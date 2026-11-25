Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkas Andrius Navickas teigė, kad pagrindinis ginčas kyla dėl mokytojų atlyginimų didinimo finansavimo. Todėl, jo nuomone, nereikėtų dėmesio nukreipti į kitus profesinių sąjungų keliamus reikalavimus.
„Mes aiškiai vakar (išgirdome – ELTA) po premjero pasakymų, ir ką opozicija sako, yra pinigų švietimo sistemoje, leiskite mums susitarti“, – kalbėjo jis.
A. Navickas ragino jau numatytame švietimo finansavime rasti lėšų, kurias būtų galima įtraukti į mokytojų pareiginės algos koeficientus. Pasak jo, taip būtų užtikrintas nuoseklesnis atlyginimų augimas.
Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Sigitas Vaitkevičius kritikavo R. Popovienę, mokytojų atlyginimų problemų sprendimą esą perdavusią premjerui.
„Ministrė vietoje to, kad spręstų tas problemas, iš tiesų tas problemas spręsti delegavo premjerui. Mano nuomone, ministras taip neturėtų elgtis šitoje situacijoje ir tai yra ydinga praktika“, – teigė jis.
S. Vaitkevičius taip pat pabrėžė, kad problemos keliamos jau dešimtmetį, o kalbos apie susitarimą dėl 7,56 proc. atlyginimų fondo didinimo neatitinka teisinės situacijos, nes sutarties pakeitimas nėra pasirašytas.
„Šitos problemos ne vakar iškilo, mes šitas problemas dešimtmetį keliame“, – sakė jis.
Mokytojai: neaišku, kiek ir už ką mokama
Posėdyje taip pat kelti klausimai dėl mokytojų darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos. Kalbėjęs Vilniaus Užupio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Alius Avčininkas teigė, kad už panašų darbo krūvį skirtingose mokyklose mokytojai gauna nevienodą atlyginimą, o pati sistema yra pernelyg sudėtinga.
„Mokytojai iki šiol negali pasakyti, kiek jie uždirba, negali pasakyti mokyklų vadovai (...), negali pasakyti savivaldybės (...), negali pasakyti ministerija, nes kasmet metodika keičiasi“, – kalbėjo jis.
Anot A. Avčininko, būtina sukurti aiškią ir viešai prieinamą atlyginimų skaičiavimo metodiką, kad kiekvienas pedagogas galėtų suprasti, kaip apskaičiuojamas jo darbo užmokestis.
Mokytojų atlyginimų skaidrumo klausimą taip pat kėlė buvusi švietimo, mokslo ir sporto ministrė parlamentarė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė. Ji priminė, kad per ankstesnę kadenciją darbo užmokesčio fondas augo nuo daugiau kaip 900 mln. iki beveik 1,7 mlrd. eurų, tačiau šis pokytis ne visada atsispindi mokytojų algalapiuose.
„Tai kur dingsta tie pinigai?“ – klausė politikė.
Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas pabrėžė, kad mokyklų vadovai neturi papildomų lėšų ar finansinės laisvės savarankiškai spręsti mokytojų atlyginimų klausimų.
„Jis (direktorius – ELTA) gi neturi ekstra kažkokių pinigų, jis dirba pagal nustatytas jam sąlygas. Tiek nacionalines, tiek savivaldybių“, – sakė jis.
D. Žvirdauskas taip pat atkreipė dėmesį į mokytojų saugumo ir įtraukiojo ugdymo problemas. Pasak jo, įtraukiajam ugdymui įgyvendinti reikia papildomų 30 mln. eurų, tačiau šiuo metu finansinė našta tenka savivaldybėms.
Ministerija: papildomų lėšų atlyginimams didinti nėra
Švietimo, mokslo ir sporto ministrė R. Popovienė teigė, kad ministerija ir Vyriausybė nuosekliai įgyvendina ankstesnės kadencijos susitarimus su profesinėmis sąjungomis. Pasak jos, 2027 m. mokytojų darbo užmokesčio fondui numatytas 7,56 proc. augimas, o per dvejus metus atlyginimams didinti skirta apie pusė milijardo eurų.
