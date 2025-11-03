Štai kokios yra dažniausios skyrybų priežastys Lietuvoje: nustebins daugelį

Santykių ekspertė Vilma Šiaučiūnienė sako, kad problemos šaknys paprastesnės, nei atrodo: pagarba, atsakomybė ir gebėjimas atvirai kalbėti.
Kai moteris ima žeminti vyrą
Pasak ekspertės, viena dažniausių ilgalaikius santykius ardanti savybė, ypač kalbant apie moteris – nepagarba partneriui:
„Manęs dažnai klausia, kas labiausiai erzina vyrus ilgalaikiuose santykiuose. Atsakymas paprastas – nepagarba. Tai pasireiškia žeminimu, menkinimu, lyginimu su kitais, net ir mintyse. Kai moteris pradeda manyti, kad vyras ar jo šeima, jo aplinka yra kažkur prastesni, santykiai ima nykti.“
Ji priduria, kad moters nepasitenkinimas neretai išryškina ir vyro neišspręstas vidines problemas:
„Moteris dažnai tampa savotišku indikatoriumi vyrui. Jei vyrą labiausiai erzina moters vangumas, tingumas ar netvarka, labai dažnai tai atspindi jo paties vidinį chaosą. Ir atvirkščiai.“
Kas labiausiai pykdo moteris: daug žodžių, mažai veiksmų
Paprašius įvardyti dažniausius moteris erzinančius dalykus ilgalaikiuose santykiuose, V. Šiaučiūnienė pabrėžia, kad pagrindine nuoskaudų priežastimi taip pat išlieka nepagarba.
Tačiau yra ir kita labai aiški tendencija, silpninanti santykius:
„Moteris ypatingai erzina vyrų tuščiažodžiavimas. Kai žadama, vilkinama, planuojama ir galiausiai nepadaroma. Moterys tada pradeda tokio vyro nebegerbti, ima priekaištauti, ir, galiausiai, santykiuose įsivyrauja krizė.“
Jos teigimu, vyro emocinis atsitraukimas nuo moters gyvenimo taip pat gali tapti rimtu signalu, kad santykiai ilgai netruks.
„Kai vyras vengia bendravimo su savo partnerės artimaisiais, draugais, šeima, kai nepripažįsta jos socialinio rato – moteriai tai labai skaudu. Jaučiama izoliacija ir neįvertinimas, ypač kai ji pati stengiasi palaikyti šiltą bendravimą su jo artimųjų ratu“, – aiškina V. Šiaučiūnienė.
Kodėl jaunos poros – skyrybų duobėje?
Santykių ekspertė taip pat atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje dabar ypač dažnai išsiskiria jaunos poros:
„Labai daug skyrybų įvyksta tarp 27 ir 35 metų sutuoktinių. Tai labiausiai lemia nuovargis, karjeros spaudimas, didėjantis gyvenimo tempas.
Žmonės dirba daugiau nei vienu etatu, grįžta pavargę, o santykiai juk irgi reikalauja darbo. Todėl kai kurie renkasi paprastesnį kelią – nebebūti poroje.“
Ji teigia, kad vis dažniau pasitaiko ir vyrų, kurie net nesistengia sukurti šeimos.
„Vyrai kartais renkasi turėti dvi „moteris“: indaplovę ir skalbimo mašiną. Nes nori ramybės, nori po darbo būti vieni, o santykiai reikalauja emocinio darbo. Ne visi jaučiasi tam pasirengę“, – aiškina ekspertė.
Stiprių moterų dilema
Šiuolaikinės Lietuvos moterys vis dažniau renkasi savarankiškumą, gerą karjerą, nuosavus namus bei prabangius automobilius. Nors tai, žinoma, nėra blogas dalykas, jis, anot ekspertės, turi dvi puses.
„Dabar moterys sako: aš pati uždirbsiu, aš pati pasiimsiu paskolą, aš pati pasirūpinsiu savimi. Tai stipru, tačiau santykiuose kartais tampa kliūtimi – juk partnerystė nėra lenktynės, kas daugiau gali“, – aiškina ji.
Pasak santykių ekspertės, atsiranda ir vadinamų „Alfonsų“ – vyrų, kuriuos traukia sėkmingų moterų pinigai, kurie nori, kad šios jais rūpintųsi kaip „mamytės“.
