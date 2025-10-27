Buvusi „Žalgirio“ šokėja Gabija Karabinaitė pirmą kartą prabilo apie santykius su krepšininku: „Viskas prasidėjo nuo žinutės Instagram“

Apie drąsų sprendimą palikti šokių sceną, išvykimą į užsienį ir santykius su krepšininku Jaron Blossomgame, ji papasakojo naujienų portalui tv3.lt.
Pirmą kartą prabilo apie santykius su krepšininku
Gabija atvira – ją su Jaron suvedė bendras krepšinio pasaulis.
„Aš ir Jaron abu esame iš krepšinio pasaulio – žinojome vienas kitą, bet tai buvo tik tiek. Pavasarį jis parašė man į „Instagram“ ir mūsų pirmosios žinutės buvo labai juokingos“, – šypsosi ji.
Pasak Gabijos, būtent nuo to, kas atrodė tik nekaltas apsikeitimas žinutėmis, prasidėjo graži pažintis. Ji juokiasi, kad nuo pat pirmos dienos jų bendravime netrūko žaismingumo ir flirto.
„Pamenu, kai pirmą naktį jis paprašė mano numerio, o aš pajuokaudama atsakiau: work for it,“ – sako ji.
Vis dėlto būtent šis spontaniškas humoras, kaip sako Gabija, ir tapo jų ryšio pradžia.
„Bet galiausiai pati užkibau už kabliuko. Vasarą susitikome kelionėje su draugais, ir nuo pat pirmos dienos supratome, kad viskas mums klostosi per daug lengvai ir gerai. Po vasaros ir kelionių nusprendėme toliau tęsti santykius, mūsų ryšį ir gyventi kartu.“
Šiuo metu pora įsikūrusi Monake, kur Jaron profesionaliai žaidžia krepšinį. O paklausta, kas juos labiausiai suartino, Gabija sako, jog svarbiausia – bendras požiūris į gyvenimą.
„Bendraudami supratome, kad į daugelį dalykų žiūrime panašiai – tai mus ir suartino.“
Apie mylimąjį G. Karabinaitė kalba šiltai ir su akivaizdžia šypsena. Ji neslepia, kad iš pradžių buvo susidariusi visai kitokį įspūdį apie profesionalų sportininką.
„Iš pradžių turėjau visai kitą nuomonę apie Jaroną, bet jis mane labai nustebino. Jis rūpestingas, išmintingas, labai organizuotas ir laikantis disciplinos, visada ieškantis problemos sprendimo čia ir dabar. Labai dėmesingas ir pagarbus moterims, vienas dosniausių žmonių, kokį esu sutikusi. Kartais gal kiek per daug užsispyręs“, – juokiasi Gabija.
Naujas gyvenimo etapas Monake
Monakas tapo Gabijos naujų patirčių ir atradimų vieta. Ji sako, kad šis etapas kupinas pokyčių, kurie iš pradžių atrodė bauginantys, tačiau dabar teikia daug džiaugsmo.
„Šiuo metu mano gyvenime vyksta daug pokyčių – tokių, kurių anksčiau bijojau, bet jaučiau, kad verta rizikuoti. Dabar gyvenu Monake, daug sportuoju, leidžiu laiką su draugais ir vaikinu, keliauju ir tiesiog mėgaujuosi šiuo etapu“, – pasakoja ji.
Pasak Gabijos, aktyvus gyvenimo ritmas padeda geriau pažinti save ir prisitaikyti prie naujos aplinkos.
„Sportuoju du kartus per savaitę su asmenine trenere, dar 1–2 kartus lankau pilatesą. Kadangi čia gyvenu dar neilgai, stengiuosi atrasti vis daugiau naujų veiklų ir pomėgių“, – priduria ji.
Atsisveikinimas su „Žalgirio“ šokėjų komanda
Dar prieš išvykdama iš Lietuvos Gabija nusprendė užverti svarbų savo gyvenimo etapą – pasitraukti iš „Žalgirio“ šokėjų komandos.
„Išėjusi supratau, kad dabar – pats tinkamiausias metas surizikuoti ir išvykti gyventi į užsienį“, – sako ji.
Ketverius metus praleidusi šokėjų gretose, Gabija šį laiką vadina ne tik kupinu įspūdžių, bet ir išbandymų. Būtent ten ji patyrė vieną rimčiausių savo traumų, tačiau išmoko, ką reiškia stiprybė ir atkaklumas.
