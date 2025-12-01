Atvykęs pasižiūrėti, kaip atrodo Jurbarko eglė, Vytenis Partikas apstulbo: „Biški gėda“

Su savo sekėjais socialiniame tinkle Vytenis Alex Partikas pasidalijo Jurbarko eglės vaizdu, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Nesupranta vieno dalyko
Nepaisant to, kad Jurbarko eglutė šiemet kaip niekada graži, akis bado vienas dalykas.
Vytenis Partikas atvirai išreiškė nusivylimą, svarstydamas, ar savivaldybei pritrūko dekoracijų, ar tiesiog nebuvo tinkamai pasirūpinta šventiniu akcentu.
„Labai graži Jurbarko eglė, bet nesuprantu va šito nesusipratimo – tarpas. Lempučių pritrūko Jurbarko savivaldybei, ar kas čia? Nesuprantu. Iš vienos pusės visa tokia, o iš kitos – tarpas. Nu gėda biški man, kad nepasirūpina tokiais dalykais“, – komentavo Vytenis.
