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Lietuvos komikai Teksase pateko į pavojingą situaciją: „Galvojome, kad mus nušaus“

2026-11-07 11:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 11:23
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nusipirkti sandėliuką Teksase, rasti jame tikrą lobį ir iš to dar užsidirbti? Skamba kaip planas! Bent jau taip pagalvojo žinomi Lietuvos komikai Markas Žukauskas ir Benas Lastauskas, išsiruošę į avantiūrą kitapus Atlanto. Tačiau laukinių Vakarų dvasia alsuojančiame Teksase jų laukė kur kas daugiau nei tik azartiškos lobių paieškos – nuo keisčiausių pažinčių iki akimirkų, kai teko rimtai pagalvoti, ar iš šios kelionės apskritai pavyks grįžti sveikiems. Visi šie nuotykiai, nesibaigiantis humoras ir netikėčiausi atradimai – nuo šiol šeštadieniais, naujajame projekte „Hiparikai turguje: Teksasas“ per TV6!

Nusipirkti sandėliuką Teksase, rasti jame tikrą lobį ir iš to dar užsidirbti? Skamba kaip planas! Bent jau taip pagalvojo žinomi Lietuvos komikai Markas Žukauskas ir Benas Lastauskas, išsiruošę į avantiūrą kitapus Atlanto. Tačiau laukinių Vakarų dvasia alsuojančiame Teksase jų laukė kur kas daugiau nei tik azartiškos lobių paieškos – nuo keisčiausių pažinčių iki akimirkų, kai teko rimtai pagalvoti, ar iš šios kelionės apskritai pavyks grįžti sveikiems. Visi šie nuotykiai, nesibaigiantis humoras ir netikėčiausi atradimai – nuo šiol šeštadieniais, naujajame projekte „Hiparikai turguje: Teksasas“ per TV6!

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Komikų projektą įkvėpė „Sandėliukų karai“ („Storage Wars“) – amerikiečių realybės šou, kuriame žmonės aukcionuose perka svetimus sandėliukus, į juos užmetę vos vieną žvilgsnį. O tada ir prasideda reikalai… Nes kartais už kelis šimtus dolerių gali nusipirkti tikrą lobį, o kartais – krūvą beverčių daiktų.

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(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Markas Žukauskas

Tuo savo kailiu įsitikino ir Markas su Benu. Keliaudami po didžiausius Teksaso miestus, jie ne tik nusipirks vieną sandėliuką, bet ir leisis į azartišką iššūkį – kuo greičiau parduoti viską, ką ras, pasitelkdami vietinius turgus, lombardus ir kiemų išpardavimus.

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Tikriausiai neverta stebėtis, kad Markas šią kelionę vadina viena įdomiausių patirčių gyvenime!

„Benas kažkada pasakė tokią mintį: „O ar pavyktų mums, lietuviams, nusipirkti tokį sandėliuką? Pradėjome galvoti, kad tai – įdomus dalykas. Tiesa, net jau atvažiavę į Ameriką, dar tiksliai nežinojome, ar tai įmanoma“, – visai neseniai radijo „Power Hit Radio“ eteryje pasakojo Markas.

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Anot Marko, apsispręsti, ar nori dalyvauti aukcione dėl tam tikro sandėliuko, tekdavo vos iš vienos nuotraukos. Tačiau patys amerikiečiai į tokius aukcionus žvelgia ne tik kaip į hobį, bet ir kaip į papildomą būdą užsidirbti.

O šiose dokumentinėse nuotykių serijose netrūks ne tik adrenalino ir humoro, bet ir netikėtų pažinčių su įdomiausiais vietiniais gyventojais. Beje, ne vieną kartą komikams teko rimtai sunerimti dėl savo gyvybės…

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„Buvo tokių situacijų, kai galvojome, kad galbūt mus čia gali ir nušauti – tą pamatysite ir projekte. Dėl pirmo karto kaltas aš, nes pamečiau vieną daiktą, dėl kurio važiavome į labai ne kokį rajoną. O kitą kartą pasidomėti, ką mes čia darome, prie mūsų sandėliuko buvo atėjęs labai įdomus tipelis. Daugiau detalių išduoti nenoriu, bet, pasirodo, kad žmogus, kurio sandėlį nusipirkome, buvo iš nusikalstamo pasaulio“, – prisimena Markas.

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Sunku pamiršti ir Teksaso gyventojus, kurie, anot M. Žukausko, primena žemaičius Lietuvoje: „Jeigu gerai pataikysi, žmogus bus žiauriai fainas, malonus, skaldys bajerius. Bet gali būti ir labai kitoks variantas...“

Anksčiau Markas ir Benas su savo projektu yra aplankę ir ne vieną Lietuvos turgų. Tačiau kaip dviem draugams pavyko atlaikyti visus Teksaso išbandymus – nuo įtemptų derybų iki pavojingų situacijų?

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Markas atviravo – su Benu prasiėdė visą kelionę!

„Mes iš tiesų esame be galo skirtingi žmonės, bet tai mus ir veda draugauti: vienas kitą kažkaip papildome. Aš iš Beno pasisemiu loginio mąstymo, įdomesnių kampų ir požiūrio į gyvenimą, o jis iš manęs pasiima vėjavaikiškumo, smagaus lėkimo. Mes vienas kitą labai gerai papildome, bet mokame įeiti ir į konfliktus, nors niekada gyvenime nesame susipykę ilgiau nei valandai. Vienas kito atsiprašome, nusileidžiame“, – pasakos M. Žukauskas.

Visą pokalbį su M. Žukausku galite rasti čia: 

O kaip jiems seksis Teksase, pamatysite jau netrukus.

„Hiparikai turguje: Teksasas“ – šeštadieniais, 20.30 val. per TV6!

 

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