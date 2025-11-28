 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lietuvos būsimoje trasoje – neregėti dalykai: estas išplėšė tikro „Formulės 1“ bolido vairavimo patirtį

2025-11-28 13:31
2025-11-28 13:31

Ką tik pasibaigė išskirtinis „Lesta Lithuanian Motorsport Park“ virtualus čempionatas, kuris Lietuvos būsimoje lenktynių trasoje atnešė tai, ko dar nebuvo matę vietos autosporto gerbėjai. Daugiau nei 1200 dalyvių iš viso pasaulio varžėsi dėl iki šiol neregėtų prizų, o pagrindinį trofėjų – galimybę vairuoti tikrą „Williams FW29“ Formulės 1 bolidą – iškovojo estas Vassili Zaikin, pranokęs tiek aukščiausio lygio simracing profesionalus, tiek realaus autosporto sportininkus. Tai vienas ambicingiausių virtualių renginių Lietuvos autosporto istorijoje, pirmą kartą suteikęs galimybę realios F1 patirties siekti ne trasoje, o simuliatoriuje.

„Lesta Lithuanian Motorsport Park“ virtualus čempionatas | Organizatorių nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per daugiau nei mėnesį trukusią „Time Attack“ atranką dalyviai virtualioje trasoje įveikė daugiau kaip 500 tūkst. ratų, o bent vieną ratą užfiksavo daugiau nei 1200 žmonių – nuo simracing profesionalų iki realaus autosporto sportininkų. Į finalą pateko tik greičiausi, o kova pirmajame divizione buvo tokia įtempta, kad 1-os ir 30-os vietų sportininkus skyrė vos 0,7 sekundės. Dalyviai varžėsi dėl iki šiol Baltijos regione neregėtų prizų: galimybės vairuoti tikrą „Williams FW29“ F1 bolidą, F1 savaitgalio Barselonoje ir „Porsche“ vairavimo kursų Lietuvoje.

Virtuali trasa – pirmas realios LMP vizijos žingsnis

Renginį organizavusio „Lithuanian Motorsport Park“ vadovo Karolio Matulaičio teigimu, virtualios lenktynės buvo svarbi projekto vystymo dalis, suteikusi tūkstančiams žmonių galimybę dar prieš statybas pajusti būsimą trasą.

„Džiaugiamės matydami tokį bendruomenės įsitraukimą – virtualią trasą išbandė ne tik Lietuvos, bet ir užsienio vairuotojai, kartu įveikdami daugiau nei pusę milijono ratų. Tai pirmas kartas, kai žmonės gali realiai patirti trasą, apie kurią iki šiol tik skaitė ar girdėjo. Surinktas grįžtamasis ryšys yra neįkainojamas“, – komentavo jis.

K. Matulaitis pabrėžė, kad šis formatas atveria kelią platesnei auditorijai:

„Savo patirtį čia rado ir profesionalai, ir vaikai, kurie realiame gyvenime net neturėtų galimybių išbandyti lenktynių automobilio valdymo subtilybių. Tai puiki, saugi mokykla suprasti stabdymo techniką, automobilio balansą ir lenktynių logiką be rizikos sveikatai ar finansams.“

WSS: Lietuva tampa tarptautiniu pavyzdžiu

Renginio techninį pagrindą sukūrė „WorldSimSeries“ (WSS) platforma, atsakinga už LMP trasos skaitmenizavimą ir lenktynių mechaniką. Platformos vadovas Tauras Tunyla džiaugėsi, kad projektas ne tik technologiškai sėkmingas, bet ir turi stiprią prasmę Lietuvos autosporto ateičiai.

