„Nežinau, ar kas lenktyniauja, aš tai ne“, – atsainiai sako B. Lastauskas ir priduria, kad komedijos apie nepaprastą tėvą idėja gimusi seniai. Dar tada, kai socialiniuose tinkluose pradėjo trumpų pasakojimų seriją apie kietą tėvuką.
„O ką? Tėvas ir sūnus prie jūros. Motulė su savo nauju po ispanijas, portugalijas su mocu, o tau liko savaitėlei pirmos santuokos vaisius. Geras tėvukas savaitgalinis. Ko paprašo, tą nuperka, prižada pleisteišenų, dviračių elektrinių. Nori fantos antros prie pietų? Imk. Neišsirenki deserto? Imk du, paragausim abu.
Vaikas laimingas laksto, visada prie tėvuko, viską pasakoja, ant cukraus visada. Motulė ten mitybas sudarinėja mokyklose, ko negalima duot jos vaikui, kokoso pienai, ciberžolės, balansuota viskas. O su tėvu laivu plauksim, vandens mocais varysim pasidraskyt kažkurią dieną. Nori į kiną? Varom į Klaipėdą, sumokėsim tą ekologiją ir keltą dar kartą. Viskas sūneliui. Vaikui atgaiva sielai po overthinkerės močios.
Pasakoja vaikas, kaip mama neleidžia nieko. Tėvukas laimingas sėdi, šypseną slepia, klausia, ar dar bulvyčių paimt. Kažką apie patėvį aplinkiniai keliais užklausia. Pasakoja, kad buvo susipykę su motina prieš pat kelionę, kad nenakvojo patėvis namie. Tėvukas laimingas. Neįmanoma su ja nesipykt. Nebus laiminga niekad. Espresą gurkšnoja, su sūnum bazarina. Ryt vandens mocais varys padraskyt. Galvoja: patėviukas kietas, kad su mocu į Ispaniją motiną nusivežė? Pamatys ryt, kas čia kietas“, – tokį pasakojimą Benas prieš trejus metus savo socialiniuose tinkluose skyrė išlepintų milijonierių šeimų integracijai į visuomenę. Tik keiksmažodžiai iš jo išimti.
Komedijų kūrėjo, režisieriaus Roberto Kuliūno pagal B. Lastausko scenarijų sukurta komedija „Tėvas“ šalies kino teatruose bus rodoma nuo sausio 22 dienos. Pagrindinį – tėvo – vaidmenį filme atlieka aktorius Giedrius Savickas. „Tai bus visiškai kitoks Giedriaus vaidmuo“, – žada abu filmo kūrėjai.
Filmo centre – kaunietis Darius, po skyrybų savaitę leidžiantis su paaugliu sūnumi Kostu. Brokolio šukuosena tėčiui primena, kad jo sūnų pasiglemžė Vilnius. Kosto motina, buvusi Dariaus žmona, įsimylėjo ispaną ir išdūmė su juo atostogų. Kostui tenka laviruoti šeimos dramose ir rinktis – tėvo ar motinos pusėje būti.
Ypatingas tėvo ir sūnaus ryšys
Vis dėlto šmaikštus siužetas slepia B. Lastausko norą žiūrovams papasakoti apie ypatingą tėvo ir sūnaus ryšį.
„Tėvo vaidmuo filme – kertinis“, – apie sumanymą pasakoja scenaristas B. Lastauskas. Jam atrodo, kad tėvo vaidmuo sūnaus gyvenime dažnai lieka antrame plane. Nors taip neturėtų būti.
„Tėtis nėra mama. Mama rūpinasi, globoja, ji rūpestinga, švelni, o tėtis kitoks – jis sūnui spiria į užpakalį, parodo suaugusių žmonių pasaulį ir priverčiau nuveikti daug didelių dalykų“, – sako Benas, pridurdamas, kad „Tėvo“ sumanymas gimė anksčiau nei D. Klajumas pakvietė jį kartu rašyti scenarijų „Instruktoriui“.
„Daug ko iš Dominyko išmokau, neseniai žiūrėjau „Instruktorių“, tikrai nesigėdiju dialogų, kuriuos parašiau, – šypteli ir pasakoja, kad „Tėvo“ idėją įkvėpė du bičiuliai, kurie ne taip seniai sužinojo tapsiantys tėvais. – Abu jie – specifiniai, tokie… labai vyriški. Bet pastebėjau, kad dažnai tėvai turi panašių bruožų. Ir nesvarbu, ar jie statybininkai, ar diplomatai“.
Iš minčių, kokie vyrai yra tėvystėje ir gimė pagrindinis filmo personažas: tiesmukas, šiurkštus, bet viduje jautrus ir geras Darius, kurį suvaidino G. Savickas. „Norėjau Giedriaus nuo pat pradžių. Atrodo, tarsi jam būčiau vaidmenį ir dialogus rašęs“, – prisipažįsta.
Naująją komediją Benas vadina tėvo ir sūnaus nuotykiu, o žiūrovus į kiną ragina pasiimti savo viską žinančius tėvukus.
Į filmo kūrimo procesą humoristas nesikišo, scenarijų sako atidavęs į profesionalų rankas. Filmo režisierius R. Kuliūnas pasakoja, kad „Tėvas“ tapo gyva, smagia, įtraukiančia tėvo ir sūnaus santykių bei situacijų komedija.
„Tai filmas apie tikrus žmones, jų tarpusavio ryšį, nesusikalbėjimus ir kasdienes situacijas, kuriose kiekvienas galime atpažinti save. Šis filmas yra tarsi buitinis realizmas – be kaukių, dirbtinumo ar sintetikos, humoras čia gimsta iš kasdienybės, o juokingose situacijose slypi nuoširdus tėvo ir sūnaus ryšys“, – sako režisierius.
R. Kuliūno komedijos „Tėvas“ premjera numatyta 2027 m. sausio 22 d. Filme vaidina G. Savickas, Mykolas Nebilevičius, Renata Kutinaitė, Indrė Endriukaitė, Gustė Gurinaitė, Vitalija Mockevičiūtė, Artūras Svorobovičius, Aldona Vilutytė, Karina Stungytė, Gabrielė Malinauskaitė ir kiti.
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