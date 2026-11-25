Vienas Finansų ministerijos siūlymas numatė pavesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) parengti įstatymų pakeitimus, kuriais būtų peržiūrėti valstybės įsipareigojimai dėl kasmetinio pensijų indeksavimo, numatant galimybę jo nebetaikyti kiekvienais metais.
Projektas buvo įtrauktas į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę, tačiau vėliau iš jos išbrauktas. Vėliau premjeras Mindaugas Sinkevičius tikino, kad kol bus Vyriausybes vadovas, pensijų ir socialinių išmokų indeksavimo tvarka nebus keičiama.
Pensininkų atstovė: „Pensijų indeksavimas turi būti kasmet“
Vilniaus Bočių bendrijos pirmininkė Vilija Tūrienė pažymėjo, kad Lietuvos pensininkams tenka mažiau, lyginant su situacija Europos Sąjungos (ES) vidurkiu. V. Tūrienė taip pat sako, kad dalis šalies pensininkų gyvena skurde.
„Jeigu yra tokios prieštaringos ir prieštaraujančios mintys bei pasiūlymai, kad pensijos būtų indeksuojamos kas antrus metus, tai koks tada bus tas mūsų pensijų lygis, jeigu jis ir dabar jau yra vienas iš paskutinių Europos Sąjungoje?“ – komentavo V. Tūrienė.
Kaip rodo Oficialios statistikos portalo 2026 m. rugpjūčio mėnesį paskelbti išankstiniai šalies skurdo rodikliai, 65 metų ir vyresnių asmenų amžiaus grupėje išankstinis skurdo rizikos lygis 2026 m. sudaro 34,6 proc. ir, palyginti su 2025 m., sumažėjo 4,6 procentinio punkto.
„Pensijų indeksavimas turi būti kasmet“, – pabrėžė Vilniaus Bočių bendrijos pirmininkė.
Pasak V. Tūrienės, iš valdžios atstovų pensininkai pasigirsta paramos, dėmesio ir pagarbos.
„Iš valdžios ir vyriausybės norėtųsi daugiau paramos ir dėmesio, nekalbant apie pagarbą“, – teigė ji.
Nors, anot Vilniaus Bočių bendrijos pirmininkės, valdžios atstovai pensininkų išklauso, tačiau rezultatų nematyti.
„Kalbos kalbom – turi būti kažkokie skaičiai, kažkas atsižvelgta. Nesakau, kad simboliškai, bet žmonės, kurie gyvena skurdžiausiai, [turėtų] bent kažkiek pajausti“, – tikino V. Tūrienė.
„Bočių“ pirmininkė: „Neverkšlenčiau, bet...“
Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) „Bočiai“ pirmininkė Irena Kriščiukaitienė sako, kad jos požiūris į dabartinę pensijų tvarką yra teigiamas.
Tačiau sąjungos pirmininkė įžvelgia tam tikrų problemų. Pavyzdžiui, mažiausios ir didžiausios pensijos gali skirtis dešimtimis kartų, sako ji.
„Pensijos labai skiriasi tarp mažai ir daug gaunančių [pensininkų], bet daug gaunančių yra labai mažas procentas. Pensininkai tai mato, skambina ir aiškina, kad reikia į tai atsižvelgti“, – pasakojo I. Kriščiukaitienė.
„Tiems, kurie gauna mažai, politika yra netinkama. Atotrūkis didėja ir nekompensuoja kainų pabrangimų.
Vis dėlto reikėtų taip pat atsižvelgti, ar itin mažas pensijas gaunantys asmenys, negauna pajamų iš kitų šaltinių, pažymėjo I. Kriščiukaitienė.
„Tie, kurie gauna labai mažas pajamas, turėjo pajamų iš kitų šaltinių ir nekreipė dėmesio, kad reikėjo mokėti į biudžetą ir gauti pakankamas pensijas.
Aš taip neverkšlenčiau, bet pasakyčiau, kad pensijų dydis [neparodo] skurdo ribos ir pragyvenimo [lygio]. Žmonės turi pajamų iš kitų šaltinių ir nėra tokie vargšai“, – kalbėjo I. Kriščiukaitienė.
Kaip šiuo metu indeksuojamos pensijos ir išmokos
Senatvės ir kitos pensijos dabar kasmet didinamos atsižvelgiant į 7 paeiliui einančių metų darbo užmokesčio fondo augimo metinių tempų aritmetinis vidurkį: 3 metų, buvusių iki apskaičiavimo metų, apskaičiavimo metų ir 3 prognozuojamų metų.
Taigi, jei šalyje auga darbuotojų skaičius ir jų algos, pensijos kasmet indeksuojamos.
Pensijos neindeksuojamos, jeigu „Sodra“ visoms pensijoms išleidžia daugiau pinigų nei jų surenka iš pensijų draudimo įmokų. Daugelį pastarųjų metų taip nėra buvę.
