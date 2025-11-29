Kelionių organizatoriai pastebi, kad lietuviai vis dažniau per didžiąsias šventes renkasi vykti į užsienį, ir skaičiuoja, kiek tokioms atostogoms jie išleidžia.
Lietuviai Kalėdas renkasi švęsti užsienyje
Kelionių organizavimo agentūros „Novaturas“ pardavimų vadovo Kazimiero Jarmalio teigimu, žiemos švenčių laikotarpiu kelionėmis į užsienį susidomėjusių lietuvių skaičius išauga kartais.
Kelionių agentūros „AirGuru“ vadovė Eglė Grašytė antrino, kad, lyginant su lapkričio ar sausio vidurio laikotarpiais, kelionių paklausa per Kūčias, Kalėdas, Naujuosius metus ir tarpušventį išauga maždaug 20 proc.
„Per Kalėdų ir Naujųjų metų laikotarpį kelionių paklausa smarkiai išauga. Skrydžiai ir viešbučiai pasiekia gerokai didesnį užpildymą. Turizmo organizatoriams tai – vienas stipriausių metų pardavimų pikų.
Bendri turizmo srautai padidėja maždaug 15–25 proc., palyginti su įprastais laikotarpiais“, – komentavo kelionių organizatoriaus „Join up! Baltic“ pardavimų ir plėtros vadovė Baltijos šalyse Aurelija Kavaliauskienė.
Anot E. Grašytės, kelionių paklausa išauga, nes atostogauja ir moksleiviai, tad išvykas yra patogiau derinti su mokyklinio amžiaus vaikų grafiku.
„Daugiau laisvadienių, leidžiančių išvykti neprisiimant daug atostogų. Norėjimas patirti kitų šalių šventinę atmosferą – Kalėdų miesteliai, šventiniai turgeliai, kitokios tradicijos“, – priežastis vardijo „AirGuru“ vadovė.
O K. Jarmalis pridūrė, kad lietuviams tai yra puiki proga atsipūsti po intensyvaus prieššventinio laikotarpio ir kartu pabėgti nuo žiemos rutinos.
Kiek dėl švenčių pabrangsta kelionės?
Anot „Novaturo“ atstovo, kelionių kainas lemia kryptis, trukmė, viešbučio lygis, maitinimo tipas. Tačiau aišku yra tai, kad per per Kalėdas ir Naujuosius už atostogas tenka mokėti daugiau nei įprastai.
„Vidutiniškai kainos šiuo metu išauga apie 25–30 proc. Tai atsispindi ir realiuose išlaidų įpročiuose: jei lapkritį lietuvis kelionei skiria maždaug 1 000 eurų, šventiniu laikotarpiu ši suma išauga iki maždaug 1 350 eurų.
Dalį šio padidėjimo lemia ne tik paklausa, bet ir keliautojų pasirinkimai – šiuo metu dažniau renkamasi tolimesnės kryptys ar aukštesnės klasės viešbučiai“, – kalbėjo K. Jarmalis.
Tuo metu „AirGuru“ vadovė irgi neslepė, kad kelionių kainos per žiemos šventes natūraliai pakyla, nes tai yra vienas intensyviausių kelionių laikotarpių per metus.
„Labiausiai kainą kelia konkrečios datos pvz: Naujųjų metų naktis, o taip pat kelionės, prasidedančios gruodžio 23–26 d.
Sakyčiau, kad kainos kyla apytiksliai 20 proc., kartais – ir 40 proc. Galima rasti skrydį gera kaina, tačiau apgyvendinimas gali būti labai brangus“, – kalbėjo E. Grašytė.
O „Join up! Baltic“ atstovė skaičiavo, kad kelionių kainos šventiniu laikotarpiu būna maždaug 15–20 proc. didesnės nei įprastų žiemos išvykų dėl itin didelės paklausos.
Kiek lietuviai išleidžia kelionėms per Kalėdas ar Naujuosius
Pasak A. Kavaliauskienės, keliautojams, kurie keliones rezervuoja iš anksto, šventinio laikotarpio paketinių kelionių kainos į populiarias kryptis paprastai svyruoja nuo 500 iki 900 eurų asmeniui.
Tačiau paskutinės minutės pirkėjams kainos gali pakilti virš 1 000 eurų ar dar daugiau.
