Dua Lipos asmenukėje iš dušo – nepadori detalė: neįtikėtina, ką pastebėjo gerbėjai

2025-11-04 17:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-11-04 17:25

Dua Lipa paviešino asmenukę iš vonios kambario, bet pamiršo vieną dalyką, kurį gerbėjai iškart pastebėjo. Tai – rankų atspaudai ant dušo stiklo, rašoma „Telegrafi“.

Dua Lipa (Nuotr. Dainiaus Labučio (ELTA), „Instagram“)
5

Dua Lipa paviešino asmenukę iš vonios kambario, bet pamiršo vieną dalyką, kurį gerbėjai iškart pastebėjo. Tai – rankų atspaudai ant dušo stiklo, rašoma „Telegrafi“.

2

27-erių dainininkė pozavo prieš veidrodį, pasikeldama savo palaidinę, kad parodytų išpuoselėtą figūrą.

Dua Lipa
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dua Lipa

Nepadori detalė

Tačiau sekėjus sutrikdė fone esantis dušas – kai kurie buvo įsitikinę, kad ant aprasojusio stiklo durų mato rankų atspaudus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gerbėjus šokiravo ši detalė, kai kurie spėliojo, kad ji bučiavosi su savo 41-erių metų draugu Romainu Gavrasu.

Komentuodama paviešintą nuotrauką, paskyra pavadinta „Nainiii“ rašė: „Kiek matau, tame duše nebuvo nieko švaraus.“

Antrasis komentatorius rašė: „Tame duše tikrai kažkas vyko.“

Tuo tarpu dar vienas komentatorius šmaikščiai paklausė: „Kaip tai nutiko?“

Ši nuotrauka pasirodė po to, kai Dua Lipa pademonstravo savo fenomenalią figūrą nuotraukose ir leido laiką su savo mylimuoju idiliškos kelionės Sifnos, Graikijoje, metu.

Dua Lipa jau kelis mėnesius palaiko rimtus santykius su 41-erių kino režisieriumi Romainu Gavrasu, kuris anksčiau buvo dainininkės Ritos Ora vaikinas.

