Nuo šiandien įsigalioja pokyčiai pacientams – palies tūkstančius lietuvių

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Štai kada pas akių gydytoją privalės patekti per 14 dienų
Nuo lapkričio 1 d. pacientai galės skubos tvarka, tai yra per 14 dienų, gauti akių ligų gydytojo konsultaciją, jei jiems to reikės dėl ženkliai padidėjusio akispūdžio ar staigaus regos pablogėjimo, taip pat dėl infekcinių uždegimų, patikrai dėl naujagimių retinopatijos bei kitais skubiais atvejais.
Įsigaliojus pakeitimams, gavęs siuntimą, pacientas skubos tvarka pas akių ligų gydytoją galės registruotis tuomet, jei jam bus nustatytas ženkliai padidėjęs akispūdis (30–39 mmHg) ir tai patvirtinta matuojant kartotinai to paties vizito metu. Tokia pati tvarka galios, jei pacientui bus diagnozuotas staiga naujai atsiradęs regos iškraipymas, regos pablogėjimas, dvejinimasis, žvairumas ar ūmūs akių vokų ir junginės infekciniai uždegimai, kai nėra efekto taikant optimalų gydymą.
Vaikams akių ligų gydytojo konsultacija skubos tvarka privalės būti paskirta, jei nustatomas naujai atsiradęs baltas akies dugno refleksas, nistagmas ar plaukiojantys akių judesiai. Per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo privalės būti atliekama pirminė patikra dėl neišnešiotų naujagimių retinopatijos naujagimiams, kurių gestacinis amžius yra 32 sav. ar mažiau ir (arba) gestacinis svoris – mažiau kaip 1500 g, ir koreguotas amžius – iki 44 savaičių.
Taip pat pakeitimais nustatoma, kad pacientas pas akių ligų gydytoją per 14 dienų privalės patekti, jei jam įtariamos pooperacinės komplikacijos. Numatyta, kad pagal kuriuos tam tikrais atvejais akių ligų gydytojo paslaugos turi būti suteikiamos per 14 dienų nuo siuntimo išrašymo.
Keisis Mokinio sveikatos pažymėjimo galiojimas
Nuo šių metų lapkričio 1 d. keisis Mokinio sveikatos pažymėjimų galiojimo tvarka. Nuo šios datos išduodamų pažymėjimų galiojimo trukmė kai kuriais atvejais gali būti trumpesnė nei vieneri metai.
Tikrinant vaiko sveikatą būtina įvertinti ir burnos būklę. Valtybinės ligonių kasos aiškinimu, jei profilaktiškai apžiūrint vaiko dantis bus nustatyta, kad jo dantys yra sveiki, sveikatos pažymėjimas, kaip ir iki šiol, galios vienerius metus.
Tačiau nustačius, kad vaiko dantys pažeisti ėduonies ir juos reikia gydyti, pažyma galios tik šešis mėnesius nuo pažymos užpildymo dienos. Tokia tvarka skatins reguliariau rūpintis vaikų burnos sveikata.
Iki lapkričio 1 d. išduoti sveikatos pažymėjimai galios pagal dabartinę tvarką – vienerius metus nuo jų išdavimo dienos.
Pernai vaikams gydymo įstaigose iš viso buvo suteikta daugiau nei 400 tūkst. burnos sveikatos profilaktikos paslaugų. Joms apmokėti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo buvo skirta 2,6 mln. eurų.
Mažesnės eilės Skubios pagalbos skyriuose
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) paskelbė gerą žinią ir dėl laukimo Skubiosios medicinos pagalbos (SMP) skyriuose – teigiama, kad nuo lapkričio 1 d. juose pacientams teks laukti trumpiau, o jų būklė bus įvertinama greičiau. Toks pokytis numatomas suteikus daugiau savarankiškumo SMP specializacijos išplėstinės praktikos slaugytojams.
Nurodoma, kad jie galės patys apžiūrėti lengvesnės būklės pacientus ir suteikti jiems reikiamą pagalbą. Dėl to gyventojai atsakymus gaus nedelsiant, o gydytojai galės visą dėmesį skirti sudėtingiems ir gyvybei pavojingiems atvejams.
