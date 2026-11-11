Pensijų ir išmokų didinimas pakibo ant plauko: gyventojams daugiau pinigų nepridės?

Jeigu siūlymai bus įgyvendinti, tūkstančiams gyventojų ateityje bus pridėta mažiau pinigų, nei yra pridedama dabar.
Išsimokėję dvigubas algas, pensijų ir išmokų siūlo taip nedidinti
Kaip jau rašė naujienų portalas tv3.lt, Finansų ministerijos darbuotojams rugsėjį išmokėtų algų vidurkis buvo du kartus didesnis nei ankstesniais mėnesiais.
Paprastai kalbant, daugelis valdininkų turėjo gauti kažką panašaus į tryliktą atlyginimą net nesulaukus Kalėdų. Ministerija tai pateisino „dideliu vaidmeniu“ artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES ir darbuotojų „neeiliniu vertinimu“.
Panašu, kad sulaukę daugiau pinigų, jie nusprendė: kitiems gyventojams nereikėtų jų papildomai gauti taip, kaip numato dabartinė tvarka.
Trečiadienį Vyriausybė pasitarime spręs, kokių priemonių reikia imtis, kad būtų sumažintas viešųjų finansų deficitas.
Atitinkamą pasitarimo protokolo projektą parengusi Finansų ministerija, be kita ko, siūlo, kad Vyriausybė pavestų Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai parengti ir iki 2027 m. kovo 1 d. pateikti:
„Socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo ir Socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimų projektus, juose numatant socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir socialinio draudimo pensijų dydžių mato rodiklių nekasmetinio indeksavimo periodiškumo nustatymą bei šių rodiklių indeksavimo mechanizmų susiejimą su finansinėmis valstybės kiekvienų metų galimybėmis, užtikrinant fiskalinės drausmės taisyklės laikymąsi.“
Paprastai tariant, Finansų ministerija siūlo atsisakyti pensijų ir kitų išmokų didinimo kiekvienais metais. Taip pat jų didinimą sieti ne su darbo užmokesčio ar kainų pokyčiais, o su viešųjų finansų rodikliais.
Vadinasi, jei biudžeto padėtis būtų bloga, tai pensijos ir kitos išmokos galėtų būti nedidinamos, net sparčiai augant kainoms ar atlyginimams.
Tokiu atveju išmokų ir pensijų reali perkamoji galia sumažėtų. Mat už tą pačią sumą pinigų būtų galima įpirkti mažesnį kiekį pabrangusių prekių ir paslaugų.
Vyriausybės protokolų pasitarimai neturi tokios galios, kaip įstatymai ar nutarimai, tačiau paprastai juose numatyti pavedimai yra vykdomi.
Kaip šiuo metu indeksuojamos pensijos ir išmokos
Senatvės ir kitos pensijos dabar kasmet didinamos atsižvelgiant į 7 paeiliui einančių metų darbo užmokesčio fondo augimo metinių tempų aritmetinis vidurkį: 3 metų, buvusių iki apskaičiavimo metų, apskaičiavimo metų ir 3 prognozuojamų metų.
Taigi, jei šalyje auga darbuotojų skaičius ir jų algos, pensijos kasmet indeksuojamos.
Pensijos neindeksuojamos, jeigu „Sodra“ visoms pensijoms išleidžia daugiau pinigų nei jų surenka iš pensijų draudimo įmokų. Daugelį pastarųjų metų taip nėra buvę.
Dar daugiau: jei 65 metus sukakusių ir vyresnių asmenų skurdo rizikos lygis yra didesnis negu 25 proc. ir (arba) indeksavimo metais prognozuojamos vidutinės senatvės pensijos santykis su vidutiniu darbo užmokesčiu yra mažesnis kaip 50 proc., individualioji pensijos dalis indeksuojama papildomai.
Kitaip tariant, jeigu vyresnių žmonių skurdo lygis aukštas, o vidutinė pensija nesiekia pusės vidutinės algos, tuomet pensijos indeksuojamos papildomai.
Kitos išmokos perskaičiuojamos, be kita ko, atsižvelgiant į kainų augimą šalyje.
Iš XXI Vyriausybės programos:
"Deramas dėmesys pensinio amžiaus žmonėms
150. Papildomai indeksuosime senatvės pensijas. „Sodros“ pensija bus papildomai indeksuojama, atsižvelgiant į darbo užmokesčio augimą, siekiant priartinti pajamų pakeitimo normą prie ES valstybių narių vidurkio. Nustatysime socialiai priimtiną balansą tarp Socialinio draudimo rezervinio fondo kaupimo ir pensijų didinimo.
151. Atliksime kompleksinę Valstybinio socialinio draudimo rezervinio fondo analizę ir priimsime reikalingus sprendimus dėl optimalaus jo dydžio ir efektyvios valdymo bei panaudojimo struktūros, siekiant tvaraus fondo augimo ir socialiai teisingos lėšų kaupimo ir pensijų indeksavimo pusiausvyros.
152. Didinsime senatvės pensijų dydžio sąsają su įmokėtomis įmokomis ir sukauptu stažu. Mažindami pensininkų absoliutų skurdą, pagrindinės pensijų dalies dydį artinsime prie MVPD. ..."