Vis dėlto, tokie santykiai negali būti laimingi – stipriai moteriai reikalingas dar stipresnis vyras: „Labai sunku, kai moteris bando „tempti“ vyrą. Tokioje partnerystėje nėra ilgalaikės perspektyvos.“
Darbas su savimi – būtinas
Pasak ekspertės, idealūs santykiai – ne tie, kuriuose nėra problemų, o tie, kuriuose gebama jas spręsti:
„Geriausi santykiai nėra tie, kur viskas sklandu. Geriausi yra tie, kur du žmonės moka kalbėtis pagarbiai, įvardija savo jausmus ir nuoskaudas vienas kitam. Meilė reikalauja bent šiek tiek darbo, kad santykiai išliktų.“
Ji primena, kad konfliktai yra natūrali santykių dalis, tačiau svarbu laiku juos adresuoti:
„Santykiuose yra tam tikri ciklai ir maždaug kas septynerius metus dažniausiai ateina krizės. Tie, kurie jas sėkmingai pereina, tik sustiprėja. Tie, kurie apsimeta, kad nieko nevyksta, – dažniausiai išsiskiria.“
Kai emocijos „nuryjamos“, santykiai ima irti
Santykiai, anot pašnekovės, dažniausiai griūva ne nuo vieno „sprogimo“, o nuo kasdienio komunikacijos trūkumo ir neišsakytų jausmų.
„Jeigu žmonės profilaktiškai komunikuoja tarpusavyje, atsakingai veda santykį, tai jau reiškia, kad jie dirba su savimi“, – sako ji. Tačiau, anot ekspertės, dažnai įvyksta priešingai: kasdieniai nusivylimai lieka neišsakyti, o konfliktai pakeičiami gražiu, bet pavojingu apsimetimu, kad viskas tvarkoje.
V. Šiaučiūnienės teigimu, žmonių, o ypač moterų, kūnai neretai reaguoja pirmiau į netinkamą santykį:
„Kartais moterims pradeda skrandį skaudėti, pradeda augti svoris, nes jos „nuryja“ visas neigiamas emocijas: įsižeidimą, įskaudinimą, ir apie tai su partneriu toliau nesikalba.“
Taip prasideda emocinė distancija. Pora vis dar gyvena po vienu stogu, bet pamažu ima tarsi gyventi atskirus gyvenimus – nebejaučia noro laisvalaikį leisti kartu:
„Buitis, šeima, vaikai, būreliai – poros dažnai užsisuka tokioje rutinoje kaip voverės rate. Ilgainiui abu ima nebenorėti sekso, fizinio artumo, labiau nori leisti laiką su draugais. Moterys – moteriškoje kompanijoje, o vyrai – vyriškoje.“
Alkoholio vaidmuo: daugelis bėga nuo jausmų
Kalbėdama apie priklausomybes, kurios dažnai pakiša koją siekiant darnių santykių, pašnekovė nevynioja žodžių į vatą:
„Nuoširdžiai pasakysiu – taip, moterys labiausiai nenori impulsyvių ir nenuspėjamo būdo vyrų, bet lygiai taip pat nenori leistis į santykius ir su alkoholį dažnai vartojančiais vyrais.“
Tačiau tuoj pat priduria, kad priklausomybės gali būti ne tik paties žmogaus kaltė, bet ir netinkamų, toksiškų santykių rezultatas:
„Būna atvejų, kai su viena moterimi vyras prasigeria, su kita – tiesiog pražysta. Tai reiškia, kad problema slypėjo ne jame, o santykiuose.“
Emocinė vienatvė, pasak jos, yra dažniausia vyrų gėrimo priežastis.
„Dažniausiai jis ima gerti iš vienatvės, iš nusivylimo, ar dėl to, kad patiria per daug streso. Nežinau nei vieno vyro, kuris po skyrybų negėrė“, – tvirtina santykių ekspertė. Žinoma, ji priduria, jog taip neretai elgiasi ir moterys.
Pašnekovė pabrėžia, kad laikas, praleistas atskirai, draugų ar draugių kompanijoje, nėra priežastis abejoti ar piktintis savo partneriu – tai prevencija ateities santykių problemoms.
„Jokiu būdu nei moters nereikia „pririšti“ šeimoje, nei vyro. Abu turi turėti galimybę išeiti į miestą, susitikti su draugais. Ir ne kartą per pusmetį, bet profilaktiškai – kelis kartus per mėnesį. Svarbu pasitikėti savo partneriu ir duoti jam laisvės“, – tikina ji.
Toks santykių modelis, pasak V. Šiaučiūnienės, yra brandos ženklas.
