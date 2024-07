Prabilo košmarišką turbulenciją išgyvenę keleiviai: „Manėme, kad tai paskutinė mūsų gyvenimo diena“

Incidentas įvyko ankstų pirmadienio rytą skrydžio UX045 metu. Orlaivis „Air Europa Boeing 787-9 Dreamliner“ skrendantis iš Madrido (Ispanija) į Montevidėjų (Urugvajus) susidūrė su turbulencija virš Atlanto vandenyno. Iš lėktuve buvusių žmonių 303 keliavo į Montevidėjų, vienas jau grįžo į Ispaniją, o šeši kartu su keliais palydovais tebėra paguldyti į ligoninę Brazilijos Natalio mieste, teigiama pranešime.

Air Europa pažymėjo, kad sužeistieji, kurių dauguma patyrė sumušimų ir nubrozdinimų, buvo gydomi Natalyje.

Oro linijų bendrovė likusius keleivius autobusu pervežė į Recifės miestą, kur jie įlipo į specialiai šiai kelionei iš Madrido atsiųstą naują lėktuvą ir anksti ryte išskrido į Montevidėjų.

Vienam vyrui lūžo nosies pertvara, kitai moteriai lūžo šonkauliai ir jai prireikė pagalbos, kad galėtų kvėpuoti. 23 žmones teko paguldyti į Walfredo Gurgelio ligoninę. Dviejų iš jų būklė buvo sunki.

The ceiling of the cabin has been damaged and dislodged at multiple places due to the Turbulence. #safety #turbulence pic.twitter.com/vugT5grFUm

„Air Europa“ teigė, kad pilotai nurodė keleiviams prisisegti saugos diržus dėl numatomos turbulencijos, kurios radarai negalėjo užfiksuoti.

Oro linijų bendrovė pridūrė, kad lėktuvas bus toliau tikrinamas, siekiant nustatyti žalos mastą.

Vietos žiniasklaidoje keleiviai pasakojo apie chaosą ir baimę incidento metu.

„Neprisisegusius saugos diržų išmetė į orą, kai kurie atsitrenkė į stogą“, – laikraščiui „El Observador“ sakė vienas keleivis.

Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose matyti krauju suteptos sėdynės.

#AirEuropa Boeing 787-9 (EC-MTI) encountered severe turbulence while operating flight #UX45 from #Madrid to #Montevideo, the aircraft was forced to divert to Natal, #Brazil. By Monday afternoon, 4 of them were still hospitalized.



🎥 Unknown Copyrights#Boeing #B787 pic.twitter.com/roevFnD4Hq

