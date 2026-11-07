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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos vadovai ir ministrai reiškia užuojautą Lenkijai dėl šaudynių Krokuvoje

2026-11-07 21:04 / šaltinis: BNS
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2026-11-07 21:04
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Šalies prezidentas Gitanas Nausėda, premjeras Mindaugas Sinkevičius, o taip pat vidaus bei užsienio reikalų ministrai Martynas Katelynas ir Kęstutis Budrys pareiškė užuojautas dėl žuvusiųjų ir sužeistųjų Krokuvoje – antrame pagal dydį Lenkijos mieste šeštadienį įvyko tragiškos šaudynės, per kurias žuvo žmonių ir yra sužeistųjų.

Krokuva EPA

Šalies prezidentas Gitanas Nausėda, premjeras Mindaugas Sinkevičius, o taip pat vidaus bei užsienio reikalų ministrai Martynas Katelynas ir Kęstutis Budrys pareiškė užuojautas dėl žuvusiųjų ir sužeistųjų Krokuvoje – antrame pagal dydį Lenkijos mieste šeštadienį įvyko tragiškos šaudynės, per kurias žuvo žmonių ir yra sužeistųjų.

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Pasak jų, tragiškos žinios iš Krokuvos sukrečia, sužeistiesiems linkima greito pasveikimo.

Socialiniame tinkle „X“ G. Nausėda teigė esantis giliai sukrėstas tragiško šaudymo incidento Krokuvoje ir reiškia užuojautą žuvusiųjų šeimoms ir artimiesiems.

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„Visiems sužeistiesiems linkiu greito ir visiško pasveikimo“, – teigė jis.

„Šiuo sunkiu metu Lietuva visiškai solidarizuojasi su prezidentu Karoliu Nawrockiu ir Lenkijos žmonėmis“, – pridūrė G. Nausėda.

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K. Budrys pareiškė, kad šią tragišką dieną Lietuva yra kartu su Lenkijos žmonėmis.

Lietuvos diplomatijos vadovas ženklu @ pažymėjo Lenkijos užsienio reikalų ministrą Radoslawą Sikorskį.

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Lietuva yra kartu su Lenkija ir jos žmonėmis

M. Sinkevičius socialiniame tinkle „Facebook“ pabrėžė, kad sunkią akimirką Lietuva yra kartu su Lenkija ir jos žmonėmis.

M. Katelynas teigė, norintis išreikšti solidarumą ir palaikymą savo kolegai, Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministrui Marcinui Kierwińskiui bei visiems Lenkijos žmonėms.

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„Esame kartu su jumis. Jei prireiktų, Lietuva pasirengusi padėti kolegoms tiriant šį nusikaltimą“, – žadėjo ministras.

„Smurtui nėra vietos mūsų visuomenėje. Tokie nusikaltimai negali likti be atsako – kaltieji turi sulaukti griežčiausios įstatymuose numatytos bausmės“, – teigė M. Katelynas „Facebooke“.Negalutiniais lenkų policijos duomenimis šeštadienį per šaudynes Krokuvoje žuvo penki žmonės, o dar maždaug dvylika buvo sužeisti.

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Regioninė policija socialiniame tinkle „X“ paskelbtame pranešime nurodė, kad apie 15 val. vietos laiku (16 val. Lietuvos laiku) vyras automobiliu įvažiavo į Pagrindinę turgaus aikštę istoriniame miesto centre ir iš savo transporto priemonės ėmė šaudyti į atsitiktinius žmones.

Policija taip pat pranešė, kad pareigūnai pašovė įtariamąjį.

Viešos šaudynės Lenkijoje, kur ginklų laikymas yra griežtai reglamentuojamas, yra palyginti retos.

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