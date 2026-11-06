Viceministras: planuojama pertvarkyti „Sodrą“

„Su „Sodros“ vadovybe šnekėjome, kalbamės nuolatos, tas sujungimas tikrai yra planuojamas. Dėl konkrečių skaičių, efektyvumo, dabar negaliu komentuoti“, – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete penktadienį teigė T. Vinokuras atsakydamas į „aušriečio“ Kęstučio Biliaus klausimą dėl „Sodros“ pertvarkos.
„Sujungti į vieną konkretų juridinį vienetą naikinant padalinius ir ar yra skaičiuota kaštų-naudos analizė, ar yra skaičiuota, kiek tas efektyvu bus, jeigu ruošiamasi tai daryti“, – klausė jis.
„Yra nuoširdus noras sustiprinti „Sodrą“ ir diskutuosime plačiai su komitetais ir Seimo nariais“, – žadėjo viceministras.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.