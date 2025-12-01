 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Formulė 1

Kimi Antonelli sulaukė užgauliojimų dėl klaidos lemiamu metu – Toto Wolffas stojo ginti jaunąjį pilotą

2025-12-01 21:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-01 21:24

Po Katare vykusių „Formulės 1“ lenktynių pasipylė užgauliojimai italo Kimi Antonelli („Mercedes“) adresu.

Kimi Antonelli | Scanpix nuotr.

Po Katare vykusių „Formulės 1" lenktynių pasipylė užgauliojimai italo Kimi Antonelli („Mercedes") adresu.

0

Italas lenktynių pabaigoje ilgai gynėsi nuo brito Lando Norriso („McLaren“) atakų, bet liko vos porai ratų K. Antonelli paslydo ir prarado 4-ą poziciją britui.

Tas epizodas įtarimų sukėlė ne vienam „Red Bull“ atstovui. Maxo Verstappeno inžinierius Gianpiero Lambiase radijo ryšiu olandui pateikė savo versiją apie tai, jog K. Antonelli neva sąmoningai pasitraukė ir praleido L. Norrisą į priekį. Vėliau ir „Red Bull“ patarėjo pareigas einantis Helmutas Marko aiškino, kad K. Antonelli pats atidavė 4-ą vietą L. Norrisui.

Tokie „Red Bull“ atstovų komentarai įaudrino internautus. Jie užsipuolė K. Antonelli, kuris sulaukė daugybės užgaulių žinučių. Tuomet neatlaikė „Mercedes“ vadovo Toto Wolffo nervai.

„Mes kovojame dėl antros vietos konstruktorių taurėje, o Kimi Katare siekė vietos ant podiumo. Aš jau ir taip esu piktas dėl lenktynių baigties, o kai dar išgirstu tokius komentarus apie neva sąmoningus praleidinėjimus... Tai yra absurdiški pareiškimai. Aš pasikalbėjau su Lambiase. Akivaizdu, kad tuo momentu, kai Norrisas pakilo į 4-ą vietą, jis pasidavė emocijoms. Suprantu, kad kiekvienas taškas dabar yra svarbus kovoje dėl titulo, bet aš jam paaiškinau, kad Kimi paprasčiausiai padarė klaidą. Kai viską papasakojau, Lambiase man pasakė, kad pats tos pilnos situacijos nematė“, – sakė T. Wolffas.

Galiausiai aistras puolė raminti pati „Red Bull“ komanda. Ji išplatino pranešimą, kuriame paneigė anksčiau išplatintus komentarus, patikino, kad K. Antonelli klaida nebuvo padaryta sąmoningai ir apgailestavo, kad italas sulaukė tiek daug užgauliojimų.

Skaičiuojama, kad K. Antonelli sulaukė daugiau nei 1000 itin užgaulių komentarų, o dalyje iš jų italui buvo grasinama mirtimi. „Mercedes“ planuoja kreiptis į FIA ir pateikti įrodymus apie užgaulius komentarus.

L. Norrisas (408 taškai) vis dar pirmauja čempionate, bet jo persvara prieš M. Verstappeną (396) ir Oscaro Piastri (392) stipriai sumažėjo. Tai reiškia, kad paskutinėse sezono lenktynėse į čempiono titulą pretenduos net 3 pilotai.

Paskutinės sezono lenktynės gruodžio 7 d. vyks Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai). Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

