Vilniuje nukritus krovininiam DHL lėktuvui žuvo Ispanijos pilietis. Paviešintas sudužusio lėktuvo pilotų pokalbio įrašas prieš pat lėktuvo katastrofą Vilniuje.

Pradžioje girdėti, jog vyksta įprasta lėktuvo nusileidimo procedūra su besileidžiančiu DHL krovininiu lėktuvu prieš pat jo katastrofą.

„Galime patvirtinti, kad šiandien, maždaug 4 val. 30 min. Vidurio Europos laiku (5 val. 30 min. Lietuvos laiku), „Swiftair“ orlaivis, kurį DHL vardu valdė paslaugų partneris, avariniu būdu leidosi maždaug už vieno kilometro nuo Vilniaus oro uosto0, sakoma DHL pranešime. Daugiau apie tai rasite čia.

Vilniuje pirmadienį sudužus DHL krovininiam lėktuvui, žuvo žmogus, dar trys pateko į ligoninę. Vienas iš jų yra gydomas Santaros klinikose, jo būklė kritiškai sunki.

Vilniuje pirmadienio rytą nukritus DHL krovininiam orlaiviui, žuvo Ispanijos pilietis, tarp sužeistų – vienas lietuvis.

Vilniuje nukritus Vokietijos įmonės DHL lėktuvui, vokiečių žiniasklaida taip pat praneša apie nelaimę ir šiame kontekste primena incidentą DHL logistikos centre Leipcige, kai užsidegė iš Baltijos šalies siųstas paketas.

Vokiečių saugumo institucijos po jo paskelbė perspėjimą dėl „nekonvencinių padegamųjų užtaisų“, kuriuos nežinomi asmenys siunčia per krovinių gabenimo įmones. Vokietijos Federalinis Konstitucijos apsaugos biuras (BfV) ir Federalinis kriminalinės policijos biuras (BKA) atitinkamus perspėjimus išsiuntė aviacijos ir logistikos sektoriaus įmonėms, rašo agentūra dpa.

Saugumo šaltinių informacija, perspėjimas, be kita ko, buvo siejamas su incidentu DHL logistikos centre Leipcige. Čia liepą užsiliepsnojo iš Baltijos šalies siųstas paketas, kuriame buvo padegamasis įtaisas.

VfV ir BKA perspėjime nebuvo minima Rusija. Tačiau saugumo šaltiniai neatmetė incidento sąsajų su daugėjančiais Rusijos sabotažo atvejais Vokietijoje.

Pirmadienio rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamojo namo, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas.

„Štabas yra įkuriamas incidento metu, būtent skirtas oro uosto operacijoms. Čia ne šitam tyrimui (lėktuvo katastrofos – BNS). Tyrimą atlieka Nacionalinių krizių valdymo centras, kuris ten turbūt kažkiek koordinuoja. Mūsų štabas – specialistai būtent oro uosto operacijoms atlikti, kurios dabar nėra paveiktos niekaip. Bet budėjimo režime, stebim“, – sakė LTOU atstovas Tadas Vasiliauskas.

Nukritęs orlaivis „Boeing 737“ priklausė Ispanijos oro bendrovei „Swift Air“ ir buvo naudojamas DHL siuntų gabenimui. Orlaivis skrido iš Vokietijos miesto Leipcigo.

Vilniaus oro uoste įsteigtame štabe dalyvauja ir skrydžių valdymo bendrovės „Oro navigacija“ atstovai, BNS pirmadienį nurodė jos atstovė Ingrida Daugirdė.

„Tame štabe mes („Oro navigacija“ – BNS) esame viena iš tų institucijų, kurios dalyvauja“, – teigė I. Daugirdė.

Dėl įvykio oro uoste buvo užlaikyti keli orlaiviai, tačiau apie 7.30 val. jie jau kilo.

Ankstyvą pirmadienio rytą netoli Vilniaus oro uosto nukrito ir užsiliepsnojo DHL siuntas gabenęs orlaivis.

Aiškėja, kad 31 m. senumo orlaivis priklausė ne minėtai kompanijai, o Ispanijos oro linijoms.

Tai Eltai pranešė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Pasak jo, sužalotas vienas Lietuvos, vienas Vokietijos ir vienas Ispanijos pilietis. Daugiau apie tai rasite čia.

A Swiftair 737-400 operated for DHL crashed in a residential area short of the runway while attempting to land in Vilnius this morning at approximately 03:30 UTC. https://t.co/FxzJhUlLZL pic.twitter.com/IylMZiFKtf