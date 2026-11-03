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TV3 naujienos > Lietuva

Mažins eiles pas šių 5 sričių gydytojus: pacientų laukia svarbūs pokyčiai

2026-11-03 13:48 / šaltinis: tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Aigustė Tavoraitė
šaltinis: tv3.lt / Parengė:
2026-11-03 13:48
Pridėkite kaip šaltinį Google

Naujosios Vyriausybės sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis užsibrėžė vieną pagrindinių kandencijos tikslų – mažinti eiles pas tam tikrų sričių gydytojus.

Naujosios Vyriausybės sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis užsibrėžė vieną pagrindinių kandencijos tikslų – mažinti eiles pas tam tikrų sričių gydytojus.

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Ministerija tikslina, kokios tai 5 sričių specialistų grupės.

„XXI Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane (patvirtintame 2026 m. rugsėjo 9 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 675) yra aiškiai įtvirtintos penkios prioritetinės gydytojų specialistų grupės, pas kuriuos eilės bus mažinamos pirmiausia. Tai:

TAIP PAT SKAITYKITE:

  • fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai (reabilitologai),
  • oftalmologai,
  • endokrinologai,
  • dermatovenerologai,
  • kardiologai.

Su Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo planu galite susipažinti čia“, – dalinosi SAM. 

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70 proc. asmenų turėtų patekti per numatytą terminą

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad naujasis sveikatos apsaugos ministras yra iškėlęs tikslą, kad ne mažiau kaip 70 proc. asmenų pas minėtus gydytojus specialistus pirminiam Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokamam vizitui patektų per teisės aktuose nustatytą terminą.

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Kitaip sakant, paprastai pas gydytoją specialistą reikėtų patekti per 30 kalendorinių dienų. 2025 m. minėtas rodiklis siekė 53,3 proc.

„Mes patyrinėjome eiles pagal specialistų grupes – didžiausia problema yra patekti pas specialistus, kurie teikia antrinio lygio paslaugas, – ir išgryninome penkias grupes, kur yra daugiausia žmonių, laukiančių ilgiausią laiką“, – anksčiau yra kalbėjęs L. Kukuraitis.

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Ministerijos duomenimis, antrines gydytojų specialistų paslaugas per metus gauna apie 100 tūkst. žmonių, iš kurių tik pusė – per įstatymo numatytą vieno mėnesio periodą.

„Deja, su paslaugomis tiek socialinėje apsaugoje, tiek sveikatos apsaugoje įstatyme vieni terminai, o realybė yra kitokia“, – konstatavo ministras. 

„Dabar darome namų darbus, sužiūrėti sprendinius, kad per šituos dvejus metus tai būtų padaryta, kad 2028 metais jau daug žmonių gautų tas paslaugas“, – pridūrė jis. 

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Rekordinis Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas

Ministras taip pat pabrėžė, kad daugiau galimybių finansuoti sveikatos paslaugas ir mažinti eiles atvers ir augantis Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetas. Jis kitąmet sieks 4,86 mlrd. eurų. 

„Tai tikrai yra didžiulis pasiekimas ir didina pajamas sveikatos apsaugos sistemai. Kaip žinia, mūsų sveikatos apsaugos sistema vis dar yra nepakankamai finansuojama, lyginant su Europos vidurkiais. Trūksta panašiai iki trečdalio finansavimo. Todėl didesnis finansavimas yra tiesiog būtinas, jeigu norime tokių paslaugų ir tokių galimybių pacientams, kokios yra Europoje“, – neseniai pristatydamas biudžetą Seime sakė L. Kukuraitis.

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Didžiausia PSDF išlaidų dalis ir toliau bus skiriama asmens sveikatos priežiūros paslaugoms. Joms numatyta 3,41 mlrd. eurų, arba beveik 357 mln. eurų daugiau nei šiais metais.

Pasak ministro, papildomos lėšos bus nukreiptos į tas sritis, kuriose šiuo metu fiksuojamos didžiausios eilės ir paslaugų trūkumas.

„Papildomos lėšos bus skiriamos paslaugų plėtrai, ypač toms paslaugoms, kurių trūksta, kur matome, kad eilės yra didesnės (...) tų paslaugų suteikti daugiau pacientams, ypač, kaip sakiau, tose srityse, kur šiuo metu jų labiausiai reikia, trūksta ir kur norisi jas skatinti“, – kalbėjo jis.

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Regionams – naujas finansavimo modelis

L. Kukuraitis išskyrė ir planuojamus bazinius mokėjimus tam tikroms paslaugoms, kurios yra itin svarbios regionuose.

Jo aiškinimu, tokia sistema leistų finansuoti ne tik suteiktas paslaugas, bet ir pačios paslaugos išlaikymą konkrečioje gydymo įstaigoje.

„Tai yra insulto klasterio apmokėjimo dalis, bazinis apmokėjimas. Tai reiškia, mokama ne pagal pastangas, bet duodama suma pagal tai, kad egzistuoja konkretus skyrius. Tai reiškia, leidžia išlaikyti pagrindines paslaugas ir papildomai tada už jas mokama“, – aiškino ministras.

Planuojama, kad bazinio finansavimo modelis būtų taikomas pediatrijos, akušerijos, intensyviosios terapijos bei kitoms svarbioms sritims.

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