... Tai yra absurdiški pareiškimai. Aš pasikalbėjau su Lambiase. Akivaizdu, kad tuo momentu, kai Norrisas pakilo į 4-ą vietą, jis pasidavė emocijoms. Suprantu, kad kiekvienas taškas dabar yra svarbus kovoje dėl titulo, bet aš jam paaiškinau, kad Kimi paprasčiausiai padarė klaidą. Kai viską papasakojau, Lambiase man pasakė, kad pats tos pilnos situacijos nematė“, – sakė T. Wolffas.
Red Bull's Helmut Marko thinks Kimi Antonelli lent Lando Norris a helping hand in the Qatar GP.— The Race (@wearetherace) November 30, 2025
Mercedes' Toto Wolff thinks any such accusation is "brainless nonsense". pic.twitter.com/i6m6JkKNKt
Galiausiai aistras puolė raminti pati „Red Bull“ komanda. Ji išplatino pranešimą, kuriame paneigė anksčiau išplatintus komentarus, patikino, kad K. Antonelli klaida nebuvo padaryta sąmoningai ir apgailestavo, kad italas sulaukė tiek daug užgauliojimų.
🚨 | Red Bull issue a statement in the aftermath of Kimi Antonelli receiving online abuse after the Qatar GP. pic.twitter.com/xIwXeFExRZ— formularacers (@formularacers_) December 1, 2025
Skaičiuojama, kad K. Antonelli sulaukė daugiau nei 1000 itin užgaulių komentarų, o dalyje iš jų italui buvo grasinama mirtimi. „Mercedes“ planuoja kreiptis į FIA ir pateikti įrodymus apie užgaulius komentarus.
L. Norrisas (408 taškai) vis dar pirmauja čempionate, bet jo persvara prieš M. Verstappeną (396) ir Oscaro Piastri (392) stipriai sumažėjo. Tai reiškia, kad paskutinėse sezono lenktynėse į čempiono titulą pretenduos net 3 pilotai.
Paskutinės sezono lenktynės gruodžio 7 d. vyks Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai). Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
