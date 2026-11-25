Susitikimų metu šalies vadovas pristatys artėjančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai prioritetus, aptars svarbiausius Europos darbotvarkės klausimus ir geopolitines aktualijas.
Vizito metu taip pat bus aptariami Lietuvos ir Nyderlandų bendradarbiavimo klausimai, abiejų šalių pozicijos dėl aktualių Europos Sąjungos iššūkių bei saugumo situacijos regione.
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