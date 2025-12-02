Ragelskis vėl sukėlė incidentą Vilniaus teisme: apsauga iškvietė policiją

L. Ragelskis nuolat konfliktuoja su saugos tarnyba, kai be privalomos patikros bando patekti į teismo patalpas. Prieš tai, lapkričio pabaigoje, jis prasiveržė į teismo patalpas be patikros, buvo iškviesta policija. Tačiau, kai L. Ragelskis nuėjo į teismo posėdį, kur nagrinėjama jo baudžiamoji byla dėl galimo neapykantos kurstymo, teisėjas nusprendė nenutraukti bylos posėdžio, kai į duris pasibeldė policininkas.
Pirmadienio rytą teismo patikros punkte budėjo trys bendrovės „Dorsimus“ apsaugininkai. Vienam apsaugininkų ne kartą teko jėga stabdyti ir grumtis su nuolat į teismą bandančiu prasiveržti L. Ragelskiu. Pastarasis ne kartą pastūmė apsaugininką, tačiau prasiveržti į teismą jam nepavyko.
„Be patikros jūs į teismą nepakliūsit, patikra visiems privaloma. Tema baigta“, – L. Ragelskiui pasakė apsaugos darbuotojas ir ryžtingai užvėrė duris.
„Aš turiu šaukimą į teismą. Ką gi – kvieskite policiją, policija anksčiau buvo ir neturėjo man jokių pretenzijų. Jūs nesate valstybinė įstaiga, jūs negalite manęs tikrinti, jūs neturite teisės manęs liesti. Kas jūs, parodykit savo pažymėjimus? Kas jūs toks? Vardas, pavardė?“, – rusiškai į apsaugos darbuotojus kreipėsi L. Ragelskis. Apsaugininkai pareiškė, kad rusiškai su juo nekalbės, o jeigu jis nori, gali atsivesti savo vertėją.
Apsaugininkai siūlėsi nuvesti L. Ragelskį paskaityti patikros teisme instrukciją, tačiau šis atkirto, kad ši skirta jiems patiems.
Į teismą einantys lankytojai stebėjo incidentą ir kraipė galvas.
„Kas čia toks, kokia čia įžymybė?“ – stebėjosi jie, matydami, kad L. Ragelskis filmuoja savo konfliktą su apsaugininkais. Į posėdį skubėjęs vyras svarstė, ką jam dabar daryti, kaip patekti į teismą, kai patikros poste vyksta ginčas.
Beveik po pusvalandį trukusio incidento apsaugininkė iškvietė policiją.
Atvykę du policijos pareigūnai, pasišviesdami žibintuvėliu, patikrino vyro kuprinę ir joje esančius daiktus. L. Ragelskis sutiko pareigūnams juos parodyti.
Apsaugos darbuotojai ragino policiją sulaikyti L. Ragelskį ir išsivežti. Pareigūnai teigė, kad neturi tam pagrindo.
„Tai jūs čia kiekvieną kartą taip ir važinėsite?“ – stebėdamiesi policininkų klausė apsaugininkai. Policininkas atsakė, kad dėl saugumo reaguos ir vyks.
Po patikros L. Ragelskis nuėjo į teismo posėdžio salę.
„Teismas jus informuoja, kad pavėlavote 40 minučių. Jūs turite numatyti, kad atvyktumėte laiku, prisėskit”, – sakė teisėjas Miroslavas Gvozdovičius, kai L. Ragelskis aiškino, kad užtruko prie patikros posto.
„Palaukit, aš striukę nusirengsiu”, – tęsė L. Ragelskis.
Advokatė prašo išteisinimo
Vilniaus miesto apylinkės teisme L. Ragelskio byla buvo gauta 2022 m. Prokuratūros duomenimis, 2020 m. spalį L. Ragelskis prie Baltarusijos ambasados pastato Mindaugo gatvėje, Vilniuje, filmavo save, tyčiojosi iš protestuojančių žmonių, kalbėjo apie getus, litvakus, vartojo žodžius „lavonų ėdikai“, „apipjaustyti košeriniai litvakai“ ir t. t.
Kitame „Youtube“ kanale paskelbtame vaizdo įraše, anot teisėsaugos, L. Ragelskis įžeidinėjo protestuojančiuosius prieš autoritarinį Baltarusijos prezidentą Aliaksandrą Lukašenką, tyčiojosi iš jų.
Taip pat, prokuratūros duomenimis, viename iš vaizdo įrašų L. Ragelskis fiksavo, kaip esą išniekino viešą pagarbos vietą – į šiukšlių maišą sukrovė prie Baltarusijos ambasados pastatytus nuo Minsko režimo žuvusių aktyvistų portretus, pastatytas žvakes, gėles.
Prorusiškas aktyvistas sako, kad į šiukšlių maišą surinkdamas prie Baltarusijos ambasados sudėtas gėles, žvakes ir žuvusių aktyvistų portretus, norėjo pašalinti ant kelio, jo manymu, sudėtas šiukšles ir taip parodyti baltarusiams, kad Lietuvoje reikia laikytis Lietuvos įstatymų.
Prokuratūra mano, kad L. Ragelskis dėl savo veiksmų turi būti pripažintas ir nuteistas. Tuo metu advokatė mano, kad jos ginamasis turi būti išteisintas.
„Ar galima demokratinėje valstybėje žmogų teisti už nuomonę, kad ir neigiamą. Ar veika pakankamai pavojinga, kad už ją būtų galima taikyti baudžiamąją atsakomybę“, – per posėdį pirmadienį kalbėjo L. Ragelskio advokatė Violeta Bazienė.
Ji mano, kad jos ginamojo kaltės pareigūnai neįrodė.
