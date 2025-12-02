 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Pamatę, ką sulaikė Lietuvos policija, nustebo ne vienas: „Antrą dieną jau gauname pranešimus“

2025-12-02 14:46
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-12-02 14:46
2025-12-02 14:46

Lietuvos policija šventinį laikotarpį pasitiko netikėtu ir jaukumu dvelkiančiu šventiniu pranešimu.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Lietuvos policija šventinį laikotarpį pasitiko netikėtu ir jaukumu dvelkiančiu šventiniu pranešimu.

0

Savo oficialioje „Facebook“ paskyroje policijos pareigūnai paviešino šventišką vaizdo įrašą, kuriame vienas pareigūnas rimtu, bet draugišku tonu pasakoja apie „elfų išdaigas“, pastaruosius pristatydamas lyg tikrus, mieste siautėjančius blogiukus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mieste siautėja...elfai

Po įrašu pridėtas ir žaismingas aprašymas: „Išdaigos mieste, ar jūsų namuose? Netyla pranešimai policijai apie mažųjų elfų išdaigas, tad policijos pareigūnai turi svarbų patarimą jums ir jūsų vaikams“.

Vaizdo įraše policijos pareigūnas kalba:

„Antrą dieną jau gauname pranešimus, kad elfai vėl siaučia mieste. Kažkur išmėtomas tualetinis popierius, kažkur dingsta šokoladas iš advento kalendoriaus. Štai ir dabar turime pranešimą, kad kažkur mieste, virtuvėje, iš miltų kažkas daro angelus.

Vykstame į pranešimą, juolab kad jau keletą tokių esame ir sulaikę. Vykstame aiškintis ir tikiuosi, kad jūs ant jų nesupyksite, būsite geri ir kiekvieną kartą mums neskambinsite, nes jie, galbūt, Kalėdų seneliui praneš apie jūsų gerus darbus – ir jūs gausite gerą dovaną.“

Reakcijos komentaruose – labai pozityvios

Humoro ir šventinės nuotaikos kupinas įrašas sulaukė itin pozityvaus gyventojų dėmesio. Komentaruose žmonės džiaugėsi matydami tokią policijos komunikaciją, kuri kuria artumą ir gerą emociją.

„Kuo daugiau tokių video, tuo labiau jausis šventės“, – rašė viena komentatorė.

Kitas žmogus pridūrė: „Koks jaukus, malonus ausiai pranešimas. Kad visi tokie būtų!“

Tarp reakcijų netrūko palaikymo: „Šaunuoliai. Policija turi būti pozityvi.“

Šventiškas policijos žingsnis priminė, kad rimtos institucijos gali ne tik perspėti ar informuoti, bet ir skatinti žmonių šypsenas artėjant gražiausioms metų šventėms.

 

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

