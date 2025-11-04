Dua Lipos asmenukėje iš dušo – nepadori detalė: neįtikėtina, ką pastebėjo gerbėjai

27-erių dainininkė pozavo prieš veidrodį, pasikeldama savo palaidinę, kad parodytų išpuoselėtą figūrą.
Nepadori detalė
Tačiau sekėjus sutrikdė fone esantis dušas – kai kurie buvo įsitikinę, kad ant aprasojusio stiklo durų mato rankų atspaudus.
Gerbėjus šokiravo ši detalė, kai kurie spėliojo, kad ji bučiavosi su savo 41-erių metų draugu Romainu Gavrasu.
Komentuodama paviešintą nuotrauką, paskyra pavadinta „Nainiii“ rašė: „Kiek matau, tame duše nebuvo nieko švaraus.“
Antrasis komentatorius rašė: „Tame duše tikrai kažkas vyko.“
Tuo tarpu dar vienas komentatorius šmaikščiai paklausė: „Kaip tai nutiko?“
Ši nuotrauka pasirodė po to, kai Dua Lipa pademonstravo savo fenomenalią figūrą nuotraukose ir leido laiką su savo mylimuoju idiliškos kelionės Sifnos, Graikijoje, metu.
Dua Lipa jau kelis mėnesius palaiko rimtus santykius su 41-erių kino režisieriumi Romainu Gavrasu, kuris anksčiau buvo dainininkės Ritos Ora vaikinas.