Ministrė paaiškino, kad susitikimas su premjeru buvo jos iniciatyva – ji buvo pažadėjusi tarpininkauti, kad A. Navickas galėtų su juo aptarti ne tik finansines galimybes, bet ir kitus švietimo klausimus.
„Susitikimas su premjeru, tai buvo mano pažadas gerbiamam A. Navickui tarpininkauti, kad mes susitiktume su premjeru ir turėtume tą susitikimą aptarti ne tik finansines galimybes, bet ir kitus aktualius švietimo klausimus“, – aiškino R. Popovienė.
Ji taip pat nurodė, kad ministerija pernai savo asignavimus sumažino 15 mln. eurų, o šiemet – dar 21 mln. eurų, siekdama rasti lėšų pedagogų darbo užmokesčiui didinti.
Vis dėlto, anot ministrės, papildomai didinti atlyginimų šiuo metu negalima.
„Šiandien dienai labai aiškiai dar kartelį pakartosime, kad didinti pačios sumos mes tiesiog apskritai negalime, nes tai didina mūsų skolą ir mes viršijame fiskalinės drausmės normas“, – teigė ji.
R. Popovienė taip pat žadėjo sudaryti darbo grupę, kuri aiškintųsi, kaip būtų galima aiškiau apskaičiuoti mokytojų darbo užmokestį. Ministrė nurodė, kad Valstybės duomenų agentūros duomenimis, vidutinis mokytojų darbo užmokestis siekia apie 1,9 tūkst. eurų.
Politikai ragina ieškoti kompromiso ir aiškumo
Seimo narys Simonas Kairys ragino ministeriją pereiti nuo kalbų apie būsimus susitikimus prie konkrečių derybų ir sprendimų.
„Aš siūlyčiau ne susėsti, o tiesiog į derybas žiūrėti rimtai ir spręsti dalykus“, – sakė jis.
Politikas taip pat klausė, koks yra vidutinis mokytojų darbo užmokestis, ir siūlė svarstyti galimybę viešinti nuasmenintus duomenis apie atlyginimus skirtingose mokyklose.
Seimo narys Liutauras Kazlavickas atkreipė dėmesį, kad net daugiau kaip 25 metus mokykloje dirbantis visą darbo krūvį turintis pedagogas gali neuždirbti šalies vidutinio atlyginimo. Jo teigimu, norint išlaikyti sutartą atlyginimų augimo kryptį, galėtų pakakti 10–20 mln. eurų kompensacinio mechanizmo.
„Norėtųsi bent jau išlaikyti trajektoriją, kad mūsų mokytojų atlyginimai augtų šiek tiek sparčiau negu vidutinis atlyginimas“, – kalbėjo jis.
Seimo narys Darius Jakavičius ragino profesines sąjungas ieškoti kompromiso, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes ir augančias gynybos išlaidas.
Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė taip pat pabrėžė, kad būtina vertinti viso viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų poreikius ir valstybės finansinę padėtį. Ji pritarė, kad mokytojams reikėtų aiškiau paaiškinti darbo užmokesčio skaičiavimo principus ir apsvarstyti galimybę skaičiuoti metines pajamas.
Protestuojantieji reikalauja bent 10 proc. didinti algos koeficientą
Kaip skelbė ELTA, neradus sutarimo dėl mokytojų algų, LŠDPS lapkričio 16 d. pradėjo neterminuotą streiką.
Pirmąją streiko dieną prie jo prisijungė daugiau kaip 220 švietimo įstaigų.
LŠDPS reikalauja bent 10 proc. didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientą.
Vyriausybė yra numačiusi 7,56 proc. pedagogų darbo užmokesčio didėjimą. Iš viso mokytojų darbo užmokesčiui 2027 metais numatyti 240,5 mln. eurų.
Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad valdžios institucijos privalo išklausyti mokytojus. Kartu jis pabrėžė, kad galimi sprendimai dėl profesinės sąjungos keliamų reikalavimų turi būti priimami įvertinus valstybės finansines galimybes ir nedidinant valstybės biudžeto deficito.
ELTA primena, kad mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę Švietimo ir mokslo ministeriją bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.
2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.
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