Šie gyventojai pensiją gali gauti dar nesulaukę nustatyto amžiaus: atsakė, ar apsimoka

Išankstinę senatvės pensiją galima gauti likus ne daugiau kaip penkeriems metams iki senatvės pensijos amžiaus. Kreiptis galima ir vėliau, jei žmogus vis dar atitinka visas nustatytas sąlygas. Pensija skiriama nuo prašymo pateikimo dienos, todėl jos prašantis asmuo turi atitikti reikalavimus būtent tada.
Vienas svarbiausių reikalavimų – turėti būtinąjį stažą senatvės pensijai. Jis priklauso nuo metų, kuriais žmogus sukaks senatvės pensijos amžių:
Vadinasi, kad vertinamas ne vien žmogaus amžius ar bendra darbo patirtis. Reikia patikrinti, kiek pensijų socialinio draudimo stažo jis yra sukaupęs pagal „Sodros“ duomenis ir kiek stažo reikės tais metais, kai sukaks pensinis amžius.
„Sodra“ nurodo, kad žmogus taip pat turi nebedirbti ir nebegauti draudžiamųjų pajamų. Tai apima pajamas pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, iš savarankiškos veiklos ir iš darbo užsienyje. Išankstinės pensijos negali gauti ir ūkininkas ar jo partneris. Be to, išmokos prašantis asmuo neturi gauti kitų periodinių išmokų ar pajamų.
Kai būtinojo stažo dar nėra
„Sodra“ numato išimtis žmonėms, kurie neturi viso būtinojo stažo, bet yra įgiję bent pusę jo ir atitinka papildomas sąlygas. Tokiais atvejais išankstinės pensijos gali prašyti:
- motina, pagimdžiusi ir iki aštuonerių metų išauginusi penkis ar daugiau vaikų;
- žmogus, ne mažiau kaip 15 metų namuose slaugęs savo vaiką su negalia arba vaiką, netekusį 60 proc. ar daugiau dalyvumo;
- žmogus, ne mažiau kaip 15 metų namuose slaugęs asmenį su negalia, kuriam buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
Šiems žmonėms gali reikėti pateikti papildomų dokumentų. Pavyzdžiui, daugiavaikei motinai gali prireikti vaikų gimimo liudijimų, jei duomenų apie vaikus nėra „Sodros“ sistemoje. Slaugos laikotarpiui patvirtinti gali būti prašoma vaiko ar slaugomo asmens dokumentų, negalią patvirtinančių pažymų, o kai kuriais atvejais – dokumentų, patvirtinančių globos ar rūpybos nustatymą.
„Sodra“ pabrėžia, kad svarbu iš anksto pasitikrinti savo stažą. Tai galima padaryti prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui ir susiformavus suvestinę „REP.02 Informacija apie pensijų socialinio draudimo stažą“.
Jeigu suvestinėje trūksta duomenų apie iki 1994 metų įgytą stažą, gali būti, kad „Sodrai“ dar nepateikti jį patvirtinantys dokumentai. Duomenis apie darbovietes, darbo laikotarpius ir atlyginimą „Sodra“ kaupia nuo 1994 metų. Ankstesnį stažą gali padėti įrodyti darbo knygelė, buvusių darboviečių ar archyvų pažymos, kolūkio dokumentai ir kiti įrašai. Dokumentus galima pateikti „Sodros“ skyriuje.
Kur ir kaip pateikti prašymą pensijai gauti?
Prašymą skirti išankstinę senatvės pensiją galima pateikti keliais būdais: prisijungus prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, išsiuntus pasirašytą prašymą paštu arba atvykus į „Sodros“ priimamąjį.
Teikiant prašymą internetu, paskyroje reikia pasirinkti prašymą skirti išankstinę senatvės pensiją. Siunčiant jį paštu, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija. Atvykus į skyrių reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir žinoti sąskaitos, į kurią norima gauti pensiją, duomenis.
Jei prašoma įskaityti iki 1994 metų įgytą stažą, kartu gali tekti pateikti jį patvirtinančius dokumentus. Jeigu keitėsi pavardė, o senuosiuose dokumentuose nurodyta ankstesnė pavardė, gali prireikti santuokos ar ištuokos liudijimo. Atlikus karinę tarnybą iki 1994 metų pabaigos, stažui patvirtinti gali būti reikalingas karinis liudijimas.
