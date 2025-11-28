Subyrėjusios šeimos skaudūs konfliktai: ar 350 eurų per mėnesį vaikui – daug ar per mažai?

Marijampolės apylinkės teismas iš dalies patenkino mamos ir tėvo ginčą dėl nepilnametės dukros gyvenamosios vietos, išlaikymo ir bendravimo tvarkos.
Nuspręsta, kad mergaitė gyvens su mama, o tėvas turės mokėti jai didesnį nei pats norėtų išlaikymą bei laikytis detaliai nustatyto bendravimo grafiko.
Teismas konstatavo, kad vaikas faktiškai nuo 2023 metų vasaros gyvena su motina, su ja sieja stiprus emocinis ryšys, gyvenimo ir auklėjimo sąlygos yra tinkamos. Tėvas šiai daliai neprieštaravo, todėl nepilnametės gyvenamoji vieta oficialiai nustatyta su mama.
Ginčas dėl išlaikymo ir 2 tūkst. eurų
Mama prašė priteisti išlaikymą po 350 eurų kas mėnesį nuo 2024 m. liepos 1 d. iki pilnametystės ir 3 450 eurų išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2023 m. birželio pradžios iki 2024 m. liepos.
Ji nurodė, kad vien dukros poreikiai kas mėnesį siekia apie 800 eurų: maistas, darželis, būreliai, drabužiai, vaistai, psichologo konsultacijos, komunaliniai mokesčiai ir laisvalaikis.
Tėvas sutiko mokėti tik 250 eurų, tikino, kad vaiko poreikiams tiek pakanka, o dalį laiko jis pats išlaikys dukrą, kai ši bus pas jį.
Didžiausias ginčas kilo dėl 2 tūkst. eurų pervedimo 2023 m. birželio 13 d. Tėvas tvirtino, kad tai – išlaikymas vaikui, mama – kad kompensacija už pas tėvą paliktus baldus ir kitą turtą.
Teismas atkreipė dėmesį, jog prie visų kitų pervedimų atsakovas aiškiai rašė „išlaikymas dukrai“, o prie 2 tūkst. eurų mokėjimo nurodė tik „pinigų pervedimas“.
Be to, motina pateikė konkrečių daiktų sąrašą ir nuotraukas. Todėl ši suma neturėtų būti vertinama kaip išlaikymas. Mergaitės mamai taip pat priteistas visas prašytas 3 450 eurų įsiskolinimas.
350 eurų – vaiko naudai
Teismas priminė, kad abu tėvai privalo išlaikyti nepilnamečius vaikus, o išlaikymo dydis turi atitikti vaiko poreikius ir tėvų turtinę padėtį.
Nustatyta, kad tėvo finansinės galimybės yra geresnės: jis dirba, turi nekilnojamojo turto ir privalo išlaikyti tik vieną vaiką, tuo metu mama viena augina du nepilnamečius asmenis.
Teismas pabrėžė, kad prašomi 350 eurų per mėnesį neviršija pusės minimalios mėnesinės algos, todėl, remiantis Aukščiausiojo Teismo praktika, mamai nebūtina detaliai įrodinėti išlaidų.
Todėl nuspręsta, kai vaiko naudai tėvas kas mėnesį turi skirti po 350 eurų. Teismas taip pat aiškiai pasisakė dėl vadinamų „vaiko pinigų“: „Tai yra vaiko, o ne tėvų lėšos, todėl jos savaime nemažina tėvo pareigos mokėti teismo nustatyto išlaikymo dydžio.“
Konfliktai dėl bendravimo
Bylos duomenimis, buvo užfiksuoti nuolatiniai tėvų konfliktai dėl bendravimo su dukra – tėvas siekė maksimaliai intensyvaus grafiko, o motina prašė riboti jų susitikimus.
Policijos dokumentai rodo, kad kelis kartus buvo kviesti pareigūnai, kai tėvas negrąžindavo vaiko laiku į ugdymo įstaigą ar namus, o jis pats aiškino, jog mergaitė tuo metu sirgo.
Teismas įvertino ir vaizdo įrašą, kuriame tėvas, bendraudamas su dukra nuotoliniu būdu, sako, kad ji privalo bendrauti su juo bendrauti, nes kitaip mamai bus reikalų.
Toks spaudimas vaikui, teismo vertinimu, rodo netinkamą tėvų valdžios naudojimą ir kelia riziką mažametės emocinei būsenai.
Galutinėje sprendimo dalyje teismas patvirtino detalią tėvo bendravimo su dukra tvarką. Kas antrą savaitę – lyginių kalendorinių savaičių penktadieniais – tėvas pasiims mergaitę iš ugdymo įstaigos ir pirmadienį privalės ją atvesti atgal.
Vasarą laikas dalijamas savaitėmis pagal lygines ir nelygines savaites, per rudens, žiemos ir pavasario atostogas – padalijus atostogų laiką į dvi dalis.
Atskirai sureguliuotas bendravimas per Šv. Kalėdas, Naujuosius metus, Šv. Velykas, Motinos ir Tėvo dienas bei gimtadienius. Vaiko ligos atveju su dukra būna tas iš tėvų, kuriam išduotas nedarbingumo pažymėjimas.
Tėvas taip pat turi teisę bendrauti su dukra nuotolinio ryšio priemonėmis kelis kartus per savaitę vakarais – ne ilgiau kaip valandą per kartą, o mama privalo sudaryti technines sąlygas tokiam kontaktui.
Šis Marijampolės apylinkės teismo sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.
