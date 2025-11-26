Pinskuvienė paviešino susitikimo su Kasčiūnu detales: po rimto pokalbio – netikėtas vaizdelis

Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje Ž. Pinskuvienė parodė, ką veikė po darbingo susitikimo su L. Kasčiūnu.
Parodė visiems
Paviešintame įraše matyti, kad jiedu ne tik aptarė svarbius reikalus, bet ir kartu pažaidė stalo tenisą.
„Širvintos – visada atviros! Žmonių saugumas yra ir bus mūsų prioritetas.
Šiandien Širvintose viešėjo buvęs LR krašto apsaugos ministras, Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.
Po konstruktyvaus pokalbio, apsikeitimo žiniomis ir darbingo pusdienio – pažintinė ekskursija po Širvintų rajono objektus.
Kaip ir dera rimtam vizitui, pabaigėme pozityviai: apžiūrint vieną iš sporto objektų, Laurynas Kasčiūnas pats pasiūlė sužaisti stalo tenisą (aukštakulniai šįkart man nepadėjo), o po pirmųjų taškų svečio jau laukė ir krepšinio iššūkis. Šįkart laimėjo sportas – be jokios politikos“, – rašė Širvintų rajono savivaldybės merė.