E. Grašytė vardijo, kad populiariausios savaitės trukmės kelionės į šiltus kraštus – pvz., į Egiptą, Tenerifę ar JAE – dažniausiai kainuoja apytiksliai 700–1 200 eurų žmogui, priklausomai nuo viešbučio ir konkrečių datų.
Keliautojai, kurie renkasi trumpus Europos savaitgalio pabėgimus į Kalėdinius miestelius ar Naujametinę naktį – paprastai išleidžia 300–600 eurų asmeniui už skrydį ir viešbutį.
O K. Jarmalis paminėjo, kad pradinės kelionių kainos, pvz., į Egiptą prasideda nuo maždaug 780 eurų asmeniui.
Slidinėjimo išvykos dažniausiai kainuoja apie 900 eurų, o kelionei į Jungtinius Arabų Emyratus (JAE) reikėtų planuoti daugiau nei 1 000 eurų žmogui.
Vietų dar yra, bet sparčiai mažėja ir brangsta
„Novaturas“ pardavimų vadovas pabrėžė – kuo populiaresnė ir tolimesnė kryptis, tuo anksčiau ji būna išgraibstoma.
Anot jo, šiuo metu egzotinėms kelionėms vietų praktiškai nebelikę. Tik pavienės kryptys turi po kelias laisvas vietas, ir tos paprastai greitai dingsta.
„Į Egiptą dar įmanoma rasti skrydžių kai kurioms datoms, tačiau viešbučiai jau gerai užpildyti, o kainos kyla.
Tai – natūralu, nes didžioji dalis Europos keliautojų šventiniam laikotarpiui atostogas planuoja 6–9 mėn. iš anksto, o kartais ir dar anksčiau“, – dėstė K. Jarmalis.
Tuo metu „AirGuru“ vadovė atkreipė dėmesį, kad labiausiai patyrę keliautojai tokias išvykas planuoja kone prieš metus.
Visgi ji paminėjo, kad laisvų vietų šiuo metu dar tikrai yra tiek tiems, kurie ieško ekonomiškesnių pasiūlymų, tiek norintiems prabangių atostogų.
Tuo metu „Join up! Baltic“ atstovė pastebi, kad žiemos atostogų pardavimai paprastai prasideda jau vėlyvą pavasarį ar vasaros pradžioje, o didelė dalis lietuvių keliones rezervuoja kelis mėnesius į priekį.
„Anksčiausiai keliones užsisako tie, kurie nori konkrečių viešbučių ar datų. Vis dažniau keliautojai supranta ankstyvo užsakymo svarbą.
Tai leidžia užsitikrinti pageidaujamus viešbučius ir kambarių tipus, dažnai už palankesnę kainą nei artėjant išvykai“, – komentavo A. Kavaliauskienė.
Kur lietuviai keliauja per žiemos šventes?
Pasak E. Grašytės, žiemą lietuviai masiškai bėga nuo tamsos, todėl švenčių metu populiariausios kryptys yra tos, kur yra garantuota saulė: Egiptas, Kanarų salos, JAE, Ispanijos pietinė pakrantė, Portugalija, Tailandas, Vietnamas, Šri Lanka ir kt.
„Šios kryptys iš dalies tapusios žiemos klasika, kuri niekada nenuvilia, ypač, kai norisi trumpų rankovių vietoje pūkinės striukės“, – pridūrė pašnekovė.
Jos teigimu, dalis keliautojų nori kalėdinės nuotaikos, tad labai ryškiai išauga ir Europos miestų paklausa: Roma, Berlynas, Viena, Praha, Krokuva ir kt.
K. Jarmalis irgi išskiria dvi skirtingas kelionių kryptis. Pirmoji – Europos miestai su jų jaukia, šventiška atmosfera ir garsiosiomis kalėdinėmis mugėmis, kur keliaujama kelioms dienoms autobusu, automobiliu ar lėktuvu.
Antroji – saulėti kraštai, skirti poilsiui ir atokvėpiui nuo tamsaus žiemos sezono.
A. Kavaliauskienė tuo pačiu pastebi, kad šventiniu laikotarpiu lietuviai daugiausiai renkasi poilsines organizuotas keliones, ypač – „viskas įskaičiuota“ tipą.
„Todėl savaitės trukmės atostogos paplūdimyje – dažniausias pasirinkimas ieškant ramaus ir nerūpestingo šeimos poilsio saulėje.
Tuo pačiu sparčiai auga ir tolimųjų „egzotinių“ kelionių – į Šri Lanką ir Zanzibarą – paklausa“, – vardijo pašnekovė.