„Treniruotės metu patyriau rimtą traumą – atlikdama elementą ore netinkamai nusileidau ant žemės, plyšo kryžminiai raiščiai ir meniskas. Bet tai ne apie skausmą – mano tėvai, draugės ir vadovė Diana buvo didžiausia paskata kuo greičiau grįžti į aikštelę. Po keturių mėnesių jau vėl šokau, nes meilė šokiui buvo stipresnė nei baimė“, – prisimena ji.
Šis etapas, pasak Gabijos, buvo kupinas kelionių, įspūdžių ir nepakartojamos patirties.
„Per tuos metus sutikau daugybę nuostabių žmonių, įgijau daug patirties, o prisijungti prie „Žalgirio“ šokėjų komandos buvo vienas geriausių mano sprendimų. Daug keliavome, daug pamatėme, mėgavomės ne tik šokiais, bet ir rungtynėmis bei palaikėme komandą“, – šypsosi ji.
Nuo pirmųjų šokių iki „Žalgirio“ arenos
Šokis Gabijos gyvenime atsirado dar ankstyvoje vaikystėje ir nuo to laiko tapo neatsiejama jos dalimi. Ji šypsosi prisimindama, kad tėvai visada skatino ją išbandyti kuo daugiau veiklų ir ieškoti to, kas labiausiai džiugina.
„Šokti pradėjau penkerių. Tėvai skatino išbandyti kuo daugiau veiklų – po pamokų eidavau į muzikos mokyklą, savaitgaliais važiuodavome į Kauną į modelių užsiėmimus, o kartais net į Vilnių – į dainavimo pamokas. Nors bandžiau daug ką, šokio taip ir nepamečiau“, – pasakoja ji.
Per daugelį metų Gabija išmėgino įvairius šokio stilius ir kolektyvus, o kiekvienas etapas, pasak jos, davė vis naujos patirties.
„Didžiąją savo gyvenimo dalį šokau pramoginius šokius poroje, vėliau prisijungiau prie Raseinių krepšinio palaikymo komandos, o po to grįžau į pramoginius šokius – tik jau pas kitą trenerę Brigitą, kuri tapo artima drauge“, – prisimena G. Karabinaitė.
Lemtingas postūmis jos gyvenime atėjo visai netikėtai – iš mamos lūpų. „Gabija, kodėl nepabandai į „Žalgirio“ šokėjas?“ – šiuos žodžius, kaip sako ji, prisimins visam gyvenimui. Iš pradžių idėja atrodė beprotiška, tačiau Gabija ryžosi pabandyti.
„Parašiau trenerei Dianai Gandrimei, kuri pamatė mano aistrą šokiui ir priėmė į pagrindinę komandą. Jai visada būsiu dėkinga – „Žalgiryje“ man atsivėrė daugybė galimybių“, – sako Gabija.
Gabijai bene labiausiai įsiminė pasirodymas Eurolygos rungtynėse Stambule, kai ji su komanda šoko už „Fenerbahce“ prieš Monaką.
„Vienas įsimintiniausių pasirodymų buvo už „Fenerbahce“ komandą prieš Monaką. Nors nemažai merginų susitraumavo, mūsų noras šokti buvo didesnis. Paskutinę minutę keitėme brėžinius ir judesius, kad viskas pavyktų“, – prisimena Gabija.
Ji sako, kad publikos palaikymas tąkart buvo neįtikėtinas – emocijos užtvindė visą areną.
„Fenerbahce sirgaliai mus tiesiog įsimylėjo – iki šiol primena ir rašo! Tikiuosi, dar susitiksim“, – šypsosi ji.
Šeimos palaikymas ir artimųjų reakcijos
Kalbėdama apie santykius su Jaron Blossomgame, G. Karabinaitė neslepia džiaugsmo dėl artimųjų palaikymo. Ji sako, kad tiek jos, tiek Jarono šeimos nuo pat pradžių jautė tarp jų tikrą ryšį.
„Tiesą sakant, nesitikėjau, bet tiek mano, tiek Jaron šeimos mus palaikė ir pajuto, kad tarp mūsų yra tikras ryšys. Jie norėjo kuo greičiau susipažinti su Jaron – ir tai įvyko“, – pasakoja ji.
Draugai, anot Gabijos, taip pat nuoširdžiai džiaugiasi matydami juos laimingus.
„Iš pradžių tiek man, tiek jam jie patarė neskubėti ir būti atsargiems, bet dabar nuoširdžiai džiaugiasi, kad kartu esame laimingi“, – sako Gabija.
