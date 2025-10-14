Renata Kovtun prabilo apie santykius be vestuvių: kartu – jau 26 metus

Socialiniame tinkle „Facebook“ Renata paviešino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip ji su mylimuoju meiliai šoka.
Renata Kovtun pasidalijo mintimis apie santykius
Pasidalijusi žaviu įrašu, moteris atskleidė, kad juodu su Andriumi mini jau 26-ąsias draugystės metines.
Tiesa, įdomu tai, kad juodu iki šiol nėra susituokę. Kaip juokavo Renata, jei būtų praeityje sumainę aukso žiedus, jau švęstų sidabrines vestuves.
„26 metai – galima sakyti, jau sidabrinės vestuvės, tik be sidabro indų kolekcijos ir be vestuvių. Ryšys, kuris nebėra apie laiką. Jis apie mus.
Apie visus tuos metus, kai keitėmės, bet vis tiek likom šalia. Apie tylą, kurioje telpa daugiau nei žodžiai. Apie paprastą buvimą kartu, kuris su metais tik tampa stipresnis. Apie tikrąjį meilės gylio supratimą“, – rašė R. Kovtun.
Kiek vėliau verslininkė socialiniuose tinkluose paviešino ir nuotraukas iš rudeniškos fotosesijos su širdies draugu.
Pasidalintuose kadruose – poros šypsenos, o šalia nuotraukų – Renatos mintys apie santykius.
„Kartais mus stebi, vertina, kalba…
Bet žinai ką? Mes vis tiek šypsomės. Nes tikrieji dalykai nereikalauja įrodymų.
Mes – tikri. Kartais pavargę, kartais tylūs, bet visada kartu.
Ir taip, būna dienų, kai nesinori nei foto, nei šypsenos – bet tada primenu sau, kiek daug laimės atrasta būtent čia“, – rašė ji.
