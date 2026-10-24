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TV3 naujienos > Verslas > Finansai

Nuo 2027 m. – didesnės pensijos ir išmokos: štai kiek pinigų gausite

2026-10-24 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Austėja Budrikytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-24 13:00
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Spalio 16 dieną Vyriausybė pritarė Valstybės socialinių fondų biudžetų 2027 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui ir pateikė jį Seimui. Projekte numatyti kitų metų pensijų ir socialinio draudimo išmokų dydžiai dar nėra galutiniai – juos turės patvirtinti Seimas.

Spalio 16 dieną Vyriausybė pritarė Valstybės socialinių fondų biudžetų 2027 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui ir pateikė jį Seimui. Projekte numatyti kitų metų pensijų ir socialinio draudimo išmokų dydžiai dar nėra galutiniai – juos turės patvirtinti Seimas.

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Tad kiek kitąmet galėtų didėti skirtingos pensijos ir išmokos?

(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Sodra“, išmokos

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Vaiko pinigai ir kitos valstybės išmokos

SADM duomenimis, nuo 2027 m. didėtų bazinė socialinė išmoka – nuo 74 iki 78 eurų. Su šiuo dydžiu susiję vaiko pinigai augtų nuo 129,50 iki 136,50 euro per mėnesį, arba 7 eurais. Gausioms ir nepasiturinčioms šeimoms bei vaiką su negalia auginančioms šeimoms mokama išmoka kartu su papildoma dalimi padidėtų nuo 205,70 iki 216,80 euro – 11,10 euro.

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Vienkartinė išmoka gimus vaikui didėtų nuo 1 036 iki 1 092 eurų, arba 56 eurais. Vaiko priežiūros kompensacinė išmoka augs nuo 384,80 iki 405,60 euro.

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Žadama, kad didės ir kitos išmokos: parama mokinio reikmenims įsigyti nepasiturinčioms šeimoms turėtų didėti nuo 148 iki 156 eurų, vienkartinė išmoka įsikurti buvusiems globotiniams – nuo 5 550 iki 5 850 eurų, o laidojimo pašalpa – nuo 592 iki 624 eurų.

Taip pat didės ir šalpos pensijų bazė – nuo 261 iki 275 eurų. Nuo jos priklausančios šalpos išmokos pagal gavėjo kategoriją turėtų augti nuo 7 iki 31,50 euro. Tikslinių kompensacijų bazė turėtų didėti nuo 219 iki 230 eurų, o valstybės remiamų pajamų dydis – nuo 233 iki 245 eurų. Pastarasis dydis naudojamas vertinant teisę į piniginę socialinę paramą, paramą mokiniams ir būstui bei papildomą išmoką vaikui.

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SADM skelbia, kad bazinių socialinės apsaugos išmokų didinimas palies apie milijoną žmonių. 2027 m. valstybės biudžete išmokoms didinti papildomai numatyta 112,1 mln. eurų.

Pensijos ir našlių išmokos

2027 m. socialinio draudimo pensijas siūloma indeksuoti 9,08 proc. Papildomam individualiosios pensijos dalies indeksavimui numatyta 70,5 mln. eurų, o pensijos apskaitos vieneto vertė po indeksavimo turėtų siekti 9,03 euro.

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Vidutinė senatvės pensija padidėtų nuo 747,06 euro 2026 m. iki 824,87 euro 2027 m. biudžeto projekte – 77,81 euro. Turintiems būtinąjį stažą vidurkis augtų nuo 807,28 iki 895,36 euro, arba 88,08 euro.

Negalios, arba netekto darbingumo, pensijos vidurkis padidėtų nuo 468,02 iki 515,24 euro – 47,22 euro. Invalidumo pensijos vidurkis augtų nuo 561,81 iki 618,50 euro, o našlaičių pensijos – nuo 277,34 iki 305,32 euro. Maitintojo netekimo pensijos vidurkis didėtų nuo 465,03 iki 511,95 euro.

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Išankstinės senatvės pensijos vidurkis 2026 m. siektų 599,17 euro, o 2027 m. projekte – 659,63 euro, arba 60,46 euro daugiau. Ištarnauto laiko pensijos vidurkis augtų nuo 487,19 iki 531,43 euro. Kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas vidurkis didėtų nuo 447,27 iki 487,88 euro.

Našlių pensijos bazinis dydis didėtų nuo 46,46 iki 50,68 euro. Toks pat numatomas ir vienišo asmens išmokos dydis – abiem atvejais tai būtų 4,22 euro daugiau per mėnesį.

