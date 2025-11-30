Pabeldė į duris – gavo smūgį į veidą: konfliktas Domantui baigėsi dar didesniais nemalonumais

Incidentas įvyko šių metų birželio 24 d. Šiaulių kalėjimo gyvenamojoje kameroje. Teismas nustatė, kad Domantas ne mažiau kaip du kartus sudavė Rimantui į veidą ir kartą į juosmenį. Nukentėjusiajam medikai fiksavo patinimus, paraudimus bei nubrozdinimą juosmens srityje.
Specialisto išvada patvirtino, kad sužalojimas priskiriamas nežymiam sveikatos sutrikdymui.
Prisipažino, bet teigė gynęsis
Domantas teisme kaltę pripažino ir teigė, kad pirmasis smūgį sudavė Rimantui. Esą jis pabeldė į kameros duris, o kitas kalinys tuo pasipiktino ir smogė. Tuomet Domantas atsistojo ir atsakė smūgiais. Anot jo, viskas vyko „efekto būsenoje“.
Kaltinamasis taip pat teigė susižalojęs kumštį – jam buvo lūžęs delnakaulis, kurį, anot jo, jis susižeidė smūgio metu.
Tuo metu nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu atsisakė duoti parodymus ir neigė konflikto faktą. Tačiau medicininės apžiūros metu pats nurodė, kad buvo sumuštas, o kalėjimo slaugytoja paliudijo, jog vyriškis sakė jį sužalojus Domantas.
Teismo nuosprendis
Teismas nustatė dvi kaltinamojo atsakomybę lengvinančias aplinkybes: jis visiškai prisipažino ir gailėjosi, o konfliktą esą išprovokavo nukentėjusiojo elgesys – pirmasis smogė Rimantas.
Tačiau teismas pabrėžė ir sunkinančią aplinkybę – Domantas nusikalto būdamas recidyvistas. Tai jau šeštasis jo teistumas, o nusikaltimą jis padarė atlikdamas laisvės atėmimo bausmę. Kartu teismas priminė, kad jis anksčiau baustas 5 kartus ir laikomas recidyvistu.
Už smurtą kameroje vyrui skirta 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, tačiau dėl sutrumpinto įrodymų tyrimo ji sumažinta trečdaliu – iki 4 mėnesių.
Bausmė subendrinta su Šiaulių apygardos teismo 2018 m. nuosprendžio dar neatlikta laisvės atėmimo dalimi. Galutinai Domantui paskirta 8 metų ir 11 dienų laisvės atėmimo bausmė.
Atsižvelgęs į jo turtinę padėtį, teismas nusprendė iš nuteistojo neišieškoti 183,34 euro antrinės teisinės pagalbos išlaidų.
