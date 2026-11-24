Pradžioje girdėti, jog vyksta įprasta lėktuvo nusileidimo procedūra su besileidžiančiu DHL krovininiu lėktuvu prieš pat jo katastrofą.
Girdėti, kaip iš pradžių pilotas pasisveikina su Oro eismo kontrolės centru, o šio darbuotoja atsako tuo pačiu.
Lėktuvo pilotas: Labas rytas, kontrole.
Oro eismo kontrolės centras: Labas rytas.
Vėliau vyko sklandus lėktuvo piloto ir Oro eismo kontrolės centro darbuotojo pokalbis, jo metu Oro eismo kontrolės centras perduodavo nurodymus, kada turėtų leistis „SWIFT Air“ skrydį vykdantis lėktuvas.
Galiausiai, likus 4 mylioms (apie 6,4 km) iki oro uosto, lėktuvo pilotui pranešta apie patvirtintą leidimą leistis.
Oro eismo kontrolės centras: Swift18D, 4 mylios nuo nusileidimo, kontaktuokite su bokštu 118.205
Lėktuvo pilotas: 118.205, Swift18D.
Oro eismo kontrolės centras: Swift18D, artėja prie Vilniaus.
Oro eismo kontrolės centras: Swift18D, vėjas 170° 15 mazgų, 19 takas paruoštas nusileidimui.
Vėliau pranešta kitiems orlaiviams stabdyti skrydžius
Visgi jau po kelių akimirkų akimirkų Oro eismo kontrolės centras praneša kitiems kilti besiruošiantiems lėktuvams, jog jie kuriam laikui sustabdytų savo skrydžius:
Oro eismo kontrolės centras: Airbaltic35G, nutraukite savo pakilimą, grįžkite į savo stovėjimo vietą. Ką tik įvyko orlaivio avarija, todėl mums reikės šiek tiek laiko.
Kitas orlaivis: Gerai, grįžtame į vietą.
Tokia pati žinia buvo duota ir kitam lėktuvui, kuriame vienas iš įgulos narių galiausiai lietuviškai paprašė paaiškinti, kas nutiko.
Dar kitas orlaivis: Jūs galite paaškinti biškį nors porą žodžių, kas atsitiko?
Oro eismo kontrolės centras: Tūptinėje orlaivis nedaskrido. – Koks lėktuvas? – Boeing.
Vienas žuvo iškart, 3 įgulos nariai atsidūrė ligoninėje
Tuo metu paaiškėjo, kad vieno iš asmenų, skridusių nukritusiu DHL lėktuvu, būklė buvo kritiškai sunki.
ELTA primenė tuo metu, kad tą ankstų pirmadienio rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamojo namo, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas.
Pirminiais duomenimis, per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, buvo sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos pilietis. Eltos žiniomis, vieno iš jų būklė yra sunkesnė, kitas sužalotas mažiau.
Sostinės mero Valdo Benkunsko teigimu, iš pastatų greta nelaimės vietos viso buvo evakuota 14 žmonių. Jais toliau rūpinosi Vilniaus miesto savivaldybė.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, orlaivis buvo visiškai suniokotas. Lėktuvui nukritus prie namo, užsidegė šalia buvę sandėliukai, automobilis. Gaisras buvo suvaldytas.
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