„Sodra“ nurodo, kad sprendimas dėl pensijos turi būti priimtas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų bei duomenų gavimo. Kadangi išankstinė pensija skiriama nuo prašymo pateikimo dienos, prieš kreipiantis svarbu įsitikinti, kad pateikta visa reikalinga informacija.
Pensijos mažinimo tvarka
Išankstinės pensijos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į žmogaus stažą, sukauptų pensijos apskaitos vienetų skaičių, bazinės pensijos dydį ir apskaitos vieneto vertę. Tačiau nuo apskaičiuotos sumos taikomas sumažinimas: išankstinė senatvės pensija mažinama po 0,32 proc. už kiekvieną mėnesį, likusį iki senatvės pensijos amžiaus.
Pavyzdžiui, „Sodra“ pateikia tokį skaičiavimo principą: jeigu žmogus išankstinę pensiją gauna 12 mėnesių, sumažinimas sudaro 3,84 proc. Jei pensija mokama 36 mėnesius, sumažinimas sudaro 11,52 proc. O jeigu žmogus ją gauna visus penkerius metus – 60 mėnesių, sumažinimas siekia 19,2 proc. Tai procentinis mažinimas, todėl konkreti pinigų suma priklauso nuo žmogui apskaičiuotos pensijos dydžio.
Kada sulaukus pensinio amžiaus sumažinimas gali būti panaikintas?
„Sodra“ nurodo, kad sukakus senatvės pensijos amžiui pensija dėl išankstinės pensijos gavimo nėra mažinama, jeigu žmogus atitinka abi sąlygas:
- išankstinę senatvės pensiją gavo ne ilgiau kaip trejus metus;
- skiriant išankstinę pensiją turėjo nustatytą reikalaujamą stažą.
Šis stažo reikalavimas yra didesnis už būtinąjį stažą, kurio reikia pačiai išankstinei pensijai gauti. 2026 metais išankstinės pensijos gavėjas turi būti sukaupęs bent 41 metus ir 3 mėnesius stažo, kad, išpildęs ir ne ilgesnio kaip trejų metų pensijos gavimo sąlygą, sulaukęs senatvės pensijos amžiaus negautų mažesnės išmokos dėl ankstyvo pensijos gavimo.
„Sodra“ pateikia ir būsimų metų reikalavimų lentelę: 2027 metais reikės 41 metų ir 6 mėnesių stažo, 2028 metais – 41 metų ir 9 mėnesių, o nuo 2031 metų – 42 metų ir 6 mėnesių. Taigi vertinant, ar sumažinimas vėliau bus panaikintas, svarbu atsižvelgti į metus, kuriais žmogus kreipiasi dėl išankstinės pensijos, ir tuo metu galiojantį stažo reikalavimą.
Jeigu bent viena iš šių sąlygų neįvykdoma, senatvės pensija ir toliau mažinama po 0,32 proc. už kiekvieną išankstinės pensijos gavimo mėnesį. Vadinasi, kuo anksčiau žmogus pradeda gauti išankstinę pensiją, tuo didesnis gali būti bendras sumažinimas. Todėl prieš apsisprendžiant verta įvertinti ne tik artimiausiu metu gaunamą sumą, bet ir galimą poveikį vėlesnei pensijai.
Kaip apskaičiuojamas ir perskaičiuojamas galutinis išmokos dydis?
Išankstinės pensijos suma nėra vienoda visiems. „Sodra“ skaičiuoja pensiją pagal žmogaus sukauptą stažą ir apskaitos vienetus. Vienas apskaitos vienetas įgyjamas, kai per metus sumokama pensijų socialinio draudimo įmokų nuo 12 vidutinių darbo užmokesčių. Per metus galima sukaupti daugiausia penkis apskaitos vienetus, o tai atitinka įmokas nuo 60 vidutinių darbo užmokesčių.
Apskaitos vienetų vertė ir bazinės pensijos dydis nustatomi atitinkamiems metams, todėl apskaičiuojant konkretaus žmogaus pensiją svarbūs ir šie dydžiai. „Sodra“ taip pat nurodo, kad išankstinei pensijai apskaičiuoti vertinamos visos žmogaus nuo 1994 metų sausio 1 dienos gautos pajamos.
Jeigu žmogus, jau gaudamas pensiją arba dar iki jos paskyrimo, dirbo ar vykdė kitą veiklą ir mokėjo pensijų socialinio draudimo įmokas, jo pensija gali būti perskaičiuojama. „Sodra“ nurodo, kad išankstinėms pensijoms, paskirtoms po 2025 metų, nuo 2026 metų sausio 1 dienos taikomas naujinimas, kuriuo įvertinamas per praėjusius kalendorinius metus papildomai įgytas stažas ir apskaitos vienetai.
