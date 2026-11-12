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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Andrius Kubilius: 2029-aisiais Europa turės „Starlink“ analogišką sistemą

2026-11-12 09:09 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-12 09:09
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Andrius Kubilius (nuotr. Žygimantas Gedvila, ELTA)
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Europa iki 2029 m. žada turėti analogišką palydovinio ryšio „Starlink“ sistemos versiją, sako už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius. 

„Mes dabar kuriame tą IRIS² sistemą, kuri kaip tik užtikrins, kad Europa turės savo pajėgumus, analogiškus „Starlink“. Tai atsitiks 2029 metais“, – žurnalistams Briuselyje kalbėjo A. Kubilius. 

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Europos Sąjungos (ES) kosmoso programos agentūros teigimu, ši sistema pasitarnautų vykdant valstybės sienų stebėjimą, taip pat krizių valdymo bei kritinės infrastruktūros jungimo bei apsaugos srityse. 

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Be to, „sistema palengvins įvairių masinės rinkos taikomųjų programų diegimą, įskaitant mobiliojo ir fiksuoto plačiajuosčio ryšio prieigą per palydovą, palydovinius magistralinius ryšius B2B paslaugoms teikti ir palydovinę prieigą transporto tinklams“. 

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Kaip skelbė ELTA, spalio mėnesį milijardieriaus verslininko Elono Musko bendrovė „SpaceX“ Ukrainai buvo įvedusi palydovinio ryšio „Starlink“ terminalų judėjimo greičio apribojimus. Tiesa, vėliau, po šalies vadovo Volodymyro Zelenskio raginimų, ryšys atkurtas.

Pasak A. Kubiliaus, iki tol, kol Europa sukurs savąjį „Starlink“ modelį, ši kompanija privalo žinoti, kad jos teikiamos paslaugos Ukrainai yra svarbios bei kad sklandus jos veikimas yra viena iš su ES pasirašytų sutarčių sąlyga.  

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„Starlink“ kompanija turi suprasti, kad tai yra kontraktinės paslaugos. Tai nėra jų dovana Ukrainai. Už tas paslaugas moka ES valstybės“, – teigė eurokomisaras.

„Ir jeigu tos paslaugos dėl kažkokių priežasčių bus netinkamos, tai, be abejo, pasitikėjimas kompanijos gebėjimu vykdyti kontraktus sumažės“, – pabrėžė jis. 

Kaip anksčiau teigė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, laikini palydovinio ryšio sutrikimai apsunkino Kyjivo gynybines procedūras, reagavimą ir kontratakavimą. 

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„Taip, su „Starlink“ yra iššūkių – ir dėl greičio ribojimų, tai tikrai apsunkino Ukrainos gynybines procedūras, galimybes reaguoti ir kontratakuoti. Tad, tikiuosi, kad partneriai visgi susitars, padės tą politiką į šalį ir padės vienas kitam realiai apginti Ukrainą“, – sakė jis. 

ELTA primena, kad „Starlink“ yra didžiausias pasaulyje palydovų tinklas, jį sudaro daugiau kaip 11 tūkst. žemojoje Žemės orbitoje skriejančių palydovų. Jis užtikrina spartųjį plačiajuostį interneto ryšį daugiau kaip 160 pasaulio šalių.

ELTA žurnalistė komandiruotėje Briuselyje lankosi Europos Parlamento (EP) biuro Lietuvoje kvietimu. Kelionės išlaidas apmoka EP, įtakos turiniui tai neturi.

indeliai.lt

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