Sveikatos apsaugos ministerija inicijavo teisės aktų pakeitimus, kuriais SMP specializacijos išplėstinės praktikos slaugytojams, neviršijant jų profesinės kompetencijos, suteikiama daugiau savarankiškumo teikti SMP paslaugas stacionarinių sveikatos priežiūros įstaigų ar teritoriniuose SMP skyriuose. Nustatyta, kad už šį slaugytojų darbą bus apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.
Kartu patikslinta SMP paslaugų apmokėjimo tvarka tais atvejais, kai neatliekami laboratoriniai ar instrumentiniai tyrimai, pakoreguota SMP kabineto sąvoka, sudaryta galimybė SMP kabinete paslaugas teikti pagal medicinos gydytojo arba išplėstinės praktikos slaugytojo kompetenciją.
Šalyje stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas teikia 99 gydymo įstaigos, iš kurių 54 turi SMP skyrius. Valstybinės ligonių kasos duomenimis, 2025 m. skubiosios medicinos pagalbos skyriuose užfiksuoti 624 905 pacientų apsilankymai, suteikta 1 420 565 paslaugų: beveik penktadalis pacientų buvo paguldyti į stacionarą, likusieji išleisti gydytis ambulatoriškai arba pervežti į kitas sveikatos priežiūros įstaigas.
Svarbi žinia dėl ortodontinių paslaugų vaikams
Siekdama pagerinti vaikams reikalingų ortodontinių paslaugų prieinamumą, SAM taip pat patikslino jų teikimo ir apmokėjimo iš PSDF tvarką.
Kaip pranešta, atnaujintoje tvarkoje aiškiau nustatoma, kokias paslaugas gali teikti gydytojai odontologai ir gydytojai ortodontai, taip pat numatomas papildomas šių paslaugų finansavimas.
„Kartu su ministerijos specialistais padarėme tai, ką šiuo metu buvo įmanoma padaryti greičiausiai – nustatėme aiškią paslaugų tvarką, numatėme papildomą finansavimą ir atvėrėme kelią pirminės grandies specialistams prisiimti dalį krūvio. Tai realus žingsnis, kuris padės gydymo įstaigoms geriau planuoti darbą, o šeimoms suteiks daugiau galimybių paslaugas gauti greičiau“, – pranešime teigė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Iki šiol reikiamų kompetencijų turintys gydytojai odontologai galėjo diagnozuoti bei gydyti dalį vaikų sąkandžio anomalijų išimamais ortodontiniais aparatais bei taikyti profilaktinius aparatus. Tačiau šių paslaugų finansavimas ir jų teikimo reikalavimai nebuvo aiškiai reglamentuoti.
Tikimasi, kad naujasis finansavimas padės anksčiau koreguoti sąkandžio problemas ir padės išvengti sudėtingesnio bei brangesnio ortodontinio gydymo ateityje.
Be to, šis pokytis taip pat leis gydymo įstaigoms geriau planuoti specialistų darbą bei finansinius išteklius.
Anot ministerijos, naujoji tvarka bus įgyvendinama etapais. Pirminio lygio odontologinės priežiūros įstaigoms, turinčioms sutartį su Valstybine ligonių kasa, ji bus taikoma nuo šių metų lapkričio 1 dienos, o antrinio lygio paslaugas teikiančioms įstaigoms – nuo 2027 m. balandžio 1 dienos.
Siekiant, kad įstaigos spėtų pasirengti, numatytas pereinamasis laikotarpis pirminiam lygiui. Iki 2030 m. sausio 1 d. sąkandžio anomalijų gydymą išimamais aparatais privalės teikti tik tos pirminės įstaigos, kuriose jau dirba reikiamas kompetencijas turintys gydytojai odontologai, baigę atitinkamas studijas arba išklausę specialius universitetinius mokymus.
Kitos įstaigos šiuo laikotarpiu galės įvertinti specialistų poreikį ir pasirengti, o nuo 2030 m. sausio 1 d. šių paslaugų teikimą turės užtikrinti visos pirminės odontologinės priežiūros įstaigos.
