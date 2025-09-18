Godos Alijevos šeimoje – naujas etapas: tam nereikėjo net imti paskolos

Su naujienų portalu tv3.lt kalbėjusi G. Alijeva pasakojo, kad šiuo metu naujuose namuose yra daromi paskutinieji darbai. Moteris atskleidė besitikinti, kad su visa šeima kraustytis čia jau lapkričio pradžioje.
„Šiuo metu situacija tokia, kad netrukus turėtų būti pabaigtas namo fasadas. O tai labai gerai, nes besikeičiant orams, kai kurių darbų lauke daryti negalima. Tuo tarpu viduje jau turime sienas ir lubas, belieka viską išglaistyti, išdažyti bei sudėti plyteles ir grindis.
Mano draugas yra patyręs šiuose dalykuose, tad jis atlieka visų užduočių prižiūrėtojo pareigas, o namų jaukumą pagal savo vizijas patikėjau kurti įmonei „DOMDOM Home“. Jų patikimumas bei profesionalumas man yra geriausia garantija, juolab kad jie turi ir interjero dizainerę, ir projektuotojus – viskas labai patogu ir operatyvu. Tikiuosi geriausio rezultato“, – atskleidė G. Alijeva.
Kaip pasakojo Goda, šį sklypą su nebaigtu statyti namu ji įsigijo dar prieš kurį laiką, tačiau iš pradžių nieko nedarė, žiūrėjo į tai kaip į investiciją. Visgi vieną dieną G. Alijevos gyvenimo planas ėmė ir pasikeitė.
„Kai rinkausi namus, kuriuose gyvenu dabar, pabijojau keltis į nuosavą namą. Galvojau, kad esant dviejų vaikų mamai, kuri retai būna namuose, būtų smagu turėti kaimynus. Tačiau laikui bėgant pasikeitė prioritetai. Dabar turiu ir antrąją pusę, ir vaikus, tad norisi daugiau vietos bei privatumo. O juk nuosavas namas gali visa tai suteikti.
Tad pagalvojau, kodėl gi nepersikėlus, juolab, kad ši vieta yra labai graži, netoli mano dabartinių namų. Iš pradžių artimieji gana atsargiai žiūrėjo į šią mintį, bet galiausiai užkrėčiau juos savo entuziazmu“, – pasakojo atlikėja.
Didžiausias iššūkis – pinigai
Ne paslaptis, kad namų statybos yra itin daug streso reikalaujantis dalykas, kuriame išvengti vėlavimų ar tam tikrų nesklandumų kone neįmanoma. Tačiau Goda į šias problemas numoja ranka ir sako, kad kur kas sunkesniu iššūkiu jai tapo finansai.
„Šį namą įsirenginėju be paskolos, todėl didžiausiu iššūkiu tampa pinigai. Daugiau manęs niekas nejaudina – nei terminai, nei vėlavimai. O pinigų klausimas yra sunkiausias, nes žmonėms reikia mokėti už darbus, baldų gaminimą, techniką.
Tai – didžiuliai pinigai, kurių ne visada yra čia ir dabar. Dėl to šią vasarą neturėjau jokių atostogų. Bet dėl to nesiskundžiu, nes žinau, kad kiekvienas uždirbtas euras keliauja į naujus namus“, – atviravo G. Alijeva.
140 kv. m. namą įsirenginėjanti Goda prieš pradedant darbus nebuvo nusimačiusi šiam projektui tam tikro biudžeto. Moteris teigė pažiūrėjusi į tai su tikėjimu, kad eigoje viskas išsispręs.
„Tiesiog daviau sau užduotį pasistatyti namą, nelabai ir įsivaizdavau, kiek viskas gali kainuoti. Visgi faktas, kad nenumatytos išlaidos su kiekviena diena didėja. Bet ar nuo to jaučiuosi blogai? Tikrai ne, nes žinau, kad galiausiai džiaugsiuosi visu tuo vargu, kurį dabar išgyvenu“, – tikino ji.
Naujas namas turės 1 išskirtinumą
Kaip pasakojo Goda, naujuose namuose vaikai turės atskirus kambarius, taip pat šeima džiaugsis ir didesniu kiemu. Be to, namas turės išskirtinumą, kurį Kaune, pasak pašnekovės, galima pamatyti retai.
„Fasadas bus išskirtinis, nes tam tikra jo dalis bus su akmeniu. Bent jau Kaune tokių namų nėra daug. O interjeras viduje turės prancūziškos klasikos elementų ir moderno. Namuose man norisi ilsėtis, todėl vengsiu ryškių spalvų, labiau linkstu į pastelines.
Tiesa, man jau kelis kartus nutiko taip, kad iš pradžių suplanuotos vizijos imdavo ir apsiversdavo. Tad negali visko numatyti, kūrimo procesas vyksta čia ir dabar“, – dalijosi pašnekovė.
O ar yra kokia nors namų erdvė, kuriai Goda skiria daugiausiai meilės ir apmąstymų?
„Tai – virtuvė, nes joje verda visas gyvenimas: čia mes sėdime, gaminame maistą, bendraujame. Man ši erdvė turi būti viena jaukiausių namuose“, – atskleidė pašnekovė.
Pasidomėjus, ar namų kūrimo procese sutapo moters, mylimojo ir vaikų vizijos, G. Alijeva atskleidė, kad per šį laikotarpį buvo visko – nuo draugiškų diskusijų iki pykčių.
„Turbūt nėra žmonių, kurie tokioje situacijoje nesipyktų, nebent viskas būtų atiduodama į vieno žmogaus rankas. Namų interjeru labiau rūpinuosi aš, o mano draugas – lauko fasadu ir kiemu, tačiau mūsų šeimoje visi yra aktyvūs reikšti savo nuomonę. Taigi, būna visko – ir nesutariame, ir pasipykstame, ir bandome ieškoti kompromisų. Juk negali būti tik tavo arba kito žmogaus viršenybė“, – kalbėjo G. Alijeva.
