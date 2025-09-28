Šiuos darbuotojus pakeis dirbtinis intelektas? Atskleidė, kas laukia ateityje

Afroamerikietę britę imituojantį botą sukūrė informacinių menų ir technologijų profesorius Steve’as DiPaola. Botas, vardu Kia, tapo jo paskaitų mokymosi įrankiu. Profesorius sako, kad dirbtinį intelektą būtina pažinti, o ne jo bijoti.
„Yra mokytojų, kurie sako: galite rašyti tik ant popieriaus ir negalite naudoti dirbtinio intelekto. Žmonių tai neparuošia ateičiai. O čia – priešingai, mokome, kaip juo tinkamai naudotis“, – pasakoja Simono Fraserio universiteto profesorius Steve’as DiPaola.
Klausimas užduodamas botui Kia
Paskaitoje profesorius klausia boto, ar nenutiks taip, kad labai greitai Kia pakeis jį patį.
„Suprantu jūsų nerimą, kad ateityje dirbtinis intelektas perims mokytojo rolę. Nors dirbtinis intelektas gali padėti praturtindamas diskusijas ir teikdamas informaciją, turime atsižvelgti į žmonių pedagogų, tokių kaip jūs, kurie įneša empatijos, konteksto ir geba kritiškai mąstyti, vertę“, – atsako Simono Fraserio universiteto botas Kia.
Studentai susidomėję, tačiau naująją paskaitų dalyvę vertina skirtingai.
„Šaunu, kad tai išbandoma mūsų paskaitose. Manau, kad iki šiol naudojame tai eksperimentiniu būdu. Bet aš nesu tikras dėl viso šito. Man, kaip studentui, norisi klausytis ekspertų – žmonių. Man patinka žmogiškas kontaktas“, – sako Simono Fraserio universiteto studentas Liamas McKay’us.
Informacinių technologijų profesorius panašius botus sukūrė ir universiteto aplinkosaugos bei medicinos padaliniams.
