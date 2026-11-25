„Vienas dalykas yra technologinis, kitas – mūsų nepriklausomumo ir suverenumo klausimai. Gynyboje jie visada svarstomi kartu. Technologiškai „Palantir“, aišku, yra stipri kompanija ir jų produktai yra stiprūs, bet natūralu, kad, žiūrint į tolesnę perspektyvą ir į tai, kad mums, kaip Europai, tenka ir teks prisiimti pagrindinę atsakomybę už konvencinę gynybą, konvencinėje gynyboje duomenų valdymas yra labai svarbus dalykas“, – trečiadienį žurnalistams sakė A. Kubilius.
„Tikrai žinome, kad šalys taip pat nori pridėti projektą, susijusį su europietiškos „Palantir“ alternatyvos kūrimu. Ir manau, kad tai yra reikalinga“, – pabrėžė eurokomisaras.
Kaip vieną iš alternatyvių sprendimų A. Kubilius įvardijo Ukrainos sukurtą kovos lauko duomenų valdymo sistemą „Delta“, kurią, anot jo, ketina naudoti ir Vokietija.
Paklaustas, kiek pagrįsti nuogąstavimai, kad Lietuvai įsigijus „Palantir“ sistemą jautrūs šalies duomenys galėtų tapti prieinami amerikiečiams, A. Kubilius teigė, jog tai turėtų įvertinti technologijų ekspertai. Vis dėlto, anot jo, duomenų saugumo klausimas kelia susirūpinimą Europos kariuomenių vadams.
„Aš negaliu pasakyti. Tikrai čia jau technologų reikia, kad technologai pasižiūrėtų. (...) Aš čia ne konkrečiai apie „Palantir“ kalbu. Aš sakau, kad tai tikrai technologiškai stipri kompanija, bet nuogąstavimų dėl duomenų saugumo tarp Europos karinių lyderių tikrai nemažai yra“, – sakė eurokomisaras.
„O šiandien girdėjau, kad reikia kurti savo duomenų centrus, suverenius duomenų centrus, tam, kad būtų galima apsaugoti duomenis. Tai jau yra būtina karinės doktrinos dalis“, – akcentavo jis.
ELTA primena, jog apie tai, kad Lietuva svarsto pirkti JAV bendrovės „Palantir“ dirbtinio intelekto sistemą, anksčiau TV3 televizijai sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
TV3 žiniomis, pirmiems septyneriems metams tai Lietuvai kainuotų beveik 200 mln. eurų. Tiesa, ši kaina gali ir kilti.
Spalio pabaigoje po Valstybės gynimo tarybos posėdžio prezidentas Gitanas Nausėda teigė, kad galutinis sprendimas dėl „Palantir“ sistemos įsigijimo dar nepriimtas, mat siekiama išsamiau įvertinti jos kaštus ir naudą bei patikslinti įsigijimo kainą. Anot šalies vadovo, per pirmuosius trejus metus sistema Lietuvai galėtų kainuoti iki 90 mln. eurų.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad abejonės dėl „Palantir“ programinės įrangos įsigijimo kelia ir platesnį pasitikėjimo JAV kaip strategine partnere klausimą. Vis dėlto, anot Vyriausybės vadovo, prieš priimant sprendimą būtina įvertinti kariuomenės pasirengimą naudoti šią sistemą ir gauti komercinius pasiūlymus. Tai padaryti įpareigota Krašto apsaugos ministerija.
Kaip skelbė leidinys „Politico“, Prancūzija ir Vokietija sako norinčios išvengti priklausomybės nuo JAV karinės dirbtinio intelekto technologijos, tačiau Berlynas baiminasi, kad europinė alternatyva galėtų tiesiog pakeisti vieną užsienio priklausomybę kita.
Leidinio teigimu, kariuomenėms vis labiau reikia dirbtinio intelekto mūšio lauke, kad būtų galima koordinuoti didžiulį informacijos srautą, surinktą iš palydovų, jutiklių, radarų ir netgi atskirų karių. „Palantir“ sukurta „Maven Smart System“ sistema, kurią NATO įsigijo 2025 m., yra geriausias pasirinkimas, tačiau daugelis Europos šalių nerimauja dėl to, kad tokia galia atitektų JAV įmonei.
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