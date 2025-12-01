 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Atvykęs pasižiūrėti, kaip atrodo Jurbarko eglė, Vytenis Partikas apstulbo: „Biški gėda“

2025-12-01 14:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 14:15

Jurbarke įžiebta Kalėdų eglė sulaukė ne tik miestiečių dėmesio, bet ir netikėtos kritikos. Savo įžvalgomis pasidalijo ir plaukų stilistas bei atlikėjas Vytenis Alex Partikas, kuriam pro akis nepraslydo viena detalė.

Jurbarke įžiebta Kalėdų eglė sulaukė ne tik miestiečių dėmesio, bet ir netikėtos kritikos. Savo įžvalgomis pasidalijo ir plaukų stilistas bei atlikėjas Vytenis Alex Partikas, kuriam pro akis nepraslydo viena detalė.

REKLAMA
8

Su savo sekėjais socialiniame tinkle Vytenis Alex Partikas pasidalijo Jurbarko eglės vaizdu, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vytenis Partikas parodė Jurbarko eglę
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vytenis Partikas parodė Jurbarko eglę

Nesupranta vieno dalyko

Nepaisant to, kad Jurbarko eglutė šiemet kaip niekada graži, akis bado vienas dalykas.

REKLAMA
REKLAMA

Vytenis Partikas atvirai išreiškė nusivylimą, svarstydamas, ar savivaldybei pritrūko dekoracijų, ar tiesiog nebuvo tinkamai pasirūpinta šventiniu akcentu.

„Labai graži Jurbarko eglė, bet nesuprantu va šito nesusipratimo – tarpas. Lempučių pritrūko Jurbarko savivaldybei, ar kas čia? Nesuprantu. Iš vienos pusės visa tokia, o iš kitos – tarpas. Nu gėda biški man, kad nepasirūpina tokiais dalykais“, – komentavo Vytenis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
g
g
2025-12-01 14:34
vistiek atrodo geriau negu leliukas su barzda
Atsakyti
reikejo
reikejo
2025-12-01 15:00
i ta tarpa pora stringu su mikimauzu pakabint ir butu tvarka!
Atsakyti
x
x
2025-12-01 14:20
kam jis rupi kiek moket reikia kad apie ji cia rasot :D
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų