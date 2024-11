Košmariškas skrydis: lėktuve keleiviai išlėkė iš sėdynių ir trenkėsi į lubas

Anot leidinio, internete buvo paskelbti vaizdo įrašai iš lėktuvo, juose buvo matyti, kad turbulencijos metu keleiviai pakilo iš sėdynių ir trenkėsi į lėktuvo lubas.

Skrydis turėjo trukti devynias valandas, tačiau lėktuvas buvo priverstas apsisukti ir grįžo į Europą, bazę Kopenhagoje.

Turbulencija orlaivį užklupo skrendant virš Grenlandijos. Buvo nuspręsta atlikti techninių problemų auditą.

Anot internete paskelbtų vaizdo įrašų, skrydis buvo košmariškas, žmonės rėkė, lėktuvas purtėsi. Buvo užfiksuota kaip mažiausiai vieną keleivę turbulencija išmetė į viršų, jos kojos palietė lėktuvo lubas.

Skandinavijos oro linijų bendrovės „Scandinavian Airlines“ duomenimis, lėktuve buvo 254 keleiviai ir vienas kūdikis.

Happening now ! SAS - Scandinavian Airlines Airbus A330-343 aircraft (LN-RKS) operating flight SAS957 from Stockholm Arlanda Airport (ARN) to Miami (MIA) is returning back to the origin (Europe) after almost reaching the east coast of the United States of America.



Some sources… pic.twitter.com/Dg6p4ajYEm

