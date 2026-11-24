„Yra sprendimas, kad gruodžio mėnesį pradėsime darbo grupės susitikimus. Numatytos konsultacijos su lenkų kalbą dėstančiais mokytojais Lietuvoje. Matysime, kaip galėtumėme galbūt to siekti nuo 2030 metų, nes, jeigu bus priimtas bendras sutarimas, tam reikalingas terminas pasiruošti“, – antradienį žurnalistams sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Taip ji kalbėjo po susitikimo su Vilniuje viešinčia Lenkijos švietimo ministre Barbara Nowacka (Barbara Novacka).
Švietimo ministerija dar praėjusiais metais BNS teigė besilaikanti pozicijos, kad mokiniai turi būti laisvi rinktis, kokius egzaminus laikyti, bei pabrėžė, jog kol kas nėra galimybės į egzaminų sistemą įvesti privalomą lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą bendruoju ir išplėstiniu lygiu.
Anot institucijos, egzaminų sistema nuo 2023 metų yra tokia, kad visi dalykai, išskyrus lietuvių kalbą ir literatūrą bei matematiką, mokomi vienu lygiu ir organizuojamas tik vieno lygio egzaminas.
Pasak R. Popovienės, per susitikimą taip pat aptartas tautinių mažumų mokyklų išsaugojimas, vadovėlių gimtąja kalba rengimas, lietuvių kalbos mokymo stiprinimas tautinių mažumų mokyklose.
Ji pabrėžė, jog dar rugpjūtį Vyriausybė leido Vilniaus, Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose tautinių mažumų ir vienintelėms rajono lietuviškoms mokykloms mažinti mokinių skaičių.
Pagal pakeitimus, jei minėtos mokyklos yra vienintelės toje vietovėje, baigiamosiose klasėse nuo rugsėjo leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki aštuonių, o mokinių skaičius mokykloje galės būti mažesnis nei 60.
Ministrė taip pat akcentavo, kad skiriamas papildomas finansavimas, siekiant užtikrinti, jog vadovėliai lenkų kalba pasiektų visas tautinių mažumų mokyklas, taip pat nuo penkių iki septynių valandų per savaitę tautinių mažumų mokyklų 1–4 klasėse padidintas lietuvių kalbos ir literatūros pamokų skaičius.
Savo ruožtu Lenkijos švietimo ministrė B. Nowacka palankiai įvertino sprendimą perimti Paluknyje veikiančią Longino Komolovskio gimnaziją ir čia steigti valstybinę mokyklą.
Šį sprendimą centrinė valdžia priėmė po to, kai mokykla neteko savarankiškos įstaigos statuso ir tapo Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos skyriumi.
Ši situacija sukėlė minėtų mokyklų bendruomenių, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovų, Lenkijos politikų pasipiktinimą. Jie įžvelgė diskriminaciją, teigė, jog dėl to nepatogumų patirs vaikai, mokytojai.
„Tikrai vertinu ministrės sprendimą, kad mokykla būtų perimta, ir žinau, kad viceministras susitiks su bendruomene artimiausiomis dienomis. Dėl to esu tiesiog ramesnė, kad nuo kitų metų rugsėjo 1-os mokykla funkcionuos, o vietinė bendruomenė neturės dėl to kažkokių papildomų klausimų ir priims šią iniciatyvą“, – tikino ji.
Lenkijos švietimo ministrė taip pat pažymėjo, kad šiemet šalies valdžia pati pristatys vadovėlius lietuvių kalba Lenkijoje gyvenantiems lietuviams.
Vizito metu B. Nowacka lankysis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijoje, kur susitiks su mokyklos bendruomene.
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