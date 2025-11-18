 
TV3 naujienos > Žmonės

Kim Kardashian įaudrino gerbėjus: pasirodė su vos ant kūno besilaikančiu bikiniu

2025-11-18 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 19:20

Realybės šou žvaigždė Kim Kardashian (45 m.) savo socialinių tinklų paskyrose paviešino naujas nuotraukas. Jose ji pozuoja su minimaliai kūną dengiančiu, sagomis dekoruotu bikiniu.

Kim Kardashian (nuotr. SCANPIX)
5

Realybės šou žvaigždė Kim Kardashian (45 m.) savo socialinių tinklų paskyrose paviešino naujas nuotraukas. Jose ji pozuoja su minimaliai kūną dengiančiu, sagomis dekoruotu bikiniu.

1

Šie kadrai iškart sukėlė didelį atgarsį tarp internautų.

Sesers jubiliejus

Nuotraukų serija fiksuoja akimirkas iš Kendall Jenner 30-mečio šventės, vykusios prabangiame kurorte.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lapkričio 3 dieną gimusi Kendall savo jubiliejų atšventė uždaroje paplūdimio fiestoje su artimiausiomis moterimis – mama Kris ir seserimis Kim, Khloé bei Kylie.

Nors savaitgalį dominavo šventinė atmosfera, Kim pasidalino ir ne tokia džiugia žinia: jai dar kartą nepasisekė išlaikyti advokato kvalifikacijos egzamino Kalifornijoje.

„Na... aš dar nesu advokatė. Televizijoje aš tik labai gerai vaidinu advokatę“, – atviravo Kim.

Toksiški santykiai su dirbtiniu intelektu

Primename, kad kiek anksčiau 45 metų žvaigždė drąsiai prisipažino, kad dėl neišlaikytų egzaminų ji kaltina „ChatGPT“, kuris nuolat pateikia neteisingus atsakymus į jos teisinius klausimus. 

Kai man reikia sužinoti atsakymą į klausimą, nufotografuoju jį, įkeliu ten ir pateikiu“, – dalijosi ji.

Kai Kardashian laidos „All’s Fair“ partnerė Teyana Taylor paklausė, ar tai nelaikoma „sukčiavimu“, Kim Kardashian atsakė: „Jie [atsakymai] visada būna neteisingi. Dėl jo nuolat neišlaikau testų.“

45 metų Kardashian paaiškino, kad „supyksta ir rėkia“ ant „ChatGPT“ dėl to, kad jis „priverčia ją neišlaikyti egzaminų“.

Kai laidos partnerė paklausė, ar Kardashian laiko „ChatGPT“ „draugu“, žvaigždė atsakė, kad laiko jį „draugu-priešu“ (angl. frenemy).

Ji patikslino: „Aš jam kalbu ir sakau: „Ei, tu privertei mane neišlaikyti egzaminų. Kaip tu dėl to jautiesi? ... Aš kreipiuosi į tave.“

„O tada jis man atgal atsako: 'Tai tiesiog moko tave pasitikėti savo instinktais. Taigi, tu visą laiką žinojai atsakymą.“

K. Kardashian save ir DI asistentą pavadino „toksiškais draugais“.

„Kardashians“ žvaigždė pajuokavo: „Jie turi pasitempti. Aš kreipiuosi į jį, kad man tikrai padėtų, o jis mane pamoko gyvenimo pamokų, o po to tampa mano terapeutu ir aiškina, kodėl man reikia tikėti savimi, po to, kai jis atsakė neteisingai.“

