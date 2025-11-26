 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Į naują veiklą pasinėręs Vytenis Partikas siunčia žinią kritikams: „Kūno formos kalba pačios už save“

2025-11-26 18:16 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 18:16

Prieš tris mėnesius garsus plaukų stilistas ir atlikėjas Vytenis Partikas pasinėrė į sportą bei sveiką mitybą. Dabar vyras dalijasi pamąstymais apie šias veiklas bei siunčia tris svarbius patarimus tiems, kurie taip pat siekia sveikos ir aktyvios gyvensenos.

Prieš tris mėnesius garsus plaukų stilistas ir atlikėjas Vytenis Partikas pasinėrė į sportą bei sveiką mitybą. Dabar vyras dalijasi pamąstymais apie šias veiklas bei siunčia tris svarbius patarimus tiems, kurie taip pat siekia sveikos ir aktyvios gyvensenos.

REKLAMA
8

Įrašu apie tai jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, juo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vytenis Partikas
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vytenis Partikas

Siunčia žinią kritikams ir dalijasi pokyčiais

Prie savo nuotraukos iš sporto salės Vytenis rašė apie savijautos pokyčius bei nusiuntė žinią juo netikėjusiems žmonėms:

REKLAMA
REKLAMA

„Praėjo lygiai 3 mėnesiai nuo tada, kai pradėjau savo sporto kelionę. Ir žinot ką? Jausmas – nerealus. Nugaros nebeskauda, lankstumas akivaizdžiai pagerėjęs, raumenų tonusas išryškėjęs, o kūno formos… Jos kalba pačios už save. Pamenu, kaip daugelis juokėsi, šaipėsi ir sakė, kad į salę ateinu tik nuotraukoms – tipo „ale sportuoju“. Ačiū, kad netikėjote – tokie komentarai užkūrė mano vidinį variklį dar labiau.“

REKLAMA

Padėka ir patarimai

Jis taip pat nepamiršo padėkoti ir savo trenerei: „Bet šiandien noriu nuoširdžiai padėkoti žmogui, be kurio viso šito nebūtų. Mano trenerei – moteriai su supergaliomis. Ji ne tik trenerė – ji motyvuotoja, psichoterapeutė ir geležinės kantrybės žmogus, kuri puikiai išmano savo darbą ir geba parodyti, kad galiu daugiau, nei pats tikėjau. Sportas tapo ne pareiga, o malonumas ir terapija. Ir žinau viena – tai tik pradžia. Kelias dar ilgas, bet jau einu juo tvirtai ir tikrai.“

Be to, plaukų stilistas pasidalijo ir trimis svarbiais motyvuojančiais patarimais:

„Nepasiduokite.

Tikėkite savimi.

Dirbkite tyliai – tegul rezultatai kalba garsiai.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Ingrida
Ingrida
2025-11-26 18:26
Proto invalidas....
Atsakyti
nu
nu
2025-11-26 18:22
teslius miki mauzas
Atsakyti
Z1000
Z1000
2025-11-26 18:20
Mikimauzas jo o to formos nei papu nei siknos konkreti lentą
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų