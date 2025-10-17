Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Per kelerius metus šių specialistų kasdienybė pasikeis iš esmės: įvardijo žingsnius, kaip tam pasiruošti

2025-10-17 07:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-17 07:04

Vos prieš kelerius metus dirbtinis intelektas (DI) rinkodaroje buvo laikomas pagalbiniu įrankiu, skirtu greičiau sugeneruoti ataskaitas ar tekstus. Šiandien jis tampa pačiu kampanijų varikliu, gebančiu valdyti milijoninius biudžetus, prognozuoti vartotojų elgesį ir net priimti sprendimus greičiau nei žmogus. Prognozuojama, kad iki 2030-ųjų daugiau nei pusė pasaulio reklamos kampanijų bus valdoma DI. Ekspertai dalijasi, kaip šiam pokyčiui pasiruošti ir kokius žingsnius turėtų žengti rinkodaros komandos, rašoma pranešime spaudai.

Darbas biure (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Vos prieš kelerius metus dirbtinis intelektas (DI) rinkodaroje buvo laikomas pagalbiniu įrankiu, skirtu greičiau sugeneruoti ataskaitas ar tekstus. Šiandien jis tampa pačiu kampanijų varikliu, gebančiu valdyti milijoninius biudžetus, prognozuoti vartotojų elgesį ir net priimti sprendimus greičiau nei žmogus. Prognozuojama, kad iki 2030-ųjų daugiau nei pusė pasaulio reklamos kampanijų bus valdoma DI. Ekspertai dalijasi, kaip šiam pokyčiui pasiruošti ir kokius žingsnius turėtų žengti rinkodaros komandos, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Duomenų gausa virsta našta

Pastarąjį dešimtmetį rinkodaros skyriams atsivėrė galimybės kaupti milžiniškus duomenų kiekius. Kiekviena kampanija sugeneruoja šimtus rodiklių, socialiniai tinklai siunčia milijonus signalų, pardavimų sistemos fiksuoja klientų elgseną. Tačiau, kaip rodo „McKinsey“ ir „Gartner“ tyrimai, daugeliui įmonių ši informacija tampa našta, o ne pranašumu.

REKLAMA
REKLAMA

„Rinkodaros specialistai šiandien dirba su tokiais duomenų kiekiais, kokių prieš dešimt metų nebuvo galima net įsivaizduoti. Deja, didelė jų dalis taip ir lieka nepanaudota. Tyrimai rodo, kad daugiau nei pusė vadovų nėra patenkinti savo investicijų į analitiką grąža, o kai kurios studijos net įvardija – iki penktadalio biudžetų prarandama vien todėl, kad duomenys neteikia aiškių įžvalgų. Dėl šios priežasties vis daugiau organizacijų atsigręžia į dirbtinį intelektą, kuris geba ne tik apdoroti milžiniškus informacijos srautus, bet ir paversti juos scenarijais, leidžiančiais greičiau priimti sprendimus. Net didžiausioms komandoms tampa sudėtinga išlaikyti sprendimų priėmimo greit“į, – sako „Agenica“ vadovas Tomas Vasiliauskas.

REKLAMA

Paklaustas, ar DI gali išstumti rinkodaros specialistus, jis ramina – ne technologija, o gebėjimas ja naudotis lems, kas išliks konkurencingas. „Dirbtinis intelektas nekeičia žmogaus – jis keičia darbo logiką. Vaidmenis išlaikys tie, kurie sugebės šią naują logiką priimti ir pritaikyti“, – teigia T. Vasiliauskas.

Šią mintį patvirtina ir akademiniai tyrimai. 2025 metais MIT mokslininkų Ju ir Aral atliktas eksperimentas parodė, kad komandos, kuriose žmonės dirbo kartu su DI agentais, pasiekė geresnių rezultatų. DI perėmė pasikartojančias užduotis, o žmonės galėjo 23 proc. daugiau laiko skirti kūrybai. Maža to, bendras komunikacijos intensyvumas komandoje padidėjo net 137 proc. „Kitaip tariant, didžiausia vertė atsiranda tada, kai DI ne pakeičia žmogų, o papildo jo stiprybes“, – sako ekspertas.

