TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Japonijos partija savo lyderiu paskelbė dirbtinį intelektą

2025-09-18 11:36 / šaltinis: BNS
2025-09-18 11:36

Viena nauja Japonijos partija antradienį pareiškė, kad po katastrofiško pasirodymo per neseniai vykusius rinkimus iš jos pasitraukus steigėjui, vadovu taps dirbtinis intelektas (DI).

Dirbtinis intelektas gali padėti keisti santykius: jis tampa virtualiomis žmonomis ir padeda valdyti emocijas (nuotr. SCANPIX)

0

Partija „Kelias į atgimimą“, kurią sausį įkūrė buvęs nedidelio Vakarų Japonijos miesto meras Shinji Ishimaru (Šindžis Išimaru), neturi politinės platformos, o jos nariai gali patys nustatyti savo darbotvarkes.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl sėkmingos internetinės kampanijos 2024 metų Tokijo gubernatoriaus rinkimuose S. Ishimaru netikėtai užėmė antrąją vietą, tačiau jis pasitraukė iš partijos po to, kai ji nesugebėjo gauti nė vienos vietos per šių metų aukštesniųjų parlamento rūmų rinkimus.

„Naujasis lyderis bus DI“, – spaudos konferencijoje sakė Koki Okumura, DI tyrimų doktorantas, kuris save pavadino naujojo lyderio padėjėju.

Dėl detalių apie šį DI, įskaitant tai, kada ir kaip jis pradės veikti, dar nenuspręsta, teigė 25 metų Kioto universiteto studentas, kuris nominaliai bus partijos lyderis.

DI nediktuos partijos narių veiklos ir daugiausia dėmesio skirs tokiems sprendimams, kaip, pavyzdžiui, jos išteklių paskirstymas tarp narių, sakė K. Okumura, neseniai laimėjęs partijos konkursą pakeisti S. Ishimaru.

Nors partija sulaukė nemažai žiniasklaidos dėmesio, jai sunkiai sekėsi laimėti mandatų. 

Birželį įvykusiuose Tokijo asamblėjos rinkimuose pralaimėjo visi 42 jos kandidatai. Visi 10 kandidatų, dalyvavusių liepą įvykusiuose aukštesniųjų parlamento rūmų rinkimuose, taip pat patyrė pralaimėjimą.

