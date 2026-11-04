Dideli pokyčiai – siūlo trumpinti slaugą ligoninėse iki 90 dienų

Kaip trečiadienį Seimo komiteto posėdyje sakė ministerijos atstovė Raimonda Janonienė, šiuo metu Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis apmokama iki 120 palaikomojo gydymo ir slaugos dienų per metus.
„Viena iš priežasčių, kodėl svarstome galimybę trumpinti vidutinę gulėjimo trukmę nuo 120 dienų iki 90 dienų, ir yra būtent ta, kad sutaupytomis lėšomis mes galėtumėm labiau padėti žmogui spręsti globos vietų atsiradimą ir turėti tą galimybę būti priežiūroje tiek slaugos darbuotojo kontekste, tiek socialinio darbuotojo kontekste, ir gauti tas paslaugas vienu metu“, – teigė ji.
„Nes ir dabar žinome – pasibaigus 120 dienų laikotarpiui, žmogus praktiškai turi kokias galimybes? Jeigu yra globos institucijoje vieta – tai gerai, jeigu ne – tai tuomet žmogus vis tiek moka papildomai, kad galimai pratęstų gulėjimą gydymo įstaigoje“, – pridūrė SAM atstovė.
R. Janonienės teigimu, įgyvendinant reformą sveikatos sektoriuje galėtų atsirasti apie 770 papildomų ilgalaikės priežiūros vietų.Ligoninė (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)
Kritikuoja, kad negalima numatyti, kiek laiko žmogus sveiks
Vis dėlto Seimo narė Jurgita Sejonienė kritikavo siūlymą nustatyti konkretų slaugos paslaugų teikimo laikotarpį.
„Man atrodo, kad apskritai negali nustatyti dienų skaičiaus, per kiek žmogus turi pasveikti. Situacijų yra labai skirtingų“, – sakė parlamentarė.
Jos teigimu, po sunkių traumų, insultų ar kitų sveikatos sutrikimų pacientams gali prireikti ilgesnės slaugos, todėl jos trukmė turėtų priklausyti nuo individualios žmogaus būklės.
Socialdemokratė Orinta Leiputė taip pat išreiškė abejonių dėl numatomų pokyčių.
„Man kyla klausimų dėl tų 60–90 vietoj 120 dienų. (...) Mes su šia reforma turime pagerinti paslaugas, o ne kažkaip kitaip jas apriboti“, – sakė politikė.
Reforma įsigalios 2029 metais
BNS rašė, kad vienu iš svarbiausių kadencijos tikslų ministras Linas Kukuraitis įvardija siekį pagerinti slaugos ir globos paslaugų teikimą.
Pagal Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų rengiamą modelį gyventojai šias paslaugas galėtų gauti „vieno langelio“ principu – pakaktų vieno kreipimosi, būtų bendrai įvertinti žmogaus sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų poreikiai bei sudarytas individualus pagalbos planas.
Dėl paslaugų būtų galima kreiptis į šeimos gydytoją, savivaldybę, slaugos ligoninę ar kitą ilgalaikės priežiūros įstaigą. Prašymą taip pat galėtų pateikti žmogaus artimieji arba teisėti atstovai.
Rengiamą įstatymų paketą planuojama pateikti Seimui iki gruodžio, o reformos įsigaliojimas numatytas 2029 metų sausį.
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