REKLAMA
REKLAMA

Regi pakitusią kasdienybę

Dirbtinio intelekto ir žmogaus bendradarbiavimas, apie kurį kalba tyrėjai ir ekspertai, jau tampa realybe ir Lietuvoje. Dalis bendrovių pradeda naudoti DI įrankius, galinčius atlikti dalį rinkodaros darbuotojo funkcijų – nuo konkurentų veiksmų stebėsenos iki duomenimis grįstų sprendimų rekomendacijų. Pasak „Profitus“ rinkodaros vadovės Miglės Grybinienės, šie pokyčiai neapsiriboja technologijomis – jie keičia ir pačios komandos darbo būdą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Rinkodaros bendruomenėje šiandien daug kalbama apie DI, norint suprasti, kaip jį įtraukti į realų darbą. Per pastaruosius metus matome, kaip komandos jį vis dažniau taiko labai konkrečioms užduotims – nuo duomenų analizės ir konkurentų stebėsenos iki turinio peržiūros ar net kampanijų testavimo. Tai ne vien technologinis pokytis, o visos darbo logikos pasikeitimas. Anksčiau daugybė sprendimų buvo priimami remiantis intuicija, o dabar turime galimybę tą nuojautą pagrįsti realiais duomenimis. Sprendimai priimami greičiau, mažiau laiko iššvaistoma diskusijoms, daugiau – analizei ir kūrybai“, – pasakoja M. Grybinienė.

REKLAMA

M. Grybinienė priduria, kad siekdama sklandžios DI integracijos, komanda organizuoja aptarimus, kuriuose dalijamasi patirtimi, kaip DI taikomas kasdieniame darbe. „Siekiame, kad tai taptų įprastu įrankiu, tačiau kartu norime išlaikyti kritinį mąstymą ir nuolat ugdyti svarbius įgūdžius“, – tikina ji.

Pasak T. Vasiliausko, tokie pokyčiai rodo, kad Lietuvos rinka bręsta. Dirbtinio intelekto taikymas pereina iš eksperimentų fazės į brandesnį etapą – nuo technologinių bandymų prie brandžios integracijos.

REKLAMA

„Lietuvoje matome pirmuosius ženklus, kai įmonės ne tik eksperimentuoja, bet ir ieško sprendimų, gebančių savarankiškai apdoroti duomenis ir generuoti įžvalgas. Vienu tokių pavyzdžių gali būti virtualus marketingo darbuotojas Agenica AI, gebantis rinkti ir analizuoti konkurentų veiksmus, sekti industrijos signalus ir padėti komandoms priimti kasdienius sprendimus. Iš esmės tai lyg ChatGPT, tik pritaikytas konkrečiai rinkodaros aplinkai: jis žino ne tik apie tavo prekės ženklą, bet ir apie visus konkurentus skaitmeninėje erdvėje. Tokios iniciatyvos rodo, kad inovacijos jau gimsta čia, Lietuvoje, ne tik yra importuojamos iš užsienio. Ir tai svarbu ne dėl paties įrankio, o dėl požiūrio, nes kai rinka ima pati formuoti savo atsakymus į globalius pokyčius, ji tampa konkurencingesn“ė, – sako jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Svarbūs trys žingsniai

Norint, kad DI taptų realia ir tvaria komandos dalimi, o ne trumpalaikiu eksperimentu, būtina aiški integracijos strategija. Pasak T. Vasiliausko, tam svarbūs ne tik technologiniai sprendimai, bet ir pokyčiai mąstyme ir darbo kultūroje.

„Pirma, itin svarbu investuoti į žmonių ir DI sąveiką, o ne vien technologiją. Įmonės, kurios žiūri į DI tik kaip į atskirą sistemą, dažnai nusivilia. Realią grąžą duoda ne algoritmų diegimas, o jų integravimas į komandos darbą taip, kad DI taptų pagalbininku kasdieniuose sprendimuose. Tam reikia ne tik techninių įrankių, bet ir mokymų, kaip efektyviai panaudoti gautas įžvalgas.

REKLAMA

Antra – pradėti nuo sričių, kuriose informacijos kiekis sparčiausiai auga. Dažniausiai tai konkurentų veiksmų analizė ar rinkos tendencijų sekimas. Tokiose srityse DI gebėjimas automatiškai apdoroti duomenų srautus tampa realia pagalba – jis leidžia greitai išskirti, kas svarbiausia, ir paversti tai aiškiais kitais žingsniais.

Trečia – atsisakyti požiūrio, kad duomenys savaime sukuria vertę. Svarbiausia ne turėti kuo daugiau informacijos, o gebėti ją paversti sprendimais. Čia DI suteikia pranašumą, nes padeda matyti ne tik, kas vyksta dabar, bet ir kokie scenarijai gali susiformuoti toliau. Organizacijos, kurios mokosi dirbti būtent su tokiu prognoziniu požiūriu, ilgainiui tampa greitesnės ir konkurencingesnės, labiau pasiruošusios ateities iššūkiams“, – sako jis.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų