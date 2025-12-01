 
TV3 naujienos > Lietuva

Sužibo įspūdingo dydžio ir išvaizdos eglė – ji prilygsta 30 aukštų pastatui

2025-12-01 21:30 / šaltinis: TV3 Žinios / aut.
Per planetą toliau ritasi Kalėdinė karštinė, tad ir karštajame Rio de Žaneiro paplūdimyje mln. lempučių sužibo ant 80 m aukščio eglės – pastatytos tiesiog ant vandens. Vienoje Atlanto vandenyno pusėje tūkst. žmonių susirinko įžiebti 15 m žalios gražuolės pačiame Prahos centre.

0

Tūkst. ryškių fejerverkų kibirkščių nakties dangų Rio de Žaneire nušvietė įvairiausiomis spalvomis. Visas šis spalvų šėlsmas apgaubia pagrindinį Kalėdų simbolį – net 80 m aukščio eglę, pastatytą ne ant žemės, o vandenyje.

Svilinantis +30 °C karštis vietiniams, rodos, tik padeda džiaugtis artėjančia žiemos švente. Botafogo paplūdimyje suręsta eglė aukščiu prilygsta 30 aukštų pastatui. Ją puošia 2,5 mln. LED lempučių, kurios eglę padabina įvairiausiais ornamentais.

„Kai sužinojau, kad čia bus eglė – kurios jau labai seniai nemačiau – buvau labai laimingas. Manau, kad būtent dėl to ir atėjau čia – pradėti šią Kalėdinę atmosferą“, – kalba 31 m. vietinis gyventojas Thalesas Williamas.

Kitoje Atlanto pusėje, skambant klasikinei muzikai, baltai nušvinta įspūdinga Prahos žaliaskarė. Ji kelis kartus mažesnė nei Rio de Žaneiro eglė – 15 m, tačiau gyva. Miestas ją specialiai atvežė iš rytinio šalies regiono.

Tūkst. girliandų nuklotas dvaras netoli Vienos – visai ne miesto valdžios kūrinys. Šiame kieme, kuriame kiekvienas kvadratinis metras išpuoštas kalėdinėmis dekoracijomis, šeimininkauja pagarsėjusi austrų Gollnhuberų šeima, kuri kasmet savo namus paverčia nemokamu kalėdiniu parku.

„Esame didžiausi Kalėdų namai Europoje – čia yra beveik mln. lempučių ir daugiau kaip 250 pripučiamų kalėdinių figūrų 5 000 kv. m plote. Viską įrengti užtrunkame keturis mėnesius“, – sako „Kalėdinių namų“ savininkė Sabine Gollnhuber.

Žiemos stebuklų šalies išardymas užtrunka dar 4 mėnesius. Pirmą kartą šiame kieme žiburiai sužibo prieš 15 metų. Tuomet dvaro šeimininkės artimas draugas mirė nuo leukemijos, o moteris su šeima nusprendė atidaryti labdaringą kalėdinį parką, kuris netrukus tapo kasmetine gražia tradicija.

Daugiau sužinokite ir vaizdus ir Rio De Žaniro žiūrėkite aukščiau esančiame video.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