Dėl tokio perskaičiavimo atskiro prašymo teikti nereikia – pensija naujinama pagal „Sodros“ registro duomenis. Sprendimą galima peržiūrėti prisijungus prie asmeninės paskyros ir pasirinkus skiltį „Mano išmokos“. „Sodra“ nurodo, kad pensijos naujinamos kasmet.
Pensijos mokėjimo sąlygos ir svarbios taisyklės išvykstantiems į užsienį
Išankstinė senatvės pensija mokama iki to laiko, kai žmogus sukanka senatvės pensijos amžių. Tada jis turi kreiptis dėl senatvės pensijos skyrimo.
Mokėjimas gali būti sustabdytas, jei žmogus įsidarbina, pradeda savarankiškai dirbti, tampa ūkininku ar jo partneriu, gauna darbo pajamų užsienyje arba jam paskiriama kita pensija ar išmoka. Sustabdyti mokėjimą galima ir paties gavėjo prašymu. Jei žmogus vėliau vėl atitinka išankstinės pensijos sąlygas, jos mokėjimas gali būti atnaujintas pateikus prašymą. Tokiu atveju pensija mokama nuo kito mėnesio pirmos dienos.
Apie pasikeitusias aplinkybes, kurios gali turėti įtakos pensijos skyrimui ar mokėjimui, „Sodrą“ reikia informuoti per 10 dienų. Tai taikoma nurodytiems atvejams, išskyrus senatvės pensijos amžiaus sukaktį. Gavėjui sulaukus senatvės pensijos amžiaus, reikia pateikti prašymą skirti senatvės pensiją.
„Sodra“ perspėja, kad laiku nepateikus informacijos pensijos mokėjimas gali būti perskaičiuotas, laikinai sustabdytas arba nutrauktas. Jei dėl nepateiktų duomenų susidaro permoka, ją gali tekti grąžinti.
Ką svarbu žinoti išvykstant gyventi į užsienį?
Išvykimas gyventi į užsienį gali turėti įtakos išankstinės pensijos mokėjimui, todėl apie aplinkybių pasikeitimą būtina informuoti „Sodrą“. Užsienyje gyvenančiam gavėjui gali reikėti iki kiekvienų metų gruodžio 31 dienos pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad jis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje arba gyvena užsienio valstybėje.
„Sodra“ taip pat nurodo atvejus, kai mokėjimas sustabdomas, pavyzdžiui, žmogui pradėjus gauti užsienio valstybės pensiją ar su darbo santykiais susijusių pajamų užsienyje. Taisyklėms taikomos išimtys, susijusios su Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais ir Lietuvos tarptautinėmis sutartimis. Persikėlus nuolat gyventi į Baltarusiją, Kanadą, Rusiją ar Ukrainą, dėl pensijos mokėjimo atnaujinimo reikia kreiptis per atitinkamos valstybės kompetentingas įstaigas.
Kaip ir kada išmokami pinigai?
Išankstinė pensija mokama už praėjusį mėnesį. Ją galima gauti į asmeninę banko sąskaitą, atsiimti pašto skyriuje arba tam tikrais atvejais gauti pristatytą į namus.
Pensija į namus pristatoma, jei žmogus netekęs 75–100 proc. dalyvumo ar darbingumo, jam nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų arba specialusis transporto išlaidų kompensacijos poreikis, taip pat jei jis gyvena vietovėje, kurioje nėra galimybės išgryninti pinigų. Išmokas namuose ar pašto skyriuje paprastai galima atsiimti kiekvieno mėnesio 20–26 dienomis.
Išankstinė pensija gali būti tinkamas sprendimas žmogui, kuris nebegali ar nebenori dirbti iki senatvės pensijos amžiaus, tačiau prieš teikiant prašymą svarbu pasitikrinti stažą, įvertinti teisę į išimtis ir apskaičiuoti, kaip ilgas ankstyvos pensijos gavimo laikotarpis paveiktų vėliau skiriamą pensiją. „Sodra“ primena, kad jos interneto svetainėje pateikiamos bendrosios sąlygos, o konkrečiu atveju gali būti svarbios ir kitos, straipsnyje nepaminėtos aplinkybės.