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Našlių, kurių sutuoktiniai mirė po 1995 m. sausio 1 d., pensijos vidurkis didėtų nuo 46,48 euro 2026 m. iki 50,70 euro 2027 m. projekte. Mirusiųjų iki šios datos sutuoktiniams vidurkis augtų nuo 46,46 iki 50,68 euro. Abiejų grupių našlių pensijos padidėtų po 4,22 euro.

Išmoka mirusį pensijos gavėją palaidojusiam asmeniui vidutiniškai didėtų nuo 550,16 iki 607,46 euro – 57,30 euro. Tai atskira išmoka nuo valstybės biudžeto laidojimo pašalpos, kuri 2027 m. didėtų nuo 592 iki 624 eurų.

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2027 m. vidutinis senatvės pensijų gavėjų skaičius siektų 659 tūkst., palyginti su 641 tūkst. 2026 m. Našlių pensijų gavėjų skaičius, priešingai, sumažėtų nuo 194,7 tūkst. iki 193,7 tūkst.

Ligos, motinystės ir vaiko priežiūros išmokos

Vidutinė vienos ligos dienos išmoka turėtų didėti nuo 58,60 euro 2026 m. iki 62,82 euro 2027 m. projekte – 4,22 euro. Žadama, kad apmokėtų ligos dienų skaičius augtų nuo maždaug 10,89 mln. iki 10,90 mln., o vienam darbuotojui vidutiniškai tektų 7,57 apmokėtos dienos, palyginti su 7,55 dienos 2026 m.

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Vidutinė motinystės išmoka už dieną padidėtų nuo 95,92 iki 102,84 euro – 6,92 euro. Vidutinė išmokos trukmė pailgėtų nuo 81,2 iki 81,9 dienos. Motinystės išmokų gavėjų skaičius keistųsi nuo 16 tūkst. iki 15,9 tūkst.

Pasirinkus vaiko priežiūros išmoką iki vaikui sukaks 18 mėnesių, jos vidurkis padidėtų nuo 1 451,60 euro 2026 m. iki 1 556,13 euro 2027 m. projekte – 104,53 euro. Pasirinkus išmoką iki vaikui sukaks 24 mėnesiai, vidurkis augtų nuo 804,42 iki 862,34 euro, arba 57,92 euro.

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Vidutinė tėvystės išmoka per mėnesį turėtų padidėti nuo 1 729,61 iki 1 854,16 euro – 124,55 euro. Tėvystės išmokų gavėjų skaičius siektų apie 16 tūkst.

Didėtų nedarbo išmokos ir kompensacijos

Žadama, kad vidutinė nedarbo draudimo išmoka padidės nuo 595 eurų 2026 m. iki 635 eurų 2027 m. projekte. Vidutinis gavėjų skaičius turėtų sumažėti nuo 82,7 tūkst. iki 80,3 tūkst.

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Vidutinė išmoka už ligos dieną dėl traumos darbe ar pakeliui į darbą augtų nuo 73,73 iki 79 eurų. Dėl profesinės ligos mokamos išmokos vidurkis didėtų nuo 75,41 iki 80,84 euro.

Mėnesinė kompensacija netekus dalyvumo vidutiniškai padidėtų nuo 407,83 iki 445,19 euro – 37,36 euro.

Vienkartinės kompensacijos dydis priklauso nuo dalyvumo netekimo lygio ir to, ar jis nustatytas terminuotai, ar neterminuotai. Terminuotai netekus iki 20 proc. dalyvumo, vidurkis augtų nuo 2 644,04 iki 2 857,95 euro. Netekus 20–30 proc. dalyvumo, jis augtų nuo 4 474,54 iki 4 836,53 euro. Neterminuotai netekus iki 20 proc. dalyvumo, kompensacijos vidurkis padidėtų nuo 6 711,80 iki 7 254,80 euro, o netekus 20–30 proc. – nuo 11 941,19 iki 12 907,24 euro.

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Apdraustajam mirus, vidutinė vienkartinė draudimo išmoka didėtų nuo 92 116,60 euro 2026 m. iki 98 750 eurų 2027 m. projekte. Išlaikytiniams mokamos periodinės kompensacijos vidurkis per mėnesį augtų nuo 394,34 iki 438,73 euro.

Pensijoms 2027 m. projekte numatyta skirti apie 7,8 mlrd. eurų – maždaug 881 mln. eurų daugiau nei 2026 m. laukta suma. Ligos išmokoms numatyta apie 685 mln. eurų, motinystės socialinio draudimo išmokoms – apie 524 mln. eurų, o nedarbo draudimo išmokoms – apie 612 mln. eurų.

indeliai.lt

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