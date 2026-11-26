O pirmoji šalies ponia Diana atskleidė, kokių švenčių šiemet tikisi ir kokie patiekalai nugula ant Nausėdų šventinio stalo.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Daugiau nei keli šimtai vaikų iš visos Lietuvos ir ne tik pasitiko į Baltąją prezidentūros salę žengiantį Gitaną Nausėdą ir baltu, tarsi snieguolės kostiumėliu, pasipuošusią pirmąją šalies ponią Dianą Nausėdienę. Pakalbinusi vaikus pirmoji šalies pora nekantrumu spurdančių mažųjų širdelių ilgai laukti neverčia. Netrukus laukiamiausia akimirka – sužibo prezidentūros žaliaskarė.
Pirmoji šalies pora jungėsi prie vaikų ir visi sudalyvavo dar vienoje šventėje – voro vestuvėse. Nors vaikai smalsiomis akimis stebėjo spektaklį, buvo ne ką mažiau nekantru sužinoti, kada gi pasirodys mylimiausias pasaulyje sidabrinės barzdos savininkas.
„Kalėdų seneli“, – šaukė vaikai.
O kai Kalėdų senelis, paklydęs prezidentūroje, visgi pasirodo, tenka jam padėti prisiminti, kur padėjo vaikų dovanas. Ir visi jau traukinuku pukši jų pasiimti.
„Kalėdų senelis veža visus vaikučius“, – skandavo Kalėdų senelis.
O vaikams, kaip paaiškėjo, labiausiai patiko visai ne dovanos.
„Spektalis ir Kalėdų senelis. Jis toks linksmas“, – minėjo mergaitė.
„Kalėdų senelis? – Ir Gitanas Nausėda, prezidentas. – Kuo patiko prezidentas? – Nes labai gražus“, – sakė berniukas.
„Kas jums labiausiai šitoje šventėje patiko? – Prezidentas, pamatyti prezidentą“, – kalbėjo vaikai.
„Kalėdų senis, klausykit, užuomarša, pamiršo dovanas? – Pamiršo, pamiršo. – Visko gyvenime būna“, – vaikus kalbino žurnalistė.
Vaikai parodė ir dovanas:
„Žaidimų, užrašų knygelę, žaidimų.“
„Vaikai yra pats gražiausias dalykas, ir Kalėdų laukimas, Kalėdų šventė jiems yra nepaprastai gražus laikotarpis“, – šypsojosi pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė.
Kalėdinę eglę pasipuošė veltinio meduoliais
O Prezidentūros eglutės kalėdiniai žaisliukai ir yra vaikų, šeimų, bendruomenių ir įvairių organizacijų rankomis pagaminti. Pirmoji šalies ponia šią iniciatyvą rengia jau šeštus metus iš eilės. Šiųmetiniai žaisliukai tai – žvaigždutės ir meduoliukai iš veltinio.
„Žaisliukai atkeliauja iš visur, iš viso pasaulio, kur tik yra lietuvis, ten gali gimti ir žvaigždutė, ir širdutė, ir palinkėjimas Lietuvai ir pasauliui, ir tema šį kartą yra meduoliai. Mes norėjome atsigręžti į šeimyninę tradiciją, kuomet šeimos kepa meduolius“, – pasakojo D. Nausėdienė.
Nausėdų šeimos eglę taip pat puošia žmonių pagaminti žaislai. Tiesa, eglutę Nausėdos puošia kiek vėliau, prieš Kalėdas. Ponia Diana šiemet labiausiai tikisi, kad jų šventės bus tokios pat, kaip kiekvienos Lietuvos šeimos.
„Kad mes tiesiog galėsime šeima susėsti, susitikti, atsisėsti ramiai, pasidalinti šventinėmis nuotaikomis, nebūti užklupti kažkokių darbų ir įsipareigojimų, skrydžių į užsienį“, – sakė D. Nausėdienė.
Diana Nausėdienė atskleidė, kas nugula ant jų Kūčių stalo
Ponia Diana atskleidė ir šventinį Nausėdų meniu. Nors naujovių kartais atsiranda, visgi.
„Stengiamės, kad Kūčių stalą puoštų 12 patiekalų, kad jie būtų tradiciniai lietuviški. Labai mėgstu aš asmeniškai kūčią visą dieną. Tiesiog šaukštą tokio užtaiso gero. Tokios gyvybės potencijos“, – kalbėjo D. Nausėdienė.
Kalėdų eglė sutvisko ir prezidentūros rūmų kieme. Čia lankytojai bus laukiami iki sausio 7-osios, o keturis Advento sekmadienius iš eilės galės klausytis gyvai atliekamų kalėdinių giesmių.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.