TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pinskuvienė paviešino susitikimo su Kasčiūnu detales: po rimto pokalbio – netikėtas vaizdelis

2025-11-26 14:14 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 14:14

Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė socialiniame tinkle dalijasi įvairiais kadrais iš savo asmeninio gyvenimo ir darbo. Šį kartą ji paviešino netikėtą vaizdą iš susitikimo su Laurynu Kasčiūnu.

Živilė Pinskuvienė ir Laurynas Kasčiūnas (nuotr. facebook ir ELTA)

Živilė Pinskuvienė ir Laurynas Kasčiūnas (nuotr. facebook ir ELTA)

4

Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje Ž. Pinskuvienė parodė, ką veikė po darbingo susitikimo su L. Kasčiūnu.

Parodė visiems

Paviešintame įraše matyti, kad jiedu ne tik aptarė svarbius reikalus, bet ir kartu pažaidė stalo tenisą.

„Širvintos – visada atviros! Žmonių saugumas yra ir bus mūsų prioritetas.

Šiandien Širvintose viešėjo buvęs LR krašto apsaugos ministras, Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.

Po konstruktyvaus pokalbio, apsikeitimo žiniomis ir darbingo pusdienio – pažintinė ekskursija po Širvintų rajono objektus.

Kaip ir dera rimtam vizitui, pabaigėme pozityviai: apžiūrint vieną iš sporto objektų, Laurynas Kasčiūnas pats pasiūlė sužaisti stalo tenisą (aukštakulniai šįkart man nepadėjo), o po pirmųjų taškų svečio jau laukė ir krepšinio iššūkis. Šįkart laimėjo sportas – be jokios politikos“, – rašė Širvintų rajono savivaldybės merė.

Kalbėkit ką norite
Kalbėkit ką norite
2025-11-26 15:38
Bet ir Kasčiūnas ir Pinskuvienė supranta Lietuvių norą - gyventi savo valstybėje, uždrausti Symonko Lgbt santuokas, Supranta, kad autistai ar Šakalienės sindromai turi mokytis atskirai nuo normalių vaikų. Man jie abu Kasčiūnas ar Pinskuvienė patinka
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
