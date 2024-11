Nausėda apie lėktuvo avariją Vilniuje: nežinome, kokios bus išvados, bet nepasiduosime panikai

Apie tai jis parašė savo „Facebook“

„Pirmadienio rytą kiekvieno mūsų emocijos kito kas keliolika minučių. Nuo pirmo sukrėtimo išgirdus, kad lėktuvas krito į gyvenamųjų namų kvartalą, iki palengvėjimo, kad tai neįvyko. Nuo užuojautos sužeistiesiems ir žuvusiojo šeimai iki šią akimirką svarbiausio klausimo – kodėl tai įvyko?

Susitikime su policijos, priešgaisrinės apsaugos, žvalgybos tarnybų vadovais aptarėme tai, kas žinoma šią akimirką, ir tai, kokių veiksmų privalome imtis.

Dėkoju policijai, ugniagesiams ir kitoms tarnyboms už operatyvumą bei profesionalumą. Tokioms sudėtingoms situacijoms ruošiamasi mokymuose, tačiau niekada negali žinoti, ar tikrai esi pasirengęs jas suvaldyti.

Šiandien įsitikinome, kad mūsų pareigūnai pasirengę. Dirba užtikrintai ir patikimai.

Tyrimas vyksta, jį atlieka savo srities profesionalai. Nė kiek neabejoju, kad viskas bus detaliai išsiaiškinta ir nustatyta.

Esame ir turime būti pasirengę visokioms situacijoms. Nežinome, kokios bus tyrimo išvados, bet aišku tai, jog niekuomet nepasiduosime panikai ir nepriimsime faktais nepagrįstų sprendimų.

Pasitikėkime institucijomis ir pareigūnais“, – rašo jis.

Santaros klinikos: vieno iš lėktuvo avarijoje nukentėjusių asmenų būklė kritiškai sunki

Vieno iš asmenų, skridusių nukritusiu DHL lėktuvu, būklė yra kritiškai sunki, praneša Santaros klinikos.

„Santaros klinikose yra gydomas vienas iš asmenų, nukentėjusių šio ryto lėktuvo avarijoje. Nukentėjusiojo būklė kritiškai sunki. Santaros klinikų medikai daro viską, kad užtikrintų aukščiausio lygio pagalbą nukentėjusiam asmeniui“, – nurodoma klinikų pranešime.

Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atstovė Dalia Smagurauskaitė Eltai sakė, kad į ligoninę buvo atvežti ir gydomi du nukentėjusieji per lėktuvo avariją, apie jų būklę ir sužalojimus informacija neviešinama.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Julija Samorkovskaja Eltai sakė, kad visi nukentėjusieji yra vyrai.

ELTA primena, kad ankstų pirmadienio rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamojo namo, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas.

Pirminiais duomenimis, per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos piliečiai. Eltos žiniomis, vieno jų būklė yra sunkesnė, kitas sužalotas mažiau.

Sostinės mero Valdo Benkunsko teigimu, iš pastatų greta nelaimės vietos iš viso buvo evakuota 14 žmonių. Jais toliau rūpinsis Vilniaus miesto savivaldybė.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, orlaivis yra visiškai suniokotas. Lėktuvui nukritus prie namo, užsidegė šalia buvę sandėliukai, automobilis. Gaisras jau yra suvaldytas.

Pasak Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko, pirminiais duomenimis, lėktuvo sudužimas yra nelaimingas atstitikimas. Tuo metu policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas užsimena, kad nereikėtų atmesti, jog ši avarija – galimas teroristinis aktas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkamos priežiūros ar remonto. Taip pat Teisingumo ministerija inicijavo saugos tyrimą.

Leidinys „Wall Street Journal“ anksčiau pranešė, jog vasarą DHL lėktuvais iš Lietuvos į Didžiąją Britaniją ir Vokietiją siųsti padegamieji užtaisai buvo Rusijos slaptos operacijos dalis. Abi siuntos iš Lietuvos iškeliavo tam pačiam adresatui Jungtinėje Karalystėje, viena siunta užsidegė Leipcige Vokietijoje prieš ją pakraunant į krovininį orlaivį, kita – DHL sandėlyje Birmingeme Jungtinėje Karalystėje. Siuntos iš Lietuvos buvo išsiųstos liepos 19 d., abu gaisrai kilo naktį iš liepos 20 d. į 21 d.

„Wall Street Journal“ teigimu, šios rusų operacijos tikslas buvo perkelti siuntas su padegamaisiais užtaisais į JAV ir Kanadą skrendančius keleivinius ar krovininius lėktuvus, siekiant juose sukelti gaisrus.

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigė, kad atliekamas tarptautinis tyrimas DHL padegamųjų siuntų, vykdant tyrimą yra suimtų žmonių. Daugiau informacijos apie tyrimą viešai nėra skelbiama.