Į naują veiklą pasinėręs Vytenis Partikas siunčia žinią kritikams: „Kūno formos kalba pačios už save“

Įrašu apie tai jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, juo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Siunčia žinią kritikams ir dalijasi pokyčiais
Prie savo nuotraukos iš sporto salės Vytenis rašė apie savijautos pokyčius bei nusiuntė žinią juo netikėjusiems žmonėms:
„Praėjo lygiai 3 mėnesiai nuo tada, kai pradėjau savo sporto kelionę. Ir žinot ką? Jausmas – nerealus. Nugaros nebeskauda, lankstumas akivaizdžiai pagerėjęs, raumenų tonusas išryškėjęs, o kūno formos… Jos kalba pačios už save. Pamenu, kaip daugelis juokėsi, šaipėsi ir sakė, kad į salę ateinu tik nuotraukoms – tipo „ale sportuoju“. Ačiū, kad netikėjote – tokie komentarai užkūrė mano vidinį variklį dar labiau.“
Padėka ir patarimai
Jis taip pat nepamiršo padėkoti ir savo trenerei: „Bet šiandien noriu nuoširdžiai padėkoti žmogui, be kurio viso šito nebūtų. Mano trenerei – moteriai su supergaliomis. Ji ne tik trenerė – ji motyvuotoja, psichoterapeutė ir geležinės kantrybės žmogus, kuri puikiai išmano savo darbą ir geba parodyti, kad galiu daugiau, nei pats tikėjau. Sportas tapo ne pareiga, o malonumas ir terapija. Ir žinau viena – tai tik pradžia. Kelias dar ilgas, bet jau einu juo tvirtai ir tikrai.“
Be to, plaukų stilistas pasidalijo ir trimis svarbiais motyvuojančiais patarimais:
„Nepasiduokite.
Tikėkite savimi.
Dirbkite tyliai – tegul rezultatai kalba garsiai.“
