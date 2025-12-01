Sužibo įspūdingo dydžio ir išvaizdos eglė – ji prilygsta 30 aukštų pastatui

Tūkst. ryškių fejerverkų kibirkščių nakties dangų Rio de Žaneire nušvietė įvairiausiomis spalvomis. Visas šis spalvų šėlsmas apgaubia pagrindinį Kalėdų simbolį – net 80 m aukščio eglę, pastatytą ne ant žemės, o vandenyje.
Svilinantis +30 °C karštis vietiniams, rodos, tik padeda džiaugtis artėjančia žiemos švente. Botafogo paplūdimyje suręsta eglė aukščiu prilygsta 30 aukštų pastatui. Ją puošia 2,5 mln. LED lempučių, kurios eglę padabina įvairiausiais ornamentais.
„Kai sužinojau, kad čia bus eglė – kurios jau labai seniai nemačiau – buvau labai laimingas. Manau, kad būtent dėl to ir atėjau čia – pradėti šią Kalėdinę atmosferą“, – kalba 31 m. vietinis gyventojas Thalesas Williamas.
Kitoje Atlanto pusėje, skambant klasikinei muzikai, baltai nušvinta įspūdinga Prahos žaliaskarė. Ji kelis kartus mažesnė nei Rio de Žaneiro eglė – 15 m, tačiau gyva. Miestas ją specialiai atvežė iš rytinio šalies regiono.
Tūkst. girliandų nuklotas dvaras netoli Vienos – visai ne miesto valdžios kūrinys. Šiame kieme, kuriame kiekvienas kvadratinis metras išpuoštas kalėdinėmis dekoracijomis, šeimininkauja pagarsėjusi austrų Gollnhuberų šeima, kuri kasmet savo namus paverčia nemokamu kalėdiniu parku.
„Esame didžiausi Kalėdų namai Europoje – čia yra beveik mln. lempučių ir daugiau kaip 250 pripučiamų kalėdinių figūrų 5 000 kv. m plote. Viską įrengti užtrunkame keturis mėnesius“, – sako „Kalėdinių namų“ savininkė Sabine Gollnhuber.
Žiemos stebuklų šalies išardymas užtrunka dar 4 mėnesius. Pirmą kartą šiame kieme žiburiai sužibo prieš 15 metų. Tuomet dvaro šeimininkės artimas draugas mirė nuo leukemijos, o moteris su šeima nusprendė atidaryti labdaringą kalėdinį parką, kuris netrukus tapo kasmetine gražia tradicija.