„Tai, kas vyksta aplink šią trasą, yra daugiau nei virtualios lenktynės. Tai – naujos Lietuvos autosporto istorijos pradžia“, – sakė T. Tunyla. Jis taip pat akcentavo komandinio darbo svarbą: „Dirbti su komanda, kuri tiki šiuo projektu, – didelis malonumas. Matome aiškią viziją ir laikome save projekto partneriais ilgam. Po finalo lenktynės tęsis, dalyviams leisime išbandyti naujus trasos atnaujinimus ir toliau fiksuosime vairuotojų grįžtamąjį ryšį.“

Prie projekto aktyviai prisidėjo Lietuvos automobilių kultūros lyderiai

Vienu pagrindinių renginio partnerių tapo autochemijos gamintoja „Lesta“. Bendrovės prekės ženklo vadovė Erika Savickytė pabrėžė, jog prisidėti prie šio projekto buvo „organinis ir prasmingas žingsnis“.

„Virtualios lenktynės tapo moderniu būdu supažindinti visuomenę su tuo, kaip atrodys naujoji Lietuvos žiedinė trasa. Matau didelę prasmę, kad platformoje susitiko tiek profesionalai, tiek visiškai nauji autosporto entuziastai – atsirado diskusijos, konkurencija, netgi laukimo nuotaika, kaip atrodys realus objektas“, – kalbėjo E. Savickytė.

Įspūdingi finalo rezultatai ir vairuotojų emocijos

Pirmojo diviziono nugalėtoju tapo estas V. Zaikin, laimėjęs pagrindinį prizą – tikro „Williams FW29“ Formulės 1 bolido vairavimo patirtį. Vairuotojas neslėpė, kad kova pareikalavo visų įgūdžių.

„Tai labai techniška trasa – kiekviena klaida kainuoja brangiai. Konkurencija buvo beprotiškai stipri, o faktas, kad laimėjau F1 bolido vairavimą, vis dar atrodo nerealus. Jaučiuosi lyg sapne“, – sakė jis.

Antroji vieta atiteko lietuviui Tadui Juknevičiui, kurį žavėjo trasos tikroviškumas ir konkurencinis tempas.

„Trasa leido labai tiksliai įsivaizduoti, kaip jausis realybėje. Kovos buvo intensyvios – ypač antrose lenktynėse, kur starto pozicija lėmė daug“, – dalinosi sportininkas.

Trečiąją vietą iškovojo Matas Mendelis, kurio pasirodymą nulėmė itin subtilūs tempų skirtumai.

Jis pripažino, kad „trasos techniškumas ir fiksuotas automobilio setupas vertė maksimaliai prisitaikyti, o viena smulki klaida paskutiniame rate kainavo pergalę. Vis dėlto, galutinis rezultatas – maloni staigmena“.

Lenktynės tęsis: trasa atvira visiems norintiems

Organizatoriai pabrėžia, kad virtualioji LMP trasa ir toliau bus prieinama visiems norintiems ją išbandyti, analizuoti savo rezultatus ar tiesiog pajusti būsimą Lietuvos žiedinę trasą dar iki jos realaus atsiradimo. Kartu šis projektas turi ir aiškią bendruomeninę misiją – kiekvienas norintis gali prisidėti prie trasos vystymo tapdamas rėmėju. Paaukotos lėšos, nepriklausomai nuo dydžio, padeda auginti Lietuvos autosporto ateitį, o prisidėję 200 eurų ir daugiau bus įamžinti specialioje trasos „Hall of Fame“ šlovės lentoje. Dalies aukų skyrimas autosporto veteranams, o likusių – infrastruktūros vystymui, dar labiau sustiprina projekto socialinę reikšmę.

LMP komanda taip pat dėkoja dalyviams ir partneriams – „Lestai“, „WorldSimSeries“ ir „Porsche“ – už indėlį ir partnerystę, padėjusius šį renginį paversti svarbiu žingsniu populiarinant autosportą Lietuvoje. Bendruomenė kviečiama toliau sekti projekto naujienas, jungtis prie virtualių bandymų ir prisidėti prie būsimos trasos kūrimo savo įžvalgomis bei palaikymu.