Dalis oftalmologo paslaugų – nuotoliu
Taip pat parengti nuo lapkričio 1 d. įsigaliosiantys tvarkos pakeitimai, kurie leis dalį oftalmologinių paslaugų pacientams suteikti nuotoliniu būdu, pasitelkiant akių dugno vaizdų vertinimą ir gydytojų oftalmologų nuotolines konsultacijas.
Kaip skelbta, teleoftalmologijos paslauga pirmiausia bus skirta cukriniu diabetu sergantiems pacientams, kuriems kyla diabetinės retinopatijos – vienos dažniausių regėjimo sutrikimų ir aklumo priežasčių – rizika.
Teleoftalmologija leis pacientams reikalingus tyrimus atlikti arčiau namų – šeimos gydytojo kabinete, o gydytojams oftalmologams padės greičiau įvertinti rizikas ir nukreipti pacientus tolimesniam gydymui.
Nuo lapkričio 1 d. gydymo įstaigos galės teikti pirminės teleoftalmologijos paslaugas cukriniu diabetu sergantiems suaugusiems pacientams, kurie per pastaruosius metus nebuvo konsultuoti gydytojo oftalmologo dėl diabetinės retinopatijos.
Paslaugą pacientas galės gauti apsilankęs pas savo šeimos gydytoją, kuris atliks akies dugno nuotrauką ir nuotoliniu būdu ją perduos gydytojui oftalmologui įvertinti. Laiku nustačius ligą ir paskyrus gydymą, ženkliai sumažės komplikacijų rizika, tarp jų – ir regėjimo netekimo.
SAM duomenimis, Lietuvoje 2024 m. cukriniu diabetu sirgo beveik 168 tūkst. žmonių, tačiau tik trečdalis jų buvo konsultuoti gydytojo oftalmologo. Nors diabetu sergantiems pacientams akių patikra rekomenduojama bent kartą per metus, dalis žmonių į akių ligų gydytojus nesikreipia, nes komplikacijos ilgą laiką gali nepasireikšti jokiais simptomais.
Tyrimai rodo, kad vertinant diabetinės retinopatijos riziką teleoftalmologija yra tokia pat efektyvi kaip tiesioginės konsultacijos su gydytoju oftalmologu. Tikimasi, kad naujoji paslauga bus ypač naudinga regionuose gyvenantiems pacientams – ji padės sumažinti kelionių poreikį ir leis greičiau gauti reikalingą įvertinimą.
Paslauga bus vykdoma centralizuotai per E. sveikatos sistemą, kurioje diegiami reikalingi skaitmeniniai sprendimai. Kad teleoftalmologijos konsultacijos vyktų sklandžiau ir greičiau, šioms paslaugoms teikti buvo sukurti skaitmenizuoti standartizuoti klausimynai, kurie bus pridedami prie elektroninio siuntimo.
Daugiau aiškumo dėl vaikų, sergančių artritu ir sisteminėmis jungiamojo audinio ligomis
Nuo lapkričio 1 d. įsigalios vieninga tvarka, kaip turi būti stebima jaunatviniu artritu ir sisteminėmis jungiamojo audinio ligomis sergančių vaikų sveikatos būklė. Pirmą kartą nustatyti konkretūs vaikų reumatologo ir oftalmologo konsultacijų intervalai – priklausomai nuo ligos aktyvumo, vaikai turės būti tikrinami kas pusmetį arba kartą per metus.
Iki šiol atskiro šios grupės pacientų stebėjimo reglamentavimo nebuvo – gydytojai vaikų sveikatos būklę stebėdavo individualiai. Naujasis reglamentavimas pirmą kartą nustato bendras stebėjimo sąlygas, ligų sąrašą ir sveikatos būklės tikrinimo periodiškumą.
Pagal naują tvarką, jaunatviniu artritu arba sisteminėmis jungiamojo audinio ligomis sergančius vaikus gydytojas vaikų reumatologas turės apžiūrėti kartą per 3–6 mėnesius, jeigu liga yra vidutinio ar didelio aktyvumo arba vaikui taikomas gydymas ligą modifikuojančiais vaistais. Kai liga yra mažai aktyvi ir ligą modifikuojantys vaistai netaikomi, vaiko būklė bus tikrinama kas 6–12 mėnesių.
