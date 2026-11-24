Ruošiantis vieniems svarbiausių „Kalėdos sostinėje 2026“ programos renginių ir jų metu centrinėje mieste dalyje bus eismo ribojimų, rašoma pranešime spaudai.
- Šeštadienį, lapkričio 28 d. nuo 19.30 val. Katedros aikštėje vyks stebuklinga natūralios Kalėdų eglutės įžiebimo šventė. Šventiniame koncerte pasirodys būrys žinomų šalies atlikėjų, tiesiogiai transliuos LRT.
- Sekmadienį, lapkričio 29 d. į Rotušės aikštę sugrįš viena laukiamiausių žiemos pramogų – čiuožykla „Vilniaus ledas“. Įspūdinga atidarymo šventė prasidės 17 val., šalia čiuožyklos taip pat įsikurs jaukus kalėdinis miestelis.
Su šventinio laikotarpio „Kalėdos sostinėje 2026“ renginių programa galima susipažinti čia.
Eismo ribojimai
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Nuo lapkričio 26 d. 19 val. iki lapkričio 29 d. 20 val. bus draudžiamas automobilių stovėjimas, išskyrus aptarnaujantįjį renginio transportą, Rotušės a. gatvės dalyje nuo Vokiečių iki Stiklių gatvės.REKLAMA
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Nuo lapkričio 27 d. 9 val. iki lapkričio 29 d. 20 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Rotušės a. gatvėje nuo Stiklių iki Vokiečių gatvės.
- Lapkričio 28 d. nuo 17 iki 23 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas T. Vrublevskio, Šventaragio ir Barboros Radvilaitės gatvėse, draudžiant į jas įvažiuoti iš šalutinių gatvių.
- Lapkričio 29 d. 17–22 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas Didžiosios g. dalyje nuo pastato Didžiojoje g. 36 iki Savičiaus gatvės.
Gyventojams ir įmonėms išduoti leidimai statyti automobilius mokamose automobilių stovėjimo vietose mėlynojoje ir raudonojoje zonose renginių metu lapkričio 26–29 d. galios ir kitose stovėjimo zonose.
Renginio vakarą viešasis transportas kursuos nemokamai – dažninami maršrutai
Į vieną laukiamiausių metų renginių susirinksiantys vilniečiai ir miesto svečiai šventės vietą galės pasiekti patogiau – lapkričio 28 d. nuo 15 iki 24 val. kelionės viešuoju transportu bus nemokamos. Į sostinę atvykstantys automobiliais taip pat galės nemokamai naudotis „Statyk ir važiuok“ aikštelėmis.
Renginio dieną, siekiant užtikrinti patogesnį susisiekimą, dažniau kursuos šių maršrutų viešasis transportas: 1G, 3G, 3G-A, 4G, 6G ir 53 maršrutų autobusai bei 2, 3, 4, 7 ir 17 maršrutų troleibusai.
Keliones viešuoju transportu galima patogiai planuoti naudojantis JUDU programėle, kurioje pateikiama aktuali maršrutų ir transporto judėjimo informacija, ją taip pat galima sekti ir virtualioje JUDU švieslentėje. Aktualią informaciją apie viešojo transporto tvarkaraščius taip pat rasite www.judu.lt ir www.stops.lt.
„Statyk ir važiuok“ aikšteles rasite: Ukmergės g. 246, šalia PC „Senukai“, Savanorių pr. 124 ir V. Pociūno g. 8, šalia PC „Vilnius Outlet“.
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