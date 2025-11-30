 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pabeldė į duris – gavo smūgį į veidą: konfliktas Domantui baigėsi dar didesniais nemalonumais

2025-11-30 08:30
2025-11-30 08:30

Šiaulių kalėjime konfliktas dėl paprasto beldimo į duris baigėsi smūgiais ir dar viena bausme recidyvistui.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Šiaulių kalėjime konfliktas dėl paprasto beldimo į duris baigėsi smūgiais ir dar viena bausme recidyvistui.

Incidentas įvyko šių metų birželio 24 d. Šiaulių kalėjimo gyvenamojoje kameroje. Teismas nustatė, kad Domantas ne mažiau kaip du kartus sudavė Rimantui į veidą ir kartą į juosmenį. Nukentėjusiajam medikai fiksavo patinimus, paraudimus bei nubrozdinimą juosmens srityje.

Specialisto išvada patvirtino, kad sužalojimas priskiriamas nežymiam sveikatos sutrikdymui.

Prisipažino, bet teigė gynęsis

Domantas teisme kaltę pripažino ir teigė, kad pirmasis smūgį sudavė Rimantui. Esą jis pabeldė į kameros duris, o kitas kalinys tuo pasipiktino ir smogė. Tuomet Domantas atsistojo ir atsakė smūgiais. Anot jo, viskas vyko „efekto būsenoje“.

Kaltinamasis taip pat teigė susižalojęs kumštį – jam buvo lūžęs delnakaulis, kurį, anot jo, jis susižeidė smūgio metu.

Tuo metu nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu atsisakė duoti parodymus ir neigė konflikto faktą. Tačiau medicininės apžiūros metu pats nurodė, kad buvo sumuštas, o kalėjimo slaugytoja paliudijo, jog vyriškis sakė jį sužalojus Domantas.

Teismo nuosprendis

Teismas nustatė dvi kaltinamojo atsakomybę lengvinančias aplinkybes: jis visiškai prisipažino ir gailėjosi, o konfliktą esą išprovokavo nukentėjusiojo elgesys – pirmasis smogė Rimantas.

Tačiau teismas pabrėžė ir sunkinančią aplinkybę – Domantas nusikalto būdamas recidyvistas. Tai jau šeštasis jo teistumas, o nusikaltimą jis padarė atlikdamas laisvės atėmimo bausmę. Kartu teismas priminė, kad jis anksčiau baustas 5 kartus ir laikomas recidyvistu.

Už smurtą kameroje vyrui skirta 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, tačiau dėl sutrumpinto įrodymų tyrimo ji sumažinta trečdaliu – iki 4 mėnesių.

Bausmė subendrinta su Šiaulių apygardos teismo 2018 m. nuosprendžio dar neatlikta laisvės atėmimo dalimi. Galutinai Domantui paskirta 8 metų ir 11 dienų laisvės atėmimo bausmė.

Atsižvelgęs į jo turtinę padėtį, teismas nusprendė iš nuteistojo neišieškoti 183,34 euro antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos, o atliekančio laisvės atėmimo bausmę nuteistajam per dvidešimt dienų nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per Šiaulių