Vaikų, sergančių jaunatviniu artritu, sveikatos būklę taip pat stebės gydytojas oftalmologas, taikant tokius pačius stebėjimo intervalus. Atskiras stebėjimas numatytas ir vaikams, sergantiems iridociklitu (akies rainelės ir krumplyno uždegimu) – jų sveikatos būklė oftalmologas tikrins kas 3–6 mėnesius.
Patikslinta dantų protezavimo paslaugų kompensavimo tvarka
Nuo lapkričio 1 d. taip pat įsigalios patikslinta dantų protezavimo paslaugų kompensavimo tvarka.
Ja siekiama kuo aiškiau apibrėžti kompensavimo sąlygas ir sąvokas, siekiant palengvinti dantų protezavimo paslaugų teikimo procesus įstaigoms, teikiančioms gyventojams PSDF biudžeto lėšomis apmokamas dantų protezavimo paslaugas, bei panaikinti skirtingas aprašo nuostatų taikymo interpretacijas.
Nauja tvarka dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto lėšų įsigalios lapkričio 1 d. Juo yra patikslinti dantų protezavimo procedūrų išlaidų kompensavimo reikalavimai, siekiant aiškesnio, nuoseklesnio ir praktikoje lengviau taikomo teisinio reguliavimo.
Taip pat patikslintos sąvokos, aiškiau apibrėžti atvejai, kada dantų protezavimo procedūrų išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, detalizuoti vaikams taikomi dantų protezavimo kriterijai ir išimtys, taip pat gydytojų konsiliumo išvados reikalingumo atvejai.
Naujoje įsakymo redakcijoje aiškiau išdėstyta dantų protezavimo plano sudarymo, procedūrų apskaitos ir registravimo Eilių ir atsargų valdymo informacinėje sistemoje Dantų protezavimo posistemyje tvarka, atsisakoma nebeaktualių pranešimų formų.
PSDF biudžeto lėšomis apmokamas dantų protezavimo paslaugas gali gauti gyventojai, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, vaikai iki 18 metų, žmonės su negalia ir asmenys, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ar žandikaulių onkologinės ligos.
Daugiau modernių vaistų
Nuo lapkričio 1 d. įsigalios ir pažangiosios terapijos (PT) vaistų, gaminamų pagal ligoninės išimtį, reikalavimų ir leidimų juos gaminti išdavimo pakeitimai, kuriais siekiama gerinti inovatyvių vaistų prieinamumą onkologinėmis ir kitomis sunkiomis ligomis sergantiems pacientams.
Teigiama, kad taip sudaromos palankesnės sąlygos gaminti pacientui pritaikytus inovatyvius vaistus, o gydytojui priimti pacientui labiausiai tinkamus gydymo sprendimus.
PT vaistiniai preparatai pagal ligoninės išimtį gaminami neįprastiniu būdu, taikant skirtingus (modifikuotus) gamybos metodus arba kitokiu dažnumu, nei gaminant įprastu pramoniniu gamybos būdu. PT vaistai priskirtini personalizuotos medicinos sričiai, nes parenkami ir individualiai skiriami konkrečiam pacientui, atsižvelgiant į jo individualias savybes ir klinikinę būklę, kai nėra galimybės veiksmingai gydyti registruotais vaistais ar gydymas jais nėra prieinamas, rašoma pranešime spaudai.
Patvirtintais pakeitimais nustatomi aiškesni, su Europos Sąjungos (ES) reikalavimais suderinti gamybos reikalavimai: PT vaistai turės būti gaminami laikantis ES nustatytų specialiųjų geros gamybos praktikos reikalavimų PT vaistams.
Teisės akto pakeitimais siekiama užtikrinti kokybę ir saugumą: sveikatos priežiūros įstaigų vadovai įpareigojami tvirtinti kiekvieno PT vaisto kokybės dokumentų rinkinį, užtikrinti PT vaistų atsekamumą, farmakologinį budrumą ir veiksmingumo stebėseną.
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