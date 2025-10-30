Druskininkuose tragiškai mirus jaunuoliui – jautrus šeimos kreipimasis: turi 1 prašymą

Socialiniame tinkle „Facebook“ buvo išplatintas jautrus velionio artimųjų kreipimasis į druskininkiečius.
Šeima turi svarbų prašymą
„Druskininkiečiai!
Šiandien palydėsime mūsų Pusbrolį į paskutiniąją kelionę Amžinybėn....
Prašau visų, kuriuos palietė mūsų Armino istorija, visų, kurie susimąstė apie saugumą mieste, tų, kuriems rūpi Jūsų asmeninis, vaikų ir artimųjų saugumas, atneškite ir uždekite Arminui žvakelę į jo žūties vietą!
Ši istorija negali būti nutylėta ir užglaistyta. Šios istorijos kaina buvo per brangi! Ir miestas privalo imtis priemonių žmonių saugumui užtikrinti, ypatingai tokiose vietoje kaip prie klubų... nėra normalu, kai žmogus miesto centre 3 dienoms prasmenga skradžiai ir neaiškiomis aplinkybėmis yra randamas negyvas.
Parodykime Arminui, kad jeigu nesugebėjome apsaugoti jo gyvybės, sugebėsime apsaugoti bent jo atminimą. Neleiskite šiai istorijai užgęsti be jokių miesto savivaldybės veiksmų. Tai nėra eilinė tragedija, kurią po savaitės galima užmiršti.
Meras neseniai rašė, jog „svetimo skausmo nebūna.“ Manau dabar mes galime stebėti ir pamatyti savivaldybės reakciją bei įsitikinti, ar svetimas skausmas užjaučiamas tik tada, kai tas skausmas yra reklama miestui. Stiprūs žmonės problemas sprendžia, o ne dangsto. Tokių istorijų dėka išsifiltruoja ne tik bailių, bet ir didvyrių galvos. O taip pat labai pasimato ir abejingi veidai...
Parodykim visiems, kad mes nesame abejingi, parodykim, kad žmogaus gyvybė tai nėra šiaip eilinis vienetas. Prašau nepamirškim Armino ir šios istorijos...
Ir lai tokia tragedija kurortinio miesto centre būna ne tik pirma, bet ir paskutinė. Bet šis klausimas priklausys, nuo jūsų, druskininkiečiai, atsakomybės. Parodykim Druskininkų savivaldybei, jog savo mieste mes norime būti saugūs.
Atneškite žvakelę Arminui, nušvieskime jam paskutinę kelionę ir paverskime tą baisų kampą ir baisius savaitgalio prisiminimus nors kiek šviesesne vieta! Lai žvakių ugnis įneš vilties, kad visgi 21 amžiuje mūsų gyvybė yra svarbi ir kažkas ją saugo“, – socialiniame tinkle rašė velionio artimieji.
