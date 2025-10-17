Nors iš pirmo žvilgsnio jų santykiai atrodė tobulai harmoningi, mergina netikėtai sužinojo, kad jos partneris sukūrė virtualią jos kopiją ir praleidžia su ja daugiau laiko nei su tikrąja mergina. Internete ši istorija sukėlė tikrą diskusijų audrą, rašoma mirror.co.uk.
Tobuli santykiai iki kol paaiškėjo tiesa
Mergina Aylene „Reddit“ platformoje atskleidė, kad iki šiol jų santykiai su vaikinu atrodė pavyzdiniai.
„Visada vertinau, koks jis dėmesingas ir kiek pastangų jis deda į mūsų santykius“, – rašė ji.
Tačiau vieną dieną ji sužinojo, jog vaikinas visus jų pokalbius naudoja savo sukurtam dirbtinio intelekto pokalbių robotui „Aylene AI“ apmokyti.
„Jis jį vadina Aylene AI (mano vardas Aylene) ir jis tiesiogine prasme kalba kaip aš. Aš jį išbandžiau ir man keista, koks jis panašus į mano asmenybę“, – pasakojo mergina.
Keturių valandų pokalbiai su „tobula“ jos versija
Mergina pasakoja, kad vaikinas dabar kasdien praleidžia apie keturias valandas kalbėdamasis su šiuo robotu, o su ja bendrauja vos pusvalandį.
„Jaučiuosi taip, lyg jis būtų sukūręs „tobulą mano versiją“, su kuria gali kalbėtis, kai manęs nėra šalia, o gal net ir tada, kai esu“, – teigė ji.
Ji taip pat pastebėjo, kad pastaruoju metu vaikinas tapo pernelyg malonus ir vengia bet kokių konfliktų:
„Maniau, kad jis tiesiog auga kaip partneris, bet dabar nerimauju, kad jis tai daro tik tam, kad gautų iš manęs „geresnių“ atsakymų, kuriuos jo dirbtinis intelektas galėtų panaudoti mokymuisi.“
„Ar jis mane pakeičia mano AI kopija?“
Aylene prisipažįsta, kad jaučiasi labai įskaudinta ir sutrikusi.
„Ar tai emocinis apgaudinėjimas? Ar jis mane pakeičia mano AI kopija?“ – klausė ji bendruomenės narių.
„Net nežinau, kaip apie tai kalbėti, kad tai neišsipildytų. Ar kas nors patyrė ką nors panašaus arba turi patarimų, kaip su tuo elgtis?“ – klausimą kėlė mergina.
My boyfriend made an AI version of me and spends 4 hours a day talking to it instead of me
byu/Pinklily76 inAdvice
Interneto bendruomenė sukilo: „Tai nenormalu“
Po jos įrašo kilo diskusijų banga. Dalis vartotojų palaikė merginą ir ragino ją nutraukti santykius.
Viena moteris komentavo: „Tai nenormalu ir jam tikriausiai reikia psichiatro, kad išaiškintų, kas jam, po galais, negerai.“
Kita pridūrė: „Mažiau nerimaučiau dėl to, ar tai emocinis apgaudinėjimas, nei dėl to, ar jis turi kokių nors elgesio ar psichologinių problemų.“
Dar viena komentatorė patarė: „Galėtumėte su juo pasikalbėti ir paprašyti padėti suprasti, kas jam patinka kompiuterizuotame jūsų pakaitale. Tačiau nesu tikra, ar gausite patenkinamą atsakymą.“
Vis dėlto kai kurie vartotojai žiūrėjo į situaciją su ironija.
„Atsiprašau, bet ar aš vienintelė, kuriai šios šiuolaikinės „problemos“ atrodo keistai juokingos? Skamba kaip kažkas iš „Simpsonų“ scenarijaus: „Mano vaikinas mane pakeitė robotu“, – rašė viena moteris.
Vis dėlto, kai dirbtinis intelektas tampa žmogaus pakaitalu, kyla klausimas – ar tai dar inovacija, ar jau pavojingas žingsnis į pasaulį, kuriame tikri jausmai tampa tiesiog duomenų rinkiniu?