Dar daugiau: jei 65 metus sukakusių ir vyresnių asmenų skurdo rizikos lygis yra didesnis negu 25 proc. ir (arba) indeksavimo metais prognozuojamos vidutinės senatvės pensijos santykis su vidutiniu darbo užmokesčiu yra mažesnis kaip 50 proc., individualioji pensijos dalis indeksuojama papildomai.
Kitaip tariant, jeigu vyresnių žmonių skurdo lygis aukštas, o vidutinė pensija nesiekia pusės vidutinės algos, tuomet pensijos indeksuojamos papildomai.
Kitos išmokos perskaičiuojamos, be kita ko, atsižvelgiant į kainų augimą šalyje.
Sinkevičius: kol vadovausiu Vyriausybei, pensijų indeksavimo tvarka nesikeis
Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikino, kad tol, kol jis vadovaus Vyriausybei, pensijų indeksavimo tvarka nebus keičiama. Pasak ministro pirmininko, taip pat neketinama imtis pokyčių, susijusių su socialinėmis išmokomis ir parama gyventojams.
„Aš noriu patikinti, kad kol vadovauju šiai XXI Vyriausybei, jokių pensijų indeksavimo pakeitimų ir jokios kitos socialinės politikos, susijusios su išmokomis ir parama, nebus“, – šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) kandidatų į merus pristatymo renginyje kalbėjo M. Sinkevičius.
Premjero teigimu, pasirodę siūlymai peržiūrėti pensijų indeksavimą neturėjo tapti viešų diskusijų objektu, nes Vyriausybė jų įgyvendinti neketina.
„Bet kokios kalbos apie indeksavimo švelninimą, stabdymą, peržiūrėjimą ar kuklesnį indeksavimą yra tiktai diskusijos, kurios neturėjo turbūt tapti viešojo lauko aptarimo objektu, nes jos neturės nei perspektyvos, nei bus kaip nors svarstoma jas realizuoti“, – žurnalistams tikino M. Sinkevičius.
Jis pabrėžė, kad senjorai yra viena pažeidžiamiausių visuomenės grupių, todėl Vyriausybė laikysis numatyto pensijų didinimo plano. Anot premjero, panašaus pensijų augimo galima tikėtis ir ateityje, jeigu šalies ekonomika išlaikys dabartinius augimo tempus.
„Labai užtikrintai sakau, kad senjorai yra labiausiai pažeidžiama mūsų visuomenės grupė, todėl laikysimės tų principų – kitais metais indeksuosime 10 procentų. Tikėtina, kad jeigu ekonomika augs panašiais tempais, kad ir ateityje tas indeksavimas bus panašiai didelis“, – teigė Vyriausybės vadovas.
Svarstymus kritikavo Vytenis Povilas Andriukaitis
Kaip skelbė ELTA, tokius svarstymus anksčiau renginyje kritikavo ir socialdemokratas, Europos Parlamento narys Vytenis Povilas Andriukaitis.
„LSDP taryba pareiškia, kad, sprendžiant 2027-ųjų ir kitų ateinančių metų biudžeto pajamų didinimo klausimą ir svarstant, kokios mokesčių lengvatos gali būti mažinamos, jokiu būdu ir jokiais aspektais neturi būti mažinamos pensijos bei kitos socialinės išmokos šeimoms, kurioms reikalinga parama“, – kalbėjo jis.
„Jokiu būdu negalima atšaukti pensijų ir socialinių išmokų indeksavimo“, – pabrėžė politikas.
Reakcijos sulaukta Finansų ministerijai parengus siūlymus
Šią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė neatmetantis galimybės vetuoti 2027 metų valstybės biudžeto, jeigu valdantieji nuspręstų peržiūrėti nustatytus pensijų indeksavimo tempus.
Tokios reakcijos sulaukta Finansų ministerijai parengus siūlymus įpareigoti ministerijas imtis išlaidų mažinimo planų. Vienas jų numatė pavesti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) parengti įstatymų pakeitimus, kuriais būtų peržiūrėti valstybės įsipareigojimai dėl kasmetinio pensijų indeksavimo, numatant galimybę jo nebetaikyti kiekvienais metais.
Projektas trečiadienį buvo įtrauktas į Vyriausybės pasitarimo darbotvarkę, tačiau vėliau iš jos išbrauktas.
Pagal Vyriausybės patvirtintą 2027 metų biudžeto projektą, socialinio draudimo pensijas kitąmet numatoma indeksuoti 9,08 proc.
Prognozuojama, kad vidutinė senatvės pensija 2027 metais sieks 825 eurus – 78 eurais, arba 10,4 proc., daugiau nei šiemet. Vidutinė pensija turint būtinąjį stažą turėtų padidėti 88 eurais, arba 10,9 proc., ir pasiekti 895 